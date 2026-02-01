La Carrera Never Stop Running vuelve a batir récords con 7000 participantes

El Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València ha vuelto a demostrar este domingo 1 de febrero que vive uno de sus mejores momentos de sus 21 años de historia. Valencia volvió a demostrar que es la Ciudad del Running con otra gran fiesta deportiva que esta vez tuvo por escenario protatonista la Avenida de Francia: XI Carrera Never Stop Running ‘Nunca te rindas’, segunda prueba del Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València, que reunió a más de 7.000 corredores y corredoras. Todo un récord de participación.

Un 5k homologado

Uno de los atractivos de la la jornada es que el recorrido de 5 kilómetros suponía el primer 5k homologado de la temporada. La prueba se disputó en un ambiente festivo y deportivo, continuando el impulso popular del calendario después del récord de participación registrado en la primera carrera del circuito semanas atrás, la Carrera Galápagos que también fue todo un éxito con casi 7000 participantes.

La jornada empezó puntualmente a las 09:00 horas con la salida desde el número 60 de la Avenida de Francia, con corredores élite, aficionadas y aficionados, familias y público animando en distintos tramos del recorrido. La carrera, organizada por la Fundación Deportiva Municipal de València en colaboración con el Club Deportivo Never Stop Running, combinó el espíritu competitivo con opciones de participación más abiertas, como la modalidad ‘A tu Ritmo’ y las carreras infantiles para menores de 14 años, que contaron con gran afluencia de participantes. Además, la meteorología respetó, y pese a las amenazas de lluvia y viento, finalmente se pudo disfrutar de una sensacional mañana correr en la Valencia Ciudad del Running.

Podio masculino

En categoría masculina, el vigente campeón Borja Añón (ganador de la primera prueba de este 2026), se vio superado por un gran Álex Hontecillas (Bikila), quien con un tiempo de 14:49 cruzó primero la meta con tres segundos de ventaja sobre los 14:52 del corredor del CD Metasport Riba-roja. El podio lo completó el atleta del Serrano Club de Atletismo, Josep Gómez, también con un tiempo de 14:52.

El ganador / FDM Valencia

Podio femenino

En categoría femenina, contundente victoria para la atleta del Serrano Club de Atletismo María Ureña, quien con un tiempo de 16:15 aventajó en más de medio minuto a la segunda clasificada, María Nieves Campos (16:55), del Club de Atletismo Albacete. En tercer lugar cruzó la línea de meta Sofía Gregorio (Bikila), quien paró el crono en 17:03.

La ganadora / FDM Valencia

Solidaridad con ASPAU

La XI edición de esta prueba se desarrolló bajo el lema ‘Cómo me comunico’, una iniciativa para visibilizar la concienciación sobre el autismo que fue promovida y acompañada por la asociación ASPAU. La actividad incorporó esta causa solidaria al Circuit de Carreres como parte de su estrategia para utilizar el deporte popular como plataforma de sensibilización social y promover una sociedad más inclusiva, destacando las diferentes formas de comunicación utilizadas por las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y apoyando así su inclusión y calidad de vida.

Próxima cita

El Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València se toma ahora un fin de semana de descanso, pero regresa el próximo 15 de febrero con la tercera prueba de la temporada, la VII Volta a Peu Runners Ciutat de València, que tendrá la salida en la Avenida Aragón, frente al estadio de Mestalla.