El Servigroup Benidorm cae en Teruel y ve apretarse la lucha por la permanencia (3-1)

El Servigroup Benidorm no pudo sumar en su visita al Pabellón Municipal de Los Planos tras caer derrotado por 3-1 ante el Pamesa Teruel Voleibol (23-25 / 25-16 / 25-16 / 25-22), en un encuentro marcado por dos caras muy diferenciadas del conjunto benidormense.

El equipo de Matías Guidolin arrancó el partido con buenas sensaciones, sólido en bloqueo y acertado en las primeras secuencias de ataque, pero se fue diluyendo con el paso de los sets ante un Teruel que creció desde el saque y la zona central, acabando por imponer su mayor regularidad en los momentos clave.

Buen comienzo

El Servigroup Benidorm comenzó mandando en el marcador con un 0-4 de salida que obligó al primer tiempo muerto local. Aunque el conjunto turolense reaccionó pronto (7-6), los visitantes mantuvieron el pulso del set con un juego ordenado y un bloqueo efectivo, destacando Xavier Fresquet, que arrancó como un auténtico muro en la red.

Benidorm supo gestionar las ventajas (12-15, 17-20) y, pese al empuje final del Pamesa Teruel, cerró el parcial por 23-25, dejando muy buenas sensaciones tanto en defensa como en la lectura del juego rival.

Bajón en el segundo set

El segundo set supuso un punto de inflexión. Tras un inicio equilibrado (6-8), el Servigroup Benidorm encadenó una serie de errores en recepción y defensa que permitió al conjunto aragonés abrir brecha. Aunque los de Guidolin trataron de reaccionar (16-15), un nuevo bajón colectivo propició un contundente parcial final de 9-1, que dejó el set en 25-16.

La inercia negativa se prolongó en el tercer parcial. Teruel salió lanzado (4-0, 9-2) y castigó con dureza cada concesión visitante, especialmente desde el eje central, donde José Antonio Sandoval y David López se convirtieron en una auténtica pesadilla. El Servigroup apenas pudo sostener el ritmo y volvió a ceder el set por 25-16.

Sin rendirse

Lejos de bajar los brazos, el Servigroup Benidorm recuperó sensaciones en el cuarto set. Con mayor agresividad en ataque y una mejor lectura del juego, los visitantes se pusieron por delante (5-8, 12-15) y acariciaron la opción de forzar el tie-break.

Sin embargo, en el tramo decisivo, el Pamesa Teruel volvió a golpear con un parcial de 5-0 que dio la vuelta al marcador (17-15). A partir de ahí, los locales supieron gestionar la ventaja, apoyados en su saque —7 aces en el partido— y un bloqueo muy productivo (12 puntos directos), para cerrar el encuentro por 25-22.

En el plano individual, Miguel Ángel Martínez volvió a ser la referencia ofensiva del Servigroup Benidorm con 26 puntos, creciendo especialmente en los dos últimos sets, donde firmó 19 de ellos. Fresquet destacó en el inicio con 4 bloqueos, aunque el rendimiento colectivo en esta faceta fue perdiendo peso con el paso del partido.

Las estadísticas reflejan la superioridad turolense por las alas (34-18) y, sobre todo, por el centro (32-12), zonas desde las que Teruel marcó diferencias de forma constante.

Reacciones

Matías Guidolin: “Empezamos muy bien, con un buen planteamiento táctico que nos dio frutos. Luego Teruel cambió la dinámica, mejoró su recepción y pudo jugar más con el primer tiempo, mientras nosotros acumulamos errores innecesarios. En el cuarto set volvimos a encontrar el camino, pero nos quedamos clavados en una rotación clave. Nos vamos con el sabor amargo de no sumar, pero sin perder el foco: hay cosas buenas y pequeños detalles que debemos corregir para seguir compitiendo a este nivel”.

Se complica la zona baja de la tabla

La victoria del Bus Leader San Roque ante Conqueridor Valencia (3-1) aprieta todavía más la zona baja de la clasificación. El Servigroup Benidorm mantiene dos puntos de margen sobre el descenso, en una lucha que promete mantenerse abierta hasta el final.

En la parte alta, el CV Guaguas continúa firme al frente de la tabla, seguido por Grupo Herce Soria y Conectabalear CV Manacor, mientras que Teruel da un paso adelante en su escalada clasificatoria.

La próxima jornada llevará al Servigroup Benidorm a un escenario de máxima exigencia: el Gran Canaria Arena, donde se medirá al líder CV Guaguas. Un reto mayúsculo en el que los benidormenses tratarán de repetir la gesta lograda semanas atrás en Soria y sumar puntos de oro para el objetivo de la permanencia.