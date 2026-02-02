Iván Penalba roza el podio en la mítica Arrowhead 135: ¡217 kms y a 50º bajo cero!

El ultrafondista valenciano Iván Penalba López (Alfafar, 1991) continúa ampliando una trayectoria que ya roza lo extraordinario. El atleta acaba de consolidarse entre la élite mundial de la ultraresistencia tras completar el llamado tridente del infierno, las tres pruebas más duras y extremas del planeta. Su último logro: un cuarto puesto en la Arrowhead 135, disputada en las gélidas condiciones de Minnesota.

Penalba tuvo que participar arrastrando un pesado trineo / SD

Un desafío físico

Afrontar la Arrowhead ya supone un desafío mayúsculo; terminarla, una auténtica proeza. Solo el 12% de los debutantes logra completar el recorrido y el índice global de finalización no alcanza el 30%. No es casualidad: 217 kilómetros (135 millas) con temperaturas de hasta -50 ºC, arrastrando un trineo de 25 kilos atado a la cintura.

En apenas doce meses, Penalba ha enlazado tres escenarios extremos sin precedentes. En enero de 2025 se impuso en la Brazil 135, considerada la ultramaratón más húmeda y asfixiante del mundo. En julio, fue segundo en la Badwater 135, en pleno Valle de la Muerte estadounidense, con temperaturas cercanas a los 55 ºC y vientos abrasadores. Y ahora, en enero de 2026, ha cerrado el círculo en el frío extremo de Minnesota con la Arrowhead 135.

Este triplete solo ha sido completado por 18 personas en toda la historia. Penalba es el primer español en lograrlo y el segundo europeo, tras el italiano Simone [apellido no especificado].

“En ultra distancia no hay nada más desafiante en cuanto a dureza y adaptación”, explica el corredor valenciano, que se muestra plenamente satisfecho por la hazaña. “Quiero seguir inspirando y demostrar que todo pasa por la mente y la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Todo está enfocado en nuestro método del Ultra Team”.

Un trofeo sólo al alcance de los mejores / SD

Alimentación y supervivencia en condiciones extremas

Durante la Arrowhead, Penalba cuidó al detalle cada aspecto de la logística. “Tomé 28 barritas y 25 geles —todo de 226ers—, además de 30 panes de fajita”, detalla. El desarrollo de la carrera estuvo marcado por una nevada constante durante la noche, que dificultó el avance: “El trineo pesaba 25 kilos y la nieve impedía que deslizara bien”.

La protección contra el frío fue clave. El atleta llevó seis capas de ropa: una base de lana merino; el chaleco de hidratación, donde transportaba comida y agua junto al cuerpo para evitar su congelación; un forro polar; una chaqueta impermeable; un plumas fino y, como última capa, un plumón de mayor grosor. En las piernas, mallas de lana merino, un pantalón impermeable y otro de emergencia. En los pies, zapatillas Gore-Tex con tornillos para asegurar el agarre sobre el hielo.

Otro reto conseguido / SD

Reconocimiento al equipo

Tras cruzar la meta, Penalba quiso destacar el papel fundamental de su entorno. “No puedo olvidarme de la persona que lo ha hecho todo posible, Joaquín Candel, mi jefe de equipo en Badwater y quien aquí me ha enseñado todo para conseguirlo”, señaló. También agradeció el apoyo de su equipo deportivo, su grupo de entrenamiento y su círculo más cercano: “Especialmente a mi mujer, mi padre, mi abuela y a mis maestros Joaquín Candel y Kike Trull. Gracias por estar día a día en este proyecto. ¡Lo hicimos!”.

Noticias relacionadas

Un grito que resume una gesta histórica y que consolida a Iván Penalba como uno de los grandes referentes mundiales del ultrafondo extremo.