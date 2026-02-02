Resultados del fin de semana

Baloncesto

Euroliga masculina: Valencia Basket 94-83 Maccabi Tel Aviv. El Roig Arena vibra con un enorme Valencia Basket.

Así va la clasificación.

Liga ACB: Valencia Basket 101-65 Força Lleida. El Valencia Basket destroza la mejor defensa de la Liga con otro festival ofensivo.

Clasificación.

Primera FEB: HLA Alicante 63-82 Súper Agropal Palencia.

HLA Alicante no pudo hacerse fuerte en el Pedro Ferrándiz y terminó cayendo por 63-82 ante Súper Agropal Palencia, en un encuentro marcado por el dominio visitante desde el inicio y la falta de continuidad ofensiva del conjunto alicantino. A pesar del esfuerzo colectivo y del peso del banquillo local, el equipo de Rubén Perelló se vio superado por la solidez, el acierto exterior y el control del rebote del conjunto palentino.

Así va la clasificación.

Segunda FEB: Sol Gironès Bisbal Bàsquet 85-74 Club Esportiu Bàsquet Llíria; Homs U.E. Mataró 86-66 Maderas Sorlí Benicarló; Amics Castelló 85-74 CB Getafe; CBZ 78- 83 Proinbeni UPB Gandía

Así va la clasificación.

Tercera FEB: Grupo EA, CB Morvedre 69-91 Bauhaus Godella; CB Puerto Sagunto 76-60 Socage Jovens L'Eliana; Topsurface NB Paterna 82-78 CB Tabernes Blanques Fernando Gil; Cemalu Aldaia 82-65 BC Peñíscola; Amics Castelló B 56-76 Fundació Caixa Rural Vila-real; Picken Claret 74-94 CB Jovens Almàssera; The Fitzgerald el Pilar 74-69 Halal Food Quality Uixó Bàsquet

Así va la clasificación.

Grupo EB: Velabasket CB Sueca 79-48 Decprocon Carolinas; Lucentum Alicante 72-77 CB Jorge Juan Castelló Since 1907; Personalhome Adesavi 56-72 CMG Hidráulica NB Torrent; CA Montemar 72-77 Servigroup Benidorm; Rigalli Alginet 99-70 Maristas Valencia; CB Estudiantes Cartagena 61-67 CBI Elche. Descansa ESET Ontinet .

Así va la clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood)

Grupo A: Resultados y clasificación.

Grupo B : Resultados y clasificación.

Liga Endesa Femenina: Casademont Zaragoza 67-72 Valencia Basket. El Valencia Basket Femenino tumba a Casademont Zaragoza tras sufrir y resistir en los minutos finales.

Asalto a la pista del líder en la jornada 19 de la LF Endesa. El Valencia Basket se impuso por 67-72 a Casademont Zaragoza en un encuentro de máxima exigencia, marcado por las bajas y una rotación corta. La solidez defensiva y el control del rebote sostuvieron a las taronja, con Nia Coffey y Raquel Carrera marcando diferencias en la pintura. El triunfo permite encadenar la séptima victoria consecutiva y mantenerse en la tercera posición de la clasificación.

Clasificación.

Liga Femenina Challenge: Cajasol Baloncesto Sevilla Fem. 64 -74 La Cordà NB Paterna; Melilla Ciudad del Deporte La Salle 51-48 Fustecma Amics Castelló.

Clasificación.

Liga Femenina 2: Segle XXI 75-49 CB Claret Benimaclet.

El desplazamiento a Barcelona se saldó con derrota ante el líder Segle XXI por 75-49. El partido se mantuvo equilibrado en los primeros compases, pero el poderío físico local empezó a decantar el marcador a partir del segundo cuarto.

Así va la clasificación.

Primera División Femenina Liga Foster's Hollywood).

Grupo A: Resultados y clasificación.

Grupo B: Resultados y clasificación.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Liga Nexus Energía ASOBAL: La competición se paralizó por la Europeo, organizado de forma conjunta por Dinamarca, Noruega y Suecia entre el 15 de enero y el 1 de febrero de 2026. Los Hispanos ya conocen su camino hacia el Mundial de Balonmano 2027: España se jugará el billete en mayo.

Así va la clasificación de la Liga ASOBAL .

Liga Guerreras Iberdrola: Elda Prestigio 30-20 Caja Rural Valladolid; Replasa Beti-Onak 26-23 Atticgo Elche; Grafometal Sporting La Rioja 22-23 BM. Morvedre.

Contundente victoria en casa del Elda Prestigio ante Caja Rural Aula Valladolid por 30-20, segunda consecutiva con Bea Escribano al frente del banquillo. El partido quedó bien encarrilado antes del descanso (17-12). La aportación ofensiva coral y la solidez defensiva marcaron la segunda mitad. Destacó el regreso de Graci Duque tras más de un año de lesión, en una tarde redonda para el Elda Prestigio.

La visita a Villava dejó la primera derrota de 2026 para el Atticgo Elche, tras caer por 26-23 ante Replasa Beti-Onak. El encuentro se marchó al descanso con ventaja local (14-12). En la reanudación, las ilicitanas llegaron a igualar y tuvieron opciones de ponerse por delante, pero el acierto en la portería local fue decisivo en los minutos finales.

Dos puntos de oro a domicilio para el Morvedre tras vencer por 22-23 en La Rioja, en un partido de máxima exigencia defensiva. El duelo llegó igualado al descanso (14-14) y se resolvió por pequeños detalles. El BM Morvedre mostró carácter y resistencia para cerrar un triunfo clave en su lucha por la permanencia.

Así va la clasificación.

División de Honor Oro Femenina: Vino Doña Berenguela BM. Bolaños 22-17 Grupo USA Handbol Mislata.

La visita a Bolaños se cerró con derrota por 22-17, en un encuentro competido durante los sesenta minutos. Las locales mantuvieron una renta controlada desde el primer tiempo (12-9 al descanso). Pese a los intentos por reducir diferencias, el Grupo USA Handbol Mislata no logró culminar la remontada.

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Masculina: Club Balonmano Alcobendas 26-27 Fertiberia Puerto Sagunto; Anaitasuna 27-31 Fundación Agustinos Alicante; Servigroup Benidorm 36-23 Trops Málaga.

El Fertiberia Puerto Sagunto gana en Alcobendas tras un final de infarto.

Fundación Agustinos Alicante, uno de los candidatos al ascenso a la Liga Asobal , se deshizo de uno de sus rivales directos, el Anaitasuna.

El Servigroup Benidorm pone las cosas en su sitio ante el Málaga.

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: Club Almassora Balonmano 22-17 Atticgo Elche; Handbol Onda - Fundació Handbol Sant Vicenç (suspendio por causas metereológicas); OAR Gracia Sabadell 22-30 BM Marni Rosval.

Crónica del duelo autonómico

Solidez y autoridad en Sabadell para imponerse al OAR Gràcia por 22-30. El triunfo permite al Balonmano Marni mantenerse como líder de la clasificación.

Así va la clasificación.

Primera División masculina, Grupo E: Resultados y clasificación.

Rugby

División de Honor: No hay jornada este fin de semana.

Clasificación.

División de Honor Élite Masculina: No hay competición este fin de semana

Así va la clasificación de Liga.

División de Honor B Masculina, Grupo B: El Toro RC 9-27 CAU Valencia.

El CAU Rugby Valencia firmó una trabajada y convincente victoria a domicilio ante El Toro Rugby (9-27) en Palma de Mallorca, en un encuentro correspondiente a la duodécima jornada del Grupo B de la Liga DHB. Un triunfo cimentado en una segunda mitad de alto nivel, donde el conjunto rojinegro marcó diferencias con tres ensayos que decantaron definitivamente el marcador.

El partido estuvo claramente condicionado por el fuerte viento, que marcó el desarrollo del juego durante los ochenta minutos. En ese contexto, el primer tiempo fue igualado, espeso y muy táctico, con ambos equipos priorizando la seguridad y el juego corto. El Toro supo aprovechar mejor el factor ambiental en algunos tramos, pero se encontró siempre con una defensa muy sólida del CAU. Al descanso se llegó con un ajustado 6-8 favorable a los valencianos, reflejo de la igualdad y del esfuerzo defensivo visitante.

Tras la reanudación, el CAU dio un paso al frente. Mejoró su ocupación del campo, aumentó la intensidad defensiva y, sobre todo, mostró una mayor claridad en ataque. La presión constante y la eficacia en las fases estáticas y abiertas comenzaron a pasar factura al conjunto mallorquín. Fruto de ese dominio llegaron tres ensayos que rompieron el partido y evidenciaron la superioridad rojinegra en la segunda mitad.

La defensa del CAU volvió a ser una de las claves del encuentro, frenando los intentos locales y permitiendo lanzar transiciones rápidas que encontraron premio. La definición en los metros finales, especialmente tras el descanso, terminó por cerrar una victoria de peso lejos de casa.

Con este resultado, el CAU Rugby Valencia se mantiene en la parte alta de la clasificación y refuerza su objetivo de luchar por el ascenso de categoría a través de la promoción. La próxima cita liguera será en el Campo del Río, donde los rojinegros recibirán al Hospitalet con la intención de prolongar su buen momento y seguir mirando hacia arriba.

Asi va la clasificación.

División de Honor B Femenina: El partido entre el Rugby Turia y el CR Atlético Portuense, correspondiente a la tercera jornada del Grupo A de esta segunda fase, no se disputará hasta el sábado 14 de febrero de 2026 a las 16:00 horas.

Así va la clasificación .

Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA): La selección valenciana M18 se proclamó campeona del CESA tras la victoria conseguida ante Catalunya por 17-14 en la última jornada del CESA. El combinado valenciano realizó un partido muy serio para sumar una victoria en un choque donde si los catalanes vencían con bonus eran ellos los campeones, El partido intenso y muy igualado fue un ejercicio de buen rugby por parte de los dos equipos que demostraron su calidad y valía durante el choque.

Valencia logra el titulo en un campeonato donde no ha perdido ninguno de sus partidos y sólo se dejo un empate en su visita a Madrid.

La selección valenciana M18 se ha proclamado campeona de España / FRCV

Voleibol

CEV Challenge Cup: El Léleman Conqueridor concluye su primera aventura europea. Los de Zanini no pudieron superar al Norwid Czestochowa y terminaron cayendo en Polonia por 3-0 (25-18/30-28/27-25).

Superliga Masculina: Pamesa Teruel Vb 3 - 1 (23-25/25-16/25-16/25-22/0-0) Servigroup Playas de Benidorm; Bus Leader San Roque 3 - 1 (25-22/25-23/20-25/25-23/0-0) Léleman Conqueridor Valencia.

El Servigroup Playas de Benidorm cae en Teruel y ve apretarse la lucha por la permanencia (3-1).

Tropiezo de un Léleman Conqueridor que paga caro el cansancio de Polonia.

Así va la clasificación.

Superliga 2 Masculina

Grupo B: CV GEMAVI Vinaròs 3 - 0 (25-23/25-13/25-20/0-0/0-0) CV Mediterráneo Castellón; Club Volei Roquetes 1 - 3 (26-24/23-25/17-25/23-25/0-0) UBE L'Illa Grau.

Clasificación.

Grupo C: Club Voleibol Almoradí 3 - 2 (22-25/23-25/25-18/25-11/15-7) Grupo Alfil Marbella Costa del Voley; Grupo Egido Pinto 3 - 0 (25-21/25-9/25-12/0-0/0-0) Conqueridor Valencia.

Jornada de descanso para el Familycash Xàtiva, que el sábado 7 de febrero viaja a tierras alicantinas en el Derby de la Comunidad Valenciana contra el CV Almoradí a las 17:30 horas. Un partido complicado y muy interesante contra el segundo clasificado, que en la última jornada ganó en casa contra el Grupo Alfil de Marbella por un ajustado 3-2, después de que los malagueños ganaran los dos primeros sets.

Clasificación.

Superliga 2 Femenina

Grupo B: Grau Élite Cementos 0 - 3 (16-25/20-25/19-25/0-0/0-0) CV Sant Quirze.

Clasificación.

Grupo C: CDU Atarfe 2 - 3 (23-25/25-19/25-20/12-25/10-15) Grupo Renovak CV Sant Joan; CV Emalsa Gran Canaria 1 - 3 (26-24/20-25/10-25/22-25/0-0) Servigroup Playas Benidorm; Camporrosso Finestrat Medsur 0 - 3 (21-25/22-25/20-25/0-0/0-0) Mairena Vóley club; CV Paterna Liceo 3 - 1 (25-14/25-18/26-28/25-20/0-0) Clínica Inmuv. Descubre Fuentes.

El Grupo Renovak CV Sant Joan logró una victoria a domicilio por 2-3 ante el CDU Atarfe, tras un encuentro muy exigente que se resolvió en el tie-break. Las sanjuaneras supieron reaccionar tras verse por detrás en el marcador y cerraron el partido con carácter, sumando dos puntos que les permiten mantener la quinta posición en la tabla.

El Servigroup Playas de Benidorm sumó una importante victoria a domicilio en el Pabellón Carlos García San Román de Las Palmas de Gran Canaria, tras imponerse al CV Emalsa Gran Canaria por 1-3 (26-24, 20-25, 10-25 y 22-25) en un encuentro correspondiente a la 15ª jornada del Grupo C de la Superliga 2 Femenina.

Un triunfo de gran valor para las benidormenses, que supieron reponerse a un primer set adverso, dominar el partido con autoridad en los parciales centrales y mostrar madurez competitiva en el tramo final para cerrar el encuentro y seguir escalando posiciones en la clasificación.

En el apartado individual, destacó el trabajo defensivo de Andrea Expósito y Sofía Gasé, fundamentales para sostener al equipo en los momentos de mayor presión, así como la aportación de la colocadora Yusidey Silie, que además de dirigir con criterio el juego ofensivo firmó 10 puntos, cinco de ellos directamente desde el saque. Las centrales Inés Laguía y Giulia Giannetti también aportaron su potencial ofensivo desde el centro de la red.

El Servigroup Playas de Benidorm firma una sólida victoria en Gran Canaria ante el CV Emalsa (1-3). / VOLEIBOL PLAYAS DE BENIDORM

Con este resultado, el Servigroup Playas de Benidorm alcanza los 25 puntos y se mantiene en la sexta posición, igualado con el Grupo Renovak CV Sant Joan, manteniéndose de lleno en la lucha por los puestos de cabeza.

Tras el encuentro, la entrenadora Sonia García valoró positivamente la actuación de su equipo: “Estamos muy contentas con la victoria. Sabíamos que no iba a ser un partido fácil y así se demostró. El primer set se nos escapó cuando lo teníamos a favor, pero el equipo reaccionó muy bien, no se vino abajo y fue muy serio aplicando lo trabajado durante la semana. El tercer set fue muy bueno y nos dio confianza para afrontar el cuarto con serenidad y seguridad en los momentos importantes. Estos tres puntos nos acercan aún más a nuestro objetivo”.

El próximo compromiso del Servigroup Playas de Benidorm será el sábado 7 de febrero, cuando reciba en el Pabellón Raúl Mesa al CV Paterna Liceo, en un exigente duelo valenciano ante uno de los equipos revelación del campeonato.

Clasificación.

1ª División masculina, Grupo C. Consulta los resultados y la clasificación

1ª División Femenina Grupo C Subgrupo Ascenso. Ahora Vóley Xátiva 3 - 1 (25-16/25-22/20-25/25-16/0-0) Wash Auto Panel AVG.

El AHORA Vóley Xàtiva afrontaba la cuarta jornada de la segunda fase liguera en partido disputado el pasado sábado en el Pabellón Municipal de Voleibol. Los técnicos, Rafa Mora, Javier Martínez y Pablo Tatay, plantearon el partido para salir con mentalidad ganadora desde el principio.

El Ahora vóley Xàtiva femenino gana por 3-1 al AVG Almeria en un gran partido y suma los tres puntos. / VOLEIBOL XÀTIVA

Jugaron por Xàtiva: Sandra Martínez, Taina Ferrer, María Martí, Martina Ponzinibbio, Joaquina Ponzinibbio, Gloria Martínez, Iratxe Ortega, Adriana López, Alejandra bolinches, Mara Alcocel, Ariadna Juan y Martina Valor.

Próxima jornada: Las de Xàtiva viajan a las Islas baleares para enfrentarse el sábado 7 de febrero a las 16:00 horas al CV Manacor en el pabellón deportivo Na Capellera. En los resultados de la última jornada, el Palma de Mallorca que cuenta sus partidos por victorias, asume el liderazgo al ganar al Tarragona por 3-0, en una de las sorpresas de la jornada. El Rivas de Madrid venció también por 3-0 al CV Manacor de Baleares.

Clasificación.

Hockey hierba

Ya se conoce la lista de convocados de la selección española para la FIH Hockey Pro League . Max Caldas ha dado a conocer la lista de 24 jugadores que representarán a España en el inicio de la competición, que se disputará en Valencia del 2 al 10 de febrero y en la que el combinado nacional se medirá a Países Bajos e Inglaterra. Las potencias mundiales de hockey llegan a Valencia con la FIH Pro League 2026 .

Los Redsticks conquistan el Trofeo Internacional ‘Ciudad de Valencia’ 2026.

FIH Pro League, una apuesta turística y deportiva que posiciona a Valencia bajo la lupa del hockey mundial.

Se cerró la primera fase en la División de Honor B Masculina y la División de Honor B Femenina.

En la competición femenina, el CD Giner de los Ríos jugará la Fase de Ascenso a Liga Iberdrola por primera vez en su historia, en una fase en la que también estará el Valencia CH. Por la permanencia lucharán el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el Xaloc.

El Valencia Club de Hockey, encaminado hacia el ascenso a la Liga Iberdrola .

En la masculina, el CH Carpesa jugará por el ascenso a la máxima categoría del hockey español. Mientras, el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el CD Giner de los Ríos jugarán por la permanencia en esta categoría de plata.

La Fase Final comenzará a mediados de marzo de 2026.

Hockey patines

Liga OK: AITEX PAS Alcoi 0-3 CP Voltrega Movento Stern.

El Aitex PAS Alcoi disputó el pasado sábado un partido exigente ante el Club Patí Voltregà Movento Stern, en un Miguel Sarasa que volvió a vivir hockey de alto nivel. Un duelo directo de dos equipos separados en la clasificación por un punto. Y se notó desde el primer segundo, porque fue intenso, rápido, con mucho ritmo y con una defensa visitante que marcó diferencias. El Voltregà, en el que se estrenó en el banquillo con Jefa Rovira, mostró una imagen sólida y muy ordenada.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: Sporting Alcoi Erum 1-1 CP Congrés-La Sagrera es mou.

Insuficiente empate de los locales que siguen penúltimos tras una segunda parte de voluntariedad sin goles.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: Club Promoción Patín Raspeig 0-2 Hockey Club Raxoi.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: Descansa Club Promoción Patín Raspeig; PAS Alcoi 0-5 Club Patín Alhambra Cajar.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División: La competición se paraliza hasta el fin de semana del 13, 14 y 15 de febrero de 2026 por los compromisos de la selección española que jugará el Europeo de Letonia, Lituania y Eslovenia del del 21 de enero al 7 de febrero. Jesús Velasco da la convocatoria para el Europeo .

Emparejamientos y horarios de los partidos de semifinales del Europeo masculino de fútbol sala

España - Croacia: miércoles 4 de febrero a las 17:00 horas.

Francia - Portugal: miércoles 4 de febrero a las 20:30 horas

El choque por el tercer y cuarto puesto del campeonato de Europa tendrá lugar el sábado 6 de febrero a las 17:00 horas, mientras que la gran final tendrá lugar ese mismo día a las 19:30 horas. Recordemos que el torneo se disputa en Liubliana (Eslovenia), siendo los partidos en el Arena Stozice.

Así va la clasificación de la Liga de Primera División

Segunda División: Levante UD FS. 7-8 MRB FS Móstoles.

El emocionante partido tuvo numerosas situaciones a lo largo de los 40 minutos de juego y finalizó a favor del equipo mostoleño con un marcador final de 7-8.

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: No hay jornada este fin de semana.

Así va la clasificación.

Segunda División B: Grupo 2, FS Picassent 2-1 Amixalan Anaitasuna FS.

Así va la clasificación del Grupo 2.

Grupo 3, Ye Faky FS 4-8 Illes Balears Palma Futsal; Futsal Ibi Jypal Hogar 6-3 Les Corts EF 'A'; CFS Bisontes de Castellón 5-1 Colegio Santo Ángel /CCR. Baixsud de Castelldefels A; Hospitalet Bellsport FS 3-3 Nunsys El Pilar.

Así va la clasificación del Grupo 3.

Grupo 4, Asociación Jerez FS A 0-4 CD Sporting La Nucía.

Así va la clasificación del Grupo 4.

Bádminton

Top10 Iberdrola: No hay competicióin este fin de semana.

Clasificación Grupo A .

Waterpolo

Primera División Masculina, Grupo A: Taux C.n. Granollers 6- 13 Waterpolo Turia.

Así va la clasificación.

Primera División Femenina, Grupo A: Waterpolo Turia 13-15 C.N. Vallirana.

Clasificación Grupo A.

Grupo B: Club Waterpolo Elx Manolet 10-9 C.N. Cuatro Caminos.

Clasificación Grupo B.

Segunda División Masculina, Grupo B: Club Nou Godella Natación 12-18 Geodesic Real Canoe N.C.; Club Waterpolo Elx Selecte 17-20 C.D. Waterpolo Malaga.

Así va la clasificación.

Fútbol americano

La Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) 2025-2026: No hay competición este fin de semana.

Clasificación.

XXXII Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA): Valencia Firebats 26-24 Mallorca Voltors

Valiosa victoria de Valencia Firebats de cara a los play-offs.

Clasificación.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Baloncesto en silla de ruedas : AGC-ADIV 46 – 53 UCAM Murcia BSR

Atletismo : Gran Premio Internacional de Valencia. Quique Llopis vuelve a poner en pie a València y acaricia el récord de España.

Todos los resultados.

.XI Carrera Never Stop Running ‘Nunca te rindas’. La Carrera Never Stop Running vuelve a batir récords con 7000 participantes.

.BURJASSOT 31-01-26 Campeonato Autonómico de Marcha en Ruta 2026

.PETRER 30-01-26 III Control ST Tipo A Alicante

.VALENCIA L.PUIG 01-02-26 Campeonato Provincial Sub-16 ST JECV Valencia

.VALENCIA TURIA 01-02-2025 Campeonato Autonómico Lanzamientos Largos JECV 2026

. Granadella Trail 2026, Rosa Lara Feliu (21K), Adrián Ivars Ivars (21K), Víctor Valldecabres Torres (14K) y Sofía Bernabeu Hernandez (14K), los ganadores.

. XIII Trail Umbría – La Plana. Resultados..

. XXVI Marxa de Muntanya “Sant Sebastià” De la VilavellaLa competición reunió este domingo, 1 de febrero del 2026, a más de 800 participantes en sus dos distancias: 10,4 (más de 450 metros de desnivel positivo) y 17 kilómetros (cerca de 1.000 metros de desnivel positivo). En cuanto a la prueba larga, el triunfo fue para Àlex Juan Carratalá (Club Mur i Castell-Blumaq) y Carmina Ramos Alfonso (Club de Atletismo Onda), en las categorías masculina y femenina. Un total de 305 participantes completaron los 10,4 kilómetros del recorrido corto de la Vilavella, con victorias de Alejandro Doñate Gordon y de Adriana Monlleó Ramos.

.1ª Prueba de Liga de CxM FEMECV 2026, Ròtova

Ciclismo : . Costa Blanca Bike Race 2026

. Pionera Race-SCV 2026, Arianna Fidanza estrenó el palmarés de la Pionera Race con una victoria al sprint en un grupo reducido, confirmando su punta de velocidad tras una jornada selectiva. La italiana supo esperar su momento en el desenlace para imponerse con autoridad y levantar los brazos en una prueba que, desde su primera edición, ya apunta a convertirse en una cita a tener en cuenta del calendario.

. Marcha BTT Benaguasil, resultados.

. Tercera etapa de la XL Volta La Marina. Niels Van der Gracht (Dutck) se impuso este 1 de febrero en Parcent en la tercera prueba de la XL Volta La Marina que contó con 72,4 kilómetros de recorrido. Murat Kuitenov (Kazakhstan Júnior) terminó segundo y Joan Cebolla (Escapada), tercero.

Cebolla se vistió de líder tras esta jornada arrebatando el maillot a Moisés Espinós. Hoy, Van der Gracht fue el mejor Élite y Sub 23; Cebolla venció en M30; Espinós, en M40; Germán Mortes, en M50; Ashley Holding, en M50; y Kuitenov, en Júniors.

Carlos Martín lidera el Premio de la Montaña y Cebolla el de los Puntos.

. Challenge de La Plana 2026 - 2ª etapa

Resultados

. Volta a la Comunitat Valenciana – VCV 2026, del 4 al 8 de febrero de 2026.

Etapas

1ª etapa – Segorbe / Torreblanca (160 km). Etapa de perfil mixto con repechos y ascensiones exigentes, incluida la inédita subida al Alto de los Madroños. Final abierto para sprinters capaces de superar un trazado selectivo.

2ª etapa – Contrarreloj individual (40 km). Jornada clave para establecer las primeras diferencias en la clasificación general, con un recorrido técnico que favorecerá a los especialistas.

3ª etapa – Orihuela / San Vicente (158 km). Tramo inicial completamente llano que puede propiciar fugas, con un desenlace condicionado por el paso por el puerto de Tibi en los kilómetros finales.

4ª etapa – La Nucía / Teulada (172 km). Etapa reina con 3.300 metros de desnivel acumulado y cinco puertos de montaña. El Alto del Miserat, Cumbres del Sol y el exigente Muro del Pou, con rampas de hasta el 22%, marcarán la lucha entre los favoritos.

5ª etapa – Bétera / València (93 km). La etapa decisiva de la Volta. Con un recorrido corto pero intenso, incluye la subida al puerto del Garbí a tan solo 40 kilómetros de la meta, un punto estratégico desde el que pueden lanzarse ataques definitivos. La llegada a València, tras una jornada muy explosiva, será el escenario donde se resuelva la clasificación general, ofreciendo un final espectacular para el público y consolidando la ciudad como epicentro del desenlace de la ronda valenciana.

. SCOTT Mediterranean Epic MTB 2026, del 5 al 8 de febrero de 2026, con cuatro días de competición. La SCOTT Mediterranean Epic MTB 2026 cierra inscripciones con 700 bikers.

Colombicultura : Copa Comunitats de Colombicultura 2026. El campeonato Copa Comunitats de La Nucía contará con 6 sueltas puntuables y una de acoplamiento, que se celebrará desde el viernes 30 de enero hasta el 20 de febrero que será la última jornada.

Vela : Euromarina Optimist Torrevieja 2026. Izan Rogel y Mª Antonia Peñalver, campeones de la 18ª Euromarina Optimist Torrevieja.

Tenis : Primer torneo del Circuito de Internacionales de la Comunidad Valenciana, una nueva cita del tenis profesional que se celebrará del 2 al 8 de febrero en el Club de Tenis Jávea. Se trata de un torneo internacional masculino, integrado en el circuito ITF, que contará con una dotación de 15.000 dólares en premios, y que convertirá a Jávea en uno de los escenarios destacados del calendario internacional de tenis durante el mes de febrero.

Este torneo supone el inicio de la segunda edición del Circuito de Internacionales de la Comunidad Valenciana, tras la celebración del primer circuito en 2025, una iniciativa que tiene como objetivo atraer tenis de alto nivel, ofrecer oportunidades competitivas a jugadores nacionales, internacionales y sobre todo regionales, y reforzar la Comunitat Valenciana como destino de referencia para el tenis profesional, consolidándose como un proyecto estable dentro del calendario tenístico.

