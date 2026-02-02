Roberto Sánchez y Noelia Juan, campeones autonómicos de Duatlón 2026

La localidad castellonense de Xilxes fue la sede elegida esta temporada para la celebración del Campeonato Autonómico de Duatlón Sprint 2026, una cita que reunió a más de 300 duatletas en la línea de salida y que contó con la presencia de algunos de los nombres más destacados del triatlón valenciano e internacional, como Roberto Sánchez y Noelia Juan.

Podios autonómicos de Duatlón 2026

El Campeonato Autonómico de Duatlón Sprint 2026 reunió a más de 300 duatletas. / TRICV

Dominio de Roberto Sánchez en la prueba masculina

A las 10:00 horas se dio el pistoletazo de salida a la competición masculina, que tuvo un claro protagonista de principio a fin. El triatleta de la Universidad de Alicante y olímpico en París 2024, Roberto Sánchez, se situó al frente de la carrera desde el primer segmento de carrera a pie. En el tramo ciclista fue alcanzado por el triatleta belga del C.D.T. Resistentia T3, Martin Oldenhove, con quien llegó a la segunda transición (T2).

El desenlace quedó reservado para el último segmento de carrera a pie, donde Roberto Sánchez volvió a imponer su calidad y velocidad para cruzar la meta en primera posición y proclamarse campeón autonómico de Duatlón 2026, con un tiempo final de 52:10. El subcampeonato autonómico fue para Martin Oldenhove (52:23), mientras que el bronce lo consiguió Paco Martí, que detuvo el crono en 52:56.

Los tres primeros clasificados del Autnómico Duatlón 2026. / TRICV

Noelia Juan se impone con autoridad en la prueba femenina

A partir de las 10:20 horas, comenzó la competición femenina, con una lista de salida repleta de grandes nombres del duatlón y el triatlón valenciano. Entre todas ellas destacó especialmente la presencia de la internacional Noelia Juan (C.E.A. Bétera), que dominó la prueba de principio a fin.

Noelia Juan lideró la carrera desde el primer segmento y no cedió la primera posición en ningún momento, cruzando la línea de meta con un tiempo de 1:00:14, que le permitió proclamarse campeona autonómica de Duatlón Sprint 2026. La lucha por las posiciones de honor se decidió en el último segmento de carrera a pie, donde la mayor rapidez fue determinante. El segundo puesto fue para Sara Moreno (C.E.A. Bétera), mientras que el tercer cajón del pódium lo ocupó Luz Ferrández.

Las tres primeras clasificadas del Autonómico Duatlón 2026. / TRICV

La jornada concluyó con un gran ambiente deportivo y un excelente nivel competitivo, en un Campeonato Autonómico que volvió a poner de manifiesto el talento y la proyección de los deportistas de la Comunitat Valenciana, muchos de ellos ya consolidados en el panorama nacional e internacional.