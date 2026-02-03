La Nucía acogió los autonómicos de Kickboxing y Muay Thai

Este pasado domingo La Nucía fue sede de los Campeonatos Autonómicos de Kick Boxing y el de Muay Thai. 200 deportistas procedentes de clubes de toda la Comunitat Valenciana acudieron al pabellón Muixara que se adaptó para estas competiciones con 3 rings de competición. Los deportistas nucieros María García y Myron Loissau del club Muay Thai “Seua Yang” La Nucía brillaron en casa con sendas victorias en sus combates.

Los Campeonatos Autonómicos de Kick Boxing y Muay Thai fueron organizada por la Federación de Kick Boxing y Muay Thai de la Comunitat Valenciana (FKMCV) con la colaboración de la Diputación de Alicante, Generalitat Valenciana, Top Ten España y Ayuntamiento de La Nucía. Sergio Villalba, concejal de Deportes visitó la jornada deportiva durante la mañana del sábado. Durante la visita estuvo acompañado por Eduardo Martín, presidente de la FKMCV.

Autonómicos puntuables

El pabellón Muixara fue la sede, esta pasado domingo, del Campeonato Autonómico de Kick Boxing y Muay Thai. 200 deportistas de clubes procedentes de toda la Comunitat Valenciana participaron en esta competición que se desarrolló en la pista del pabellón nuciero, adaptada con tres rings de competición para el correcto desarrollo del campeonato. Esta competición se pudo seguir en streaming a través del canal de youtube de la FKMCV. Este Campeonato Autonómico de Kick Boxing y Muay Thai fue puntuable y clasificatorio para el Nacional que también se celebrará en La Nucía el próximo mes de abril.

Además, previamente al inicio del campeonato, la federación realizó un pequeño reconocimiento a cinco grandes maestros de estas modalidades deportivas, agradeciendo su labor durante la historia de la Federación de Kick Boxing y Muay Thai de la Comunitat Valenciana. En este acto también se realizó un agradecimiento al Ayuntamiento de La Nucía por su apoyo al deporte.

Noticias relacionadas

Participación nuciera

El Club de Muay Thai “Seua Yang” La Nucía, dirigido por la pentacampeona mundial y seleccionadora valenciana Eva Naranjo participó activamente en este campeonato autonómico con dos deportistas. El primer combate de la jornada tuvo como protagonista a la nuciera María García quien ofreció al público una intensa pelea ante Marta Guija, y que finalmente acabó con victoria para la nuciera en casa ante su público. La joven promesa Myron Loissau también compitió “en casa” y en su debut en un campeonato autonómico pudo vencer a su oponente ante su afición.