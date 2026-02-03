La Nucía es premiada por la FEMECV en su Gala Anual

El Ayuntamiento de La Nucía fue premiado en la Gala FEMECV (Federació d’Esports de Muntanya i Escolada de la Comunitat Valenciana) 2025, en la categoría de “Mérito Deporte y Sociedad”, por su “colaboración y promoción del deporte a todos los niveles”, especialmente en la “escalada” y la “marcha nórdica”. Se trata de un nuevo reconocimiento para el proyecto de “La Nucía, Ciudad del Deporte”. Los PREMIOS FEMECV 2025 reconocen el talento y los valores del montañismo valenciano

El concejal Miguel Ángel Ivorra recogió este galardón que reconoce la “gran labor” del Ayuntamiento de La Nucía en la “promoción de los deportes de montaña”, de manos de Leopoldo Piqueras, vicepte. FEMECV. El acto contó con la presencia de Carlos Ferris, pte. FEMECV y el nuciero Vicente Ripoll, director general del IVAJ.

La Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV) celebró, en València, la Gala de Premios FEMECV 2025, el acto anual en el que la Federación reconoce el esfuerzo, la trayectoria y el compromiso de deportistas, clubes, entidades y personas que contribuyen al desarrollo del montañismo valenciano.

“Mérito Deporte y Sociedad”

Concretamente La Nucía fue premiada en la categoría “Mérito Deporte y Sociedad” en la Gala Anual FEMECV (Federació d’Esports de Muntanya i Escolada de la Comunitat Valenciana) celebrada el pasado viernes en el Auditorio Alfons Roig de la Facultat de Belles Arts de la UPV. Estos premios reconocen el esfuerzo, la trayectoria y el compromiso de deportistas, clubes, entidades y personas que contribuyen al desarrollo del montañismo valenciano.

El concejal nuciero destacó la importancia de estos reconocimientos y premios, “que nos dan fuerzas e impulso para seguir trabajando en nuestro proyecto de “La Nucía, Ciudad del Deporte” y añadía que “queremos dar las gracias a la FEMECV y el jurado por este premio, de una federación autonómica tan dinámica y activa, que tanto hace por el deporte en la “nostra terra i muntanya”.

Carlos Ferrís, presidente de la FEMECV, destacó que “la Gala de Premios es una oportunidad para reconocer el trabajo colectivo que hay detrás del montañismo valenciano, desde las trayectorias deportivas hasta los proyectos sociales, ambientales y asociativos que dan sentido a nuestra Federación”.