Rubén López: “No nos vale otra cosa que no sea ganar”

El Léleman Conqueridor se encuentra sumergido en uno de los momentos más complicados de la temporada después de dos meses donde los resultados no han sido los esperados. El equipo ha rendido por encima en la CEV Challenge Cup eliminando al mejor equipo de la liga húngara y ha plantado batalla otro de los destacados de Polonia. Sin embargo, las derrotas consecutivas en la Superliga han ido mermando la ilusión de un equipo que ha tenido que hacer frente a tres lesiones de gravedad en sus centrales y la ausencia de su líbero titular durante un mes.

Lejos de la cancha por una lesión

Rubén López llegó en verano como uno de los grandes refuerzos para elevar el nivel de la plantilla y dar profundidad de banquillo en un calendario saturado de partidos. En pleno mes de diciembre, y paradójicamente ante su exequipo en el Pabellón de Los Planos, el central tuvo que abandonar la pista. Varios meses alejado de la red, el albaceteño ha analizado la difícil situación por la que atraviesa el equipo. “No estamos compitiendo como nos gustaría, pero somos conscientes que hemos tenido muchas bajas y me incluyo ahí también. El equipo estaba formado para hacer una piña de 14 muy buenos jugadores que cuando faltan tres, cuatro… a la hora de jugar se nota mucho. La calidad de entrenamiento también se ve perjudicada y luego en los partidos eso hace que puedas rendir un poco menos”.

El central destacó el trabajo que están haciendo sus jugadores ante su ausencia, la de Manu Furtado y Luis Vidal. “El cansancio también se ha notado. Somos menos jugadores y a los compañeros les toca hacer un sobreesfuerzo. Están intentando todo lo posible aguantar y que la espera se haga lo más corta posible para que los que estamos lesionados nos incorporemos al grupo. Queremos ya ayudar al grupo, aportar lo máximo posible y liberar de esa presión a la que han estado jugando estos meses”, señalaba Rubén.

El sábado, ante Cisneros La Laguna

El próximo partido de Superliga será el sábado 7 de febrero ante Cisneros La Laguna. Un rival que a estas alturas de la temporada pasa a ser un duelo directo porque solo hay dos puntos de diferencia entre ambos equipos. “No nos vale otra cosa que no sea ganar. No podemos regalar más puntos y vamos con la mentalidad de sacar los tres. Somos un equipo que podemos dar mucho más y la gente lo sabe. En competición europea hemos competido bien contra equipos muy grandes y estos bajones no representan un gran equipo como este. Tenemos que corregirlo y mantener esa constancia. Hacer un buen papel y salir del pozo donde nos estábamos metiendo. Hoy en día, si somos realistas, es un enfrentamiento directo contra ellos. Hay que ser humildes y poner la vista en este partido para ganarlo sí o sí”, explica el central albaceteño que cada vez está más cerca de volver a competir con sus compañeros.