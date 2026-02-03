València celebra la FIH Pro League como única sede europea

El Polideportivo Virgen del Carmen-Beteró ha acogido la presentación de la FIH Pro League de hockey, la liga internacional de selecciones de hockey hierba, de la que València es del 5 al 10 de febrero, la única sede europea en esta ventana de partidos, que también se disputan en Yunfu (China), Hobart (Australia) y Rourkela (India).

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de València, Rocío Gil, ha destacado que “la FIH Pro League nos pone en el mapa internacional del deporte y sirve para que nuestros niños y niñas tengan referentes deportivos”.

El cuadro masculino está formado por el vigente campeón, Países Bajos, España, que acabó tercera en la pasada edición, e Inglaterra. En el cuadro femenino compiten además de España, Bélgica, tercera en el torneo anterior, y Alemania. Los partidos se disputarán a doble entrenfamiento y el campeón de esta edición logrará la clasificación para los JJOO de Los Angeles 2028. El precio de las entradas diarias es de 30 euros y pueden adquirirse de forma anticipada a través de este enlace.

Orgullo para València

Rocío Gil ha considerado “un orgullo que València sea la casa del hockey y que podamos disfrutar de una competición del máximo nivel en unas instalaciones municipales porque supone un legado para la ciudad”. Asimismo, ha destacado que estos partidos “generan referentes para los niños y niñas que juegan a hockey”.

Gil ha incidido en que València “ha sido pionera en el deporte del hockey. Fuimos los primeros en tener un campo azul y nuestra apuesta por este deporte, tanto desde el ayuntamiento como el esfuerzo realizado desde la Federación Valènciana, se traduce en las destacables cifras de jugadores en las escuelas deportivas, y también en la celebración de estos campeonatos”.

Presentación del FIH Pro League de hockey en València. / F. Calabuig

Dos partidos diarios

Del 5 al 10 de febrero se disputarán dos partidos al día sobre la pista azul de Beteró. A las 11:30 comenzarán las jornadas con los partidos del cuadro masculino, mientras que a las 13:30 se disputarán los partidos de la competición femenina. Además de la FIH Pro League 2025, celebrada también en Beteró el pasado mes de junio, València acogió el Preolímpico de Hockey en 2024, por lo que gracias a las instalaciones, la experiencia y la afluencia de aficionados, se ha convertido en una de las sedes más atractivas del hockey mundial.