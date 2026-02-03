ATLETISMO
València recupera el récord del mundo masculino de Medio Maratón
World Athletics decide no homologar el tiempo que el ugandés Jacob Kiplimo logró en Barcelona
Marcó un tiempo de 56.42 pero se ha considerado que se aprovechó del rebufo de un coche
Con esta decisión, el etíope Yomif Kejelcha recupera el récord con los 57:30 que logró en 2024 en València
València vuelve a tener los dos récords del Mundo de Medio Maratón. Y es que aunque lo perdió en febrero de 2025 el masculino tras el espectacular 56.42 de Jacob Kiplimo en Barcelona, lo ha recuperado este mismo martes después de que World Athletics haya decidido no homologar el tiempo que el ugandés.
Tal y como adelantó 'Runner's World', se ha considerado que Kiplimo se aprovechó del rebufo de un coche para rebajar en tanto tiempo el anterior récord, por lo que el etíope Yomif Kejelcha recupera el trono mundial masculino con los 57:30 que logró en 2024 en València.
Récord del mundo femenino
Una marca que se suma a la que mantiene también el Medio Maratón de València con el récord del mundo de la distancia que logró el 24 de octubre de 2021 la etíope Letesenbet Gidey, que paró el crono con un tiempo oficial de 1:02.52. Gidey pulverizó la anterior plusmarca de la keniana Ruth Chepngetich, que estaba en 1:04.02 desde abril del mismo 2021. Un récord que cinco años después sigue vigente.
- Última hora de la operación salida con Raba y Santamaria
- El exvalencianista Yaremchuk encuentra equipo a pocas horas del cierre de mercado
- ¿Qué pasa con Javi Guerra?
- Comunicado del Hapoel Tel Aviv sobre el partido contra Valencia Basket
- El Valencia CF entra en el último día del mercado: Así están sus opciones de fichar
- Los movimientos del Valencia CF en el mercado de fichajes
- Pedro Martínez: 'Hemos tirado 36 triples pero deberíamos haber tirado aún más
- Manchester United, acelerador en el fichaje de Justin de Haas