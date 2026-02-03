València recupera el récord del mundo masculino de Medio Maratón

València vuelve a tener los dos récords del Mundo de Medio Maratón. Y es que aunque lo perdió en febrero de 2025 el masculino tras el espectacular 56.42 de Jacob Kiplimo en Barcelona, lo ha recuperado este mismo martes después de que World Athletics haya decidido no homologar el tiempo que el ugandés.

Tal y como adelantó 'Runner's World', se ha considerado que Kiplimo se aprovechó del rebufo de un coche para rebajar en tanto tiempo el anterior récord, por lo que el etíope Yomif Kejelcha recupera el trono mundial masculino con los 57:30 que logró en 2024 en València.

El ugandés Jacob Kiplimo, tras el récord del mundo que logró en Barcelona en 2025. / SD

Récord del mundo femenino

Una marca que se suma a la que mantiene también el Medio Maratón de València con el récord del mundo de la distancia que logró el 24 de octubre de 2021 la etíope Letesenbet Gidey, que paró el crono con un tiempo oficial de 1:02.52. Gidey pulverizó la anterior plusmarca de la keniana Ruth Chepngetich, que estaba en 1:04.02 desde abril del mismo 2021. Un récord que cinco años después sigue vigente.