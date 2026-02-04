La Comunidad Valenciana, campeona del Campeonato de España Júnior 2026

En una actuación histórica, la Comunidad Valenciana se coronó campeona Campeonato de España Júnior 2026 de judo, liderando el medallero con un total de 6 oros, 2 platas y 2 bronces, además de sumar cuatro quintos puestos y tres séptimos, reflejo del amplio dominio de sus representantes tanto en categorías masculinas como femeninas. El segundo puesto fue para Madrid (3 oros, 3 platas, 7 bronces) y el tercero para Cataluña (2 oros, 1 plata, 2 bronces).

Un total de 294 judocas (143 mujeres y 151 hombres) procedentes de 18 comunidades autónomas han estado presentes en la capital navarra para disputar los combates en 14 categorías de peso que iban desde los -60 kg hasta los +100 kg en hombres y desde los -48 kg hasta los +78 kg en mujeres. La Comunidad Valenciana se impuso en el medallero logrando liderar medallero con 10 medallas, demostraron su gran nivel de competición.

Oro y dominio masculino

Rodrigo Rosado López abrió el camino al oro en -60 kg con una actuación impecable. Disputó cuatro combates y ganó todos por ippon: comenzó venciendo a Eneko Azpeitia Garmendia (País Vasco) en octavos, a Eusebio Rigote Rodríguez (Extremadura) en cuartos y a Carlos Martín Torres (Aragón) en semifinales. En la final se proclamó campeón tras imponerse con claridad a Unai Penas Merino (Galicia).

En -66 kg, Batyrkhan Assanaliyev fue intratable. Venció en octavos a Daniel Borghes Shi (Asturias), en cuartos a Javier Gómez Antona (Madrid) y en semifinales a Pablo Rico Pedrido (Galicia), todos por ippon. En la final se impuso a Eduardo Miranda Galindo (Aragón) por waza-ari en un combate muy táctico que duró los cuatro minutos reglamentarios.

La categoría de -81 kg fue escenario de un dominio total valenciano: Arkaitz Eneritz García se proclamó campeón tras vencer en la final a su compañero de equipo Tymofii Rudenko por ippon en 2:57, completando un brillante doblete autonómico.

Eneritz llegó a la final tras imponerse a Michael Markov Onyemaechi (Baleares), Álex Hidalgo Clausin (Cataluña) y Miguel Lucas Campos (Murcia). Por su parte, Rudenko venció en su camino a Celestino Cortés López (Madrid), a David Vila Balleres (Galicia) y a Sergi Ikeme Mascaro (Baleares).

El cuarto oro masculino llegó de la mano de Halich Dmytro en -90 kg. Abrió su participación superando a Akaki Tchelishvili (Cataluña), quien acumuló dos sanciones contra una. Luego venció a Miguel Trillo Valeiro (Galicia) y a Pablo Fernández Calero (Madrid). En la final, se impuso con autoridad a Carlos Karim Romero Nakhil (Andalucía). En dicha categoría también se destacó Daniel Shapovalov Kamennov, quien finalizó en una meritoria quinta posición.

Por su parte, Nikita Yudano también logró el oro en la categoría -100 redondeando el gran papel del judo valenciano.

Mujeres decisivas para el título

En el cuadro femenino, Odalis Santiago Santana fue la gran protagonista en -57 kg, consiguiendo el único oro femenino para la Comunidad Valenciana. Comenzó su recorrido venciendo a Claudia Macías Contreras (Extremadura), luego superó a Aitana Martín Gil (País Vasco), Julia Gimeno Pereira (Aragón) y Alba Ferreras García (Asturias). En la final se proclamó campeona tras imponerse por ippon en solo 2:17 a Irene Vázquez Fernández (Galicia), cerrando un torneo perfecto.

La Comunidad Valenciana colocó a tres yudocas entre las siete mejores de esta categoría: además del oro de Santiago, Sara Alonso Fernández logró el bronce tras caer en semifinales ante Irene Vázquez Fernández (Galicia) y vencer luego en la repesca a Julia Gimeno Pereira (Aragón), compartiendo podio con Alba Ferreras García (Asturias). Por su parte, Claudia Morales Imbernon finalizó en una meritoria séptima posición.

En -48 kg, Aiora Martín Carriches logró la medalla de plata tras una excelente actuación. En la final cayó ante Claudia Pla Belmonte (Cataluña) tras un combate igualado que se extendió casi cinco minutos y terminó 0-0, aunque Martín Carriches acumuló una penalización (S1) que decantó el resultado.

El bronce fue para Aitana Díaz Hernández, quien había caído en semifinales ante su compatriota Martín Carriches y logró recuperarse en la repesca venciendo a Sadaba Corbatxo (País Vasco). Compartieron el tercer puesto con Irene García Sánchez (Madrid). Además, María Jesús Martínez Gálvez y María Vicent Olmedo completaron la buena actuación valenciana con sendas séptimas posiciones, cerrando la lista de valencianas entre las mejores.

En otras categorías femeninas, la Comunidad Valenciana también sumó valiosos quintos puestos gracias a Mar Robles Gasque en -52 kg, Claudia Morales Rosique en -63 kg y Aitana Sala Cano en -70 kg. En tanto, en -78 kg y +78 kg no hubo ninguna yudoca valenciana que lograra situarse entre las siete primeras clasificadas.

Una campaña memorable

La Comunidad Valenciana se impuso sobre Madrid y Cataluña en el medallero total, demostrando no solo excelencia individual sino profundidad de plantel. De los 28 competidores valencianos (12 hombres y 16 mujeres), más de la mitad se situaron entre los siete mejores de sus categorías, destacando el trabajo de los clubes y el cuerpo técnico autonómico.

Una generación que apunta alto y que ya ha dejado huella en Pamplona. El judo valenciano está más vivo que nunca.