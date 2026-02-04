La Diputació refuerza su compromiso y amplía el apoyo al Circuito de Carreras Runcáncer

Coincidiendo con el Día Mundial Contra el Cáncer, que se celebra este 4 de febrero, la Diputació de València ha anunciado un importante incremento de su ya firme apoyo al Circuito de Carreras RunCáncer, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, el cual destina el 100% de su recaudación en cada carrera a la lucha contra esta enfermedad.

Tras apoyar al circuito desde sus inicios, la institución provincial ha decidido reforzar su compromiso con la iniciativa aumentando su ayuda desde los 100.000 hasta los 150.000 euros para la 12ª edición que se celebrará a lo largo de 2026. El diputado de Turismo y Deportes de la Diputación, Pedro Cuesta, ha mantenido un encuentro con el gerente de la Asociación, Javier Llombart, para escenificar este apoyo firme y continuado. Durante la reunión se han diseñado las líneas maestras de la colaboración que mantienen ambas entidades para esta nueva edición de un circuito que es 100% solidario, y que recorre más de un centenar de municipios de la provincia divulgando sus valores.

“Desde la primera edición, la Diputació de València ha creído en RunCáncer como un proyecto que va mucho más allá del deporte. Un circuito que, a través de la lucha contra el cáncer, une a municipios de toda la provincia en torno a la solidaridad, la vida saludable y el compromiso con la investigación oncológica, convirtiendo cada carrera y marcha en una muestra colectiva de apoyo a las personas con cáncer y a sus familias”, ha manifestado Pedro Cuesta.

Por su parte, desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia han querido agradecer “el apoyo firme y continuado de la Diputación, una institución que ha estado al lado del circuito desde sus inicios y que, tras 12 ediciones, sigue apostando con más fuerza si cabe por sus valores. Su implicación con este proyecto demuestra que la colaboración entre instituciones, entidades y ciudadanía es clave para seguir avanzando en la lucha contra el cáncer”.

Turismo, solidaridad y deporte

La edición de 2026 del Circuito Runcáncer dará el pistoletazo de salida oficial el próximo mes de marzo con la celebración de sus primeras marchas y carreras. Este año, la Diputación apoya el circuito mediante dos vertientes. Por un lado, refuerza su respaldo al Circuito de Carreras RunCáncer, contribuyendo a que cada prueba siga siendo un punto de encuentro para miles de personas comprometidas con la causa, y ayudando a consolidar un calendario que recorre la práctica totalidad de la provincia.

Por otro lado, la corporación apuesta por impulsar el turismo solidario entre municipios de la provincia de Valencia, con el proyecto Destino RunCáncer. Una iniciativa que invita a descubrir el territorio valenciano de una forma diferente, combinando deporte, convivencia y solidaridad, y fomentando que marchadores, corredores y acompañantes se desplacen entre localidades para participar en las distintas pruebas del circuito.