La FTCV impulsa un evento especial en el cine ABC Park por el Día Mundial contra la LGTBIfobia en el Deporte

La Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana continúa con su objetivo de apoyar y promover la inclusión e integración a través del deporte. El taekwondo valenciano, protagonista en las últimas semanas por sus recientes éxitos deportivos, sigue afianzando su posición a favor de los valores que constituyen esta disciplina.

En esta oportunidad, la FTCV impulsa una iniciativa que consistirá en un encuentro en los cines ABC Park dirigido al colectivo LGTBI, en el que se proyectará el documental “Valkiryes”, una producción de Ryu Media, Vórtice Media y AFL MMA dirigida por Carmen Torner. La obra narra la historia de dos deportistas lesbianas de MMA, poniendo el foco en sus trayectorias personales y deportivas, así como en los retos y aprendizajes vividos dentro y fuera del ámbito competitivo.

Con este evento, previsto para el próximo 19 de febrero,la FTCV busca visibilizar el deporte como una herramienta de transformación social, promoviendo valores como el respeto, la igualdad y la convivencia, y generando espacios seguros donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

En este sentido, la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana destaca por ser la única federación deportiva que cuenta con un Departamento de Diversidad e Inclusión, dirigido por el deportista y activista Damián López, desde el cual se impulsan políticas, acciones formativas y eventos orientados a la erradicación de cualquier forma de discriminación en el ámbito deportivo. La actividad cuenta además con el apoyo del colectivo Lambda, entidad referente en la defensa de los derechos LGTBI, cuya colaboración refuerza el mensaje de sensibilización y compromiso social de la federación.

Desde la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana reafirma de esta manera su compromiso con los valores del deporte de inclusión e integridad, que se enmarca dentro de una línea de trabajo continuada a favor de un deporte más inclusivo y representativo de la diversidad de la sociedad actual.