València Duatlón by MTRI supera las 1.000 inscripciones a 2 semanas del cierre definitivo

València Duatlón by MTRI está a punto de cerrar inscripciones y lo hará seguro superando la barrera de 951 inscritos de la pasada edición. Ya van 3 años del duatlón que transforma el Paseo de la Alameda de la ciudad del Túria en un velódromo de 2km, totalmente vallado, para convertirlo en escenario perfecto del deporte de las transiciones. La organización ha desplegado ya su ala logística y ha confirmado esta semana la ampliación de la zona cero a la parte inferior del cauce del Río Túria, el pulmón verde de la ciudad de València. Este espacio delimitado desde el Puente de la Exposición al Puente de las Flores ocupará el segmento de carrera a pie.

Las inscripciones se cierran el domingo 15 de febrero a las 23:59 horas. La prueba completará las plazas disponibles para la modalidad de Duatlón Familiar esta misma semana, al quedar únicamente disponibles 20 dorsales. A partir de ahí ya solo quedará abierto Supersprint, individual y parejas, y Doble Supersprint.

Confianza del deportista en las pruebas de triatlón del circuito

Por otro lado, las pruebas de triatlón avanzan con paso firme, sumando más de 1.130 inscripciones activas. La sede individual de MTRI Alicante presenta un listado de participación de 732 triatletas, mientras que MTRI Pack acaba de pasar la barrera de los 200 registros. Esto supone un total de 1.130 registros para Alicante (17/18 mayo), València ‘Gay Games Edition’ (27/28 junio), y Castellón (5/6 julio). Tanto el Pack como Alicante se encuentran en el segundo tramo de tarifa que se prolongará hasta el 23 de abril.

Las sedes MTRI València y Castellón abrirán inscripciones el 26 de febrero a las 17:00 horas, pasada la celebración de València Duatlón by MTRI. Abrirá igualmente con 24H de precios promocionales.