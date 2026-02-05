Calendario polideportivo del fin de semana

Baloncesto

En la actualidad hay cinco competiciones masculinas diferentes en la pirámide nacional: la primera es la Liga ACB, la segunda es la Primera FEB, la tercera la Segunda FEB, la cuarta es la Tercera FEB y la quinta que se trata de la Primera División (Liga Foster's Hollywood). En competición femenina, tenemos la Liga Femenina, la Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2 y la 1ª División Fem (Liga Foster's Hollywood).

Euroliga masculina: Hapoel Tel Aviv - Valencia Basket, jueves 5 de febrero de 2026 a las 20:00 horas.

Así va la clasificación.

Liga ACB: Joventut - Valencia Basket, domingo 8 de febrero de 2026 a las 12:30 horas.

Clasificación.

Primera FEB: Cloud.Gal Ourense Baloncesto - HLA alicante, sábado 7 de febrero de 2026 a las 19:00 horas.

Así va la clasificación.

Segunda FEB: Club Esportiu Bàsquet Llíria - Homs UE Mataró, sábado 7 de febrero de 2026 a las 18:30 horas en el Pabellón Pla del Arc de Llíria; Proinbeni UPB Gandía - Oca Global CB Salou, sábado 7 de febrero de 2026 a las 19:00 horas en el Pabellón Municipal de Gandía; Spanish Basketball Academy - Amics Castelló, sábado 7 de febrero de 2026 a las 20:30 horas; Maderas Sorlí Benicarló - Lobe Huesca La Magia, domingo 8 de febrero de 2026 a las 18:00 horas en el Pabellón municipal de Benicarló.

Así va la clasificación.

Tercera FEB: Grupo EA, Fundació Caixa Rural Vila-real - CB Morvedre, sábado 7 de febrero de 2026 a las 18:00 horas; Bauhaus Godella - Cemalu Aldaia, sábado 7 de febrero de 2026 a las 18:15 horas; BC Peñíscola - Picken Claret, sábado 7 de febrero de 2026 a las 19:00 horas; Halal Food Quality Uixó Bàsquet - CB Puerto Sagunto, sábado 7 de febrero de 2026 a las 19:00 horas; CB Jovens Almàssera - Topsurface NB Paterna, sábado 7 de febrero de 2026 a las 19:15 horas; CB Tabernes Blanques Fernando Gil - The Fitzgerald el Pilar, sábado 7 de febrero de 2026 a las 20:15 horas; Socage Jovens L'Eliana - Amics Castelló B, sábado 7 de febrero de 2026 a las 20:15 horas.

Así va la clasificación.

Grupo EB: Maristas Valencia - CB Estudiantes Cartagena, sábado 7 de febrero de 2026 a las 18:15 horas; CMG Hidráulica NB Torrent - Lucentum Alicante, sábado 7 de febrero de 2026 a las 19:00 horas; CB Jorge Juan Castelló Since 1907 - Rigalli Alginet, sábado 7 de febrero de 2026 a las 19:00 horas; Decprocon Carolinas - Personalhome Adesavi, domingo 8 de febrero de 2026 a las 12:00 horas; Servigroup Benidorm - Velabasket CB Sueca, domingo 8 de febrero de 2026 a las 12:30 horas; ESET Ontinet - CA Montemar, domingo 8 de febrero de 2026 a las 18:30 horas. Descansa: CBI Elche

Así va la clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood)

Grupo A: Horarios y clasificación.

Grupo B : Horarios y clasificación.

Liga Endesa Femenina: Ingeniería Ambiental CAB Estep - Valencia Basket, sábado 7 de febrero de 2026 a las 17:30 horas.

Clasificación.

Liga Femenina Challenge: La Cordà NB Paterna - Azulmarino Mallorca Palma, sábado 7 de febrero de 2026 a las 17:30 horas en el Pabellón Municipal de Paterna; Fustecma Amics Castelló - Sernova Renovables Real Canoe, sábado 7 de febrero de 2026 a las 19:30 horas en el Pabellón Municipal Grapa de Castellón de la Plana.

Clasificación.

Liga Femenina 2: CB Claret Benimaclet - Basket Almeda, sábado 7 de febrero de 2026 a las 17:30 horas en el Pabellón Universidad de Valencia.

Así va la clasificación.

Primera División Femenina Liga Foster's Hollywood).

Grupo A: Horarios y clasificación.

Grupo B: Horarios y clasificación.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: Barça - Horneo EÓN Alicante, martes 10 de febero de 2026 a las 20:00 horas.

Así va la clasificación de la Liga ASOBAL .

Liga Guerreras Iberdrola: Atticgo Elche - Costa del Sol Málaga, sábado 7 de febrero de 2026 a las 13:45 horas en el Pabellón Esperanza Lag; KH-7 BM. Granollers - Elda Prestigio, sábado 7 de febrero de 2026 a las 18:00 horas; BM. Morvedre - Super Amara Bera Bera, sábado 7 de febrero de 2026 a las 19:30 horas en el Pabellón René Marigil.

Así va la clasificación.

División de Honor Oro Femenina: Lleida Handbol Club - Grupo USA Handbol Mislata, domingo 8 de febrero de 2026 a las 12:00 horas.

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Masculina: Fundación Agustinos Alicante - Barça Atlètic, sábado 7 de febrero de 2026 a las 18:00 horas; Club Balonmano Soria - Servigroup Benidorm, sábado 7 de febrero de 2026 a las 18:00 horas; Fertiberia Puerto Sagunto - Anaitasuna, sábado 7 de febrero de 2026 a las 18:30 horas en el Pabellón Polideportivo Puertro de Sagunto.

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: Handbol Sant Joan Despí A - Handbol Onda, sábado 7 de febrero de 2026 a las 18:00 horas; BM Morro Jable VC - Club Almassora Balonmano, sábado 7 de febrero de 2026 a las 19:00 horas; Atticgo Elche - Mubak BM La Roca, domingo 8 de febrero de 2026 a las 12:00 horas en el Pabellón Esperanza Lag; BM Marni Rosval - Handbol Sant Quirze, domingo 8 de febrero de 2026 a las 12:30 horas en el Polideportivo Marni.

Así va la clasificación.

Primera División masculina, Grupo E: Horarios y clasificación.

Rugby

División de Honor: No hay jornada este fin de semana.

Clasificación.

División de Honor Élite Masculina: No hay competición este fin de semana

Así va la clasificación de Liga.

División de Honor B Masculina, Grupo B: CAU Valencia - RC L'Hospitalet, sábado 7 de febrero de 2026 a las 16:00 horas en el campo del Río Turia.

Asi va la clasificación.

División de Honor B Femenina: El partido entre el Rugby Turia y el CR Atlético Portuense, correspondiente a la tercera jornada del Grupo A de esta segunda fase, no se disputará hasta el sábado 14 de febrero de 2026 a las 16:00 horas.

Así va la clasificación .

Voleibol

Superliga Masculina: CV Guaguas - Servigroup Playas de Benidorm, sábado 7 de febrero de 2026 a las 18:30 horas; Léleman Conqueridor Valencia - Cisneros La Laguna, sábado 7 de febrero de 2026 a las 19:00 horas en el Pabellón Polideportivo Nou Moles.

Así va la clasificación.

Superliga 2 Masculina

Grupo B: CV Mediterráneo Castellón - Club Volei Roquetes, sábado 7 de febrero de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón Pablo Herrera; UBE L'Illa Grau - Arona Spring in Motion, sábado 7 de febrero de 2026 a las 17:00 horas Pabellón Ciudad Deportiva; Club Natació Sabadell - CV GEMAVI Vinaròs, sábado 7 de febrero de 2026 a las 18:30 horas.

Clasificación.

Grupo C: Duelo autonómico Club Voleibol Almoradí - Familycash Xátiva Voleibol, sábado 7 de febrero de 2026 a las 17:30 horas en el Pabellón Mayte Andreu; Conqueridor Valencia - Mintonette Almería, sábado 7 de febrero de 2026 a las 15:30 horas en el Pabellón Polideportivo Nou Moles.

Clasificación.

Superliga 2 Femenina

Grupo B: Vallbona Protegim - Grau Élite Cementos, domingo 8 de febrero de 2026 a las 18:00 horas.

Clasificación.

Grupo C: Duelo autonómico Servigroup Playas Benidorm - CV Paterna Liceo, sábado 7 de febrero de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón Raúl Mesa; Grupo Renovak CV Sant Joan - Fedes Ascensores La Laguna, sábado 7 de febrero de 2026 a las 20:30 horas en el Polideportivo Municipal de San Juan; Camporrosso Finestrat Medsur - Algar Surmenor, domingo 8 de febrero de 2026 a las 12:30 horas en el Pabellón Municipal Finestrat.

Clasificación.

1ª División masculina, Grupo C. Consulta los horarios y la clasificación

1ª División Femenina Grupo C Subgrupo Ascenso. CV Manacor - Ahora Vóley Xátiva, sábado 7 de febrero de 2026 a las 16:00 horas.

Clasificación.

Hockey hierba

València celebra la FIH Pro League como única sede europea. El Polideportivo Virgen del Carmen-Beteró recibe del 5 al 10 de febrero a la máxima competición de selecciones absolutas de hockey con la participación de España, Países Bajos, Inglaterra, Bélgica y Alemania. Más información.

Se cerró la primera fase en la División de Honor B Masculina y la División de Honor B Femenina.

En la competición femenina, el CD Giner de los Ríos jugará la Fase de Ascenso a Liga Iberdrola por primera vez en su historia, en una fase en la que también estará el Valencia CH. Por la permanencia lucharán el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el Xaloc.

El Valencia Club de Hockey, encaminado hacia el ascenso a la Liga Iberdrola .

En la masculina, el CH Carpesa jugará por el ascenso a la máxima categoría del hockey español. Mientras, el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el CD Giner de los Ríos jugarán por la permanencia en esta categoría de plata.

La Fase Final comenzará a mediados de marzo de 2026.

Hockey patines

Liga OK: CH Caldes Recam Làser - AITEX PAS Alcoi, miércoles 11 de febrero de 2026 a las 21:00 horas.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: La competición no vuelve hasta el 21 de febrero.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: Hoquei Club Ponteareas - Club Promoción Patín Raspeig, sábado 7 de febrero de 2026 a las 20:00 horas.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: La competición no vuelve hasta el 21 de febrero.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División: La competición se paraliza hasta el fin de semana del 13, 14 y 15 de febrero de 2026 por los compromisos de la selección española que jugará el Europeo de Letonia, Lituania y Eslovenia del del 21 de enero al 7 de febrero.

Emparejamientos y horarios de los partidos de semifinales del Europeo masculino de fútbol sala

España - Croacia: miércoles 4 de febrero a las 17:00 horas.

Francia - Portugal: miércoles 4 de febrero a las 20:30 horas

El choque por el tercer y cuarto puesto del campeonato de Europa tendrá lugar el sábado 6 de febrero a las 17:00 horas, mientras que la gran final tendrá lugar ese mismo día a las 19:30 horas. Recordemos que el torneo se disputa en Liubliana (Eslovenia), siendo los partidos en el Arena Stozice.

Así va la clasificación de la Liga de Primera División

Segunda División: Melistar FS - Levante UD FS, sábado 7 de febrero de 2026 a las 19:45 horas.

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: Feme Castellón CFS - System Cars Avenida Alagón FS, sábado 7 de febrero de 2026 a las 16:00 horas en el ID Chencho;

Así va la clasificación.

Segunda División B: Grupo 2, FS Picassent - Pinseque AD, sábado 7 de febrero de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón Polideportivo Mujnicipal de Picassent.

Así va la clasificación del Grupo 2.

Grupo 3, Ye Faky FS - Montesión CFS, sábado 7 de febrero de 2026 a las 13:30 horas en el Pabellón Municipal de Cocentaina; Nunsys El Pila - Club Natació Sabadell, sábado 7 de febrero de 2026 a las 16:15 horas en el Pabellón del Colegio el Pilar; CE Futsal Gestoría Luis Mataró - Futsal Ibi Jypal Hogar, sábado 7 de febrero de 2026 a las 18:15 horas; Cerezo Futsal Lleida - CFS Bisontes de Castellón, sábado 7 de febrero de 2026 a las 19:30 horas.

Así va la clasificación del Grupo 3.

Grupo 4, CD Sporting La Nucía - Soliss AD Bargas, sábado 7 de febrero de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón Municipal Camilo Cano.

Así va la clasificación del Grupo 4.

Bádminton

Top10 Iberdrola: Alicante Intercity - Astures, sábado 7 de febrero de 2026 a las 17:00 horas en el Centro de Tecnificación Deportiva Alicante.

El San Fernando Valencia descansa esta jornada.

Clasificación Grupo A.

Waterpolo

Primera División Masculina, Grupo A: Waterpolo Turia - C.N. Las Palmas, viernes 6 de febero a las 21:00 horas en la Piscina del Polideportivo Municipal de Nazaret.

Así va la clasificación.

Primera División Femenina, Grupo A: C.N. Barcelona - Waterpolo Turia, sábado 7 de febrero de 2026 a las 16:30 horas.

Clasificación Grupo A.

Grupo B: C.W. Dos Hermanas - Club Waterpolo Elx Manolet, sábado 7 de febrero de 2026 a las 17:30 horas.

Clasificación Grupo B.

Segunda División Masculina, Grupo B: C.D. Waterpolo Málaga - Club Nou Godella Natación, sábado 7 de febrero de 2026 a las 16:00 horas; D.N. Portugalete - Club Waterpolo Elx Selecte, sábado 7 de febrero de 2026 a las 18:00 horas.

Así va la clasificación.

Fútbol americano

La Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) 2025-2026: Valencia Firebats - Cenes de la Vega Valkirias, domingo 8 de febrero de 2026 a las 12:00 horas en el Estadio Municipal Jardín del Turia, ubicado en el Tramo III del antiguo cauce del río Turia.

Clasificación.

XXXII Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA): Valencia Firebats no disputa jornada haste el 15 de febrero de 2026.

Clasificación.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Ciclismo : Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premio Banc Sabadell, del 4 al 8 de febrero. En total el pelotón se enfrentará a 600 kms y 5 etapas. La prueba arrancó el pasado miércoles en la localidad castellonense de Segorbe y tendrá su meta final en el espectacular escenario de la Marina de Valencia. Pasará por las tres provincias de Castellón (con una etapa) y dos pruebas en Alicante y en Valencia. Más información.

Paralelamente a la VCV 2026 se disputará la VCV de Féminas G.P. Tuawa. La prueba se desarrolla en un solo día, el domingo 8 de febrero y completa el mismo recorrido que los hombres: Bétera-Valencia de 93 km. La carrera tiene rango 1.1 Pro Series.

La última etapa de las carreras femenina “8ª Vuelta Ciclista a la Comunitat Valenciana” y masculina “77ª Vuelta Ciclista a la Comunitat Valenciana” implicará cortes al tráfico rodado este domingo en el distrito de los Poblats Marítims, fundamentalmente en dos tramos horarios: de 11:30 a 12:00 y de 16:50 a 17:15 horas.

. La SCOTT Mediterranean Epic 2026 se celebrará del 5 al 8 de febrero de 2026 en Oropesa del Mar (Castellón). Duelo de vencedores en la SCOTT Mediterranean Epic más abierta de su historia.

. Shimano Super Cup Massi La Nucía 2026, los días 7 y 8 de febero en La Nucía, Ciudad del Deporte. Será la primera prueba de este circuito XCO. El espectacular circuito olímpico diseñado por el medallista Carlos Coloma será el escenario de una nueva edición del XCO Internacional La Nucía, una cita marcada en rojo por los mejores corredores del planeta.

. Copa de España BMX, sábado 7 de febero y domingo 8 de febrero de 2026 desde las 10:00 horas en El Campello (Alicante).

. V La Nucía Kids, sábado 7 de febrero a las 10:00 horas en La Nucía (Alicante).

Atletismo : IV Control Escolar ST JECV Valencia / Paterna - Valencia. Fecha: 06/02/26 / Hora: 17:30 / Jornada: T / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: Carnicas Serrano

Campeonato Autonómico P.Comb.S18-S20 ST 1ªJ / Valencia (P.D.Luis Puig) - Valencia. Fecha: 06/02/26 / Jornada: T / Pista Cubierta / Internacional / Organiza: C.A.Sprint Moncada

IV Control Federado Tipo B - Delegación de Valencia / Valencia (Luís Puig) - Valencia. Fecha: 06/02/26 / Jornada: M / Pista Cubierta / Nacional / Organiza: C.A.Sprint Moncada

Campeonato Provincial Sub-16 Individual ST JECV Alicante / La Nucia - Alicante. Fecha: 07/02/26 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: C.A.La Nucia

Campeonato Autonómico Federado de Lanzamientos Largos de Invierno Sub-18 y Sub-20 / Alicante - Alicante. Fecha: 07/02/26 / Jornada: M / Aire Libre / Autonómico / Organiza: C.A.Alicante

V Control Federado Tipo A - Delegación de Valencia (sólo concursos) / Sagunto - Valencia. Fecha: 07/02/26 / Jornada: M / Aire Libre / Nacional / Organiza: C.A.E.Morvedre

V Control Federado Tipo B - Delegación de Castellón / Castellón (Gaetá Huguet) - Castellón. Fecha: 07/02/26 - 08/02/26 / Hora: 10:00 / Jornada: M / Aire Libre / Nacional / Organiza: Delegación Castellón

IV Control Federado Tipo B - Delegación de Alicante / La Nucia - Alicante. Fecha: 07/02/26 / Aire Libre / Nacional / Organiza: C.A.La Nucia

Campeonato Autonómico Absoluto Short Track Comunidad Valenciana / Valencia (P.D.Luis Puig) - Valencia. Fecha: 07/02/26 / Jornada: T / Pista Cubierta / Internacional / Organiza: FACV

Campeonato Autonómico P.Comb.S18-S20 ST 2ªJ + Control Carreras Delegacion Valencia / Valencia (P.D.Luis Puig) - Valencia. Fecha: 07/02/26 / Jornada: M / Pista Cubierta / Internacional / Organiza: C.A.Sprint Moncada

Campeonato Autonómico Federado de Lanzamientos Largos de Invierno / Castellón (Gaetá Huguet) - Castellón. Fecha: 08/02/26 / Jornada: M / Aire Libre / Nacional / Organiza: C.A.Playas de Castellón

10 K Rotary Illice / Elche - Alicante. Fecha: 08/02/26 / Ruta / Homologación: 2025 / Nacional / Organiza: Asoc.Rotary Club Illice Elche

Campeonato Autonómico Equipos Sub-14 en Short Track JECV / Valencia (P.D.Luis Puig) - Valencia. Fecha: 08/02/26 / Jornada: M / Pista Cubierta / Juegos Deportivos / Organiza: C.A.Sprint Moncada.

. Carrera Solidaria Manos Unidas Alzira, sábado 7 de febrero de 2026 a las 11:30 horas.

. V Simat trail, Simat de la Valldigna, LLiga de Muntanya València Sud, 25/26, sábado 7 de febrero de 2026 a partir d elas 08:30 horas.

.Gran fons de Turis Raimon Soria - Curta, domingo 8 de febero de 2026.

.Caminata «Cambiemos scroll por pasos» en València, sábado 7 de febrero a las 12:00 horas. Arranca en el Palau de la Música y va de ida y vuelta hasta el Puente de San José.

. Tomaca Trail, sábado 7 de febrero de 2026 a las 8:45 horas en Alginet.

.XIII Mitja Marató Ocaive, Pedreguer, CTM 25/26 | 2026, domingo 8 de febero de 2026 a las 08:30 horas en Pedreguer (Alicante).

. RockTheSport | XV Almenara Xtrem | 2026, domingo 8 de febero de 2026 a las 09:00 horas en Almenara (Castellón).

Noticias relacionadas

El asalto a las torres

. Natación