Los deportes impulsan la audiencia de À Punt

Los bloques de Esports de las diferentes ediciones de los informativos de À Punt se han convertido en un auténtico referente para À Punt y para buena parte de su audiencia. Sus elevados porcentajes los sitúan desde hace tiempo entre las emisiones más vistas de la cadena. De hecho, durante el pasado mes de enero, los espacios dedicados a la información deportiva en sus diferentes ediciones han liderado el ranking de audiencia de la cadena en numerosas ocasiones.

Sus presentadores, Òscar Forés (NTC Esports Matí), Anaïs Ordóñez (NTC Esports Migdia), Isabel Sánchez (NTC Esports Nit) y Sergi Escrivà y Amparo Salmerón (NTC Esports Cap de setmana), ofrecen diariamente una información deportiva entretenida, vertebradora y para todos los gustos. Una fórmula que ha calado en la audiencia, a juzgar por los excelentes datos que obtienen habitualmente. Sus editores, José Ariza, Pep Doménech y Antolí Miñana, están al frente de un magnífico grupo de profesionales que conforman la redacción de Deportes de À Punt.

Producido también por el Departamento de Deportes, el programa La Banda, minut i resultat (domingo a las 23.15 h) mantiene la esencia de los bloques de Esports de los informativos para ofrecer, en un formato riguroso y dinámico, los mejores y más amplios resúmenes de los duelos de cada jornada de fútbol de 1.ª y 2.ª división, prestando una atención especial a los cinco equipos valencianos.

Con tan solo unos meses de vida, el programa dirigido por Ximo Tamarit y presentado por Sergi Escrivà ha enganchado a la audiencia, que durante el mes de enero ha respondido con cifras muy significativas que demuestran la consolidación de la apuesta de À Punt por recuperar un formato que se echaba de menos. El pasado domingo, el programa registró un destacado 2,8% de share y una media de 30.000 espectadores, una cifra que mejora los ya buenos datos obtenidos los dos domingos anteriores, con medias de 24.000 espectadores (2,5%) el 25 de enero y 22.000 (2,3%) el 18 de enero.

Cabe destacar también la aportación a la cadena de La Banda (de lunes a viernes, alrededor de la medianoche). La tertulia, dirigida por Jordi Sanchis y presentada por Dani Meroño, reúne cada noche a un buen número de periodistas y protagonistas del planeta fútbol para hablar de todo y de todos. Durante el mes de enero, el programa ha superado el 2% de share en diversas ocasiones, en una franja de emisión complicada. Destaca por encima de todos los datos el 5,5% de share y los 28.000 espectadores registrados el pasado 19 de enero, programa que contó con la presencia en el plató de Santi Cañizares, colaborador habitual del espacio.