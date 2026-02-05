Espectacular presentación del documental 'Valencia, Cuna del Ajedrez Moderno'

Con una notable asistencia de público, magnífica representación de la sociedad, la cultura y la comunidad ajedrecística valenciana, se presentó en la Sala Refectorio del Centre del Carme de Cultura Contemporànea el documental ‘Valencia, Cuna del Ajedrez Moderno’.

Actúo de maestro de ceremonias Luis Barona, de la Fundación Valencia Cuna del Ajedrez, presentando a los intervinientes: Nicolás Bujeda, gerente del Consorci de Museos de la C.V.; Rocío Gil, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Faus Olmos, director del documental; José A. Garzón, investigador de la Historia del ajedrez; Basilio López, presidente de la Fundación Valencia Cuna del Ajedrez; Emilio González, presidente de la Federación de Ajedrez de la C.V. y Luis Cervera, director general de Deporte de la GVA, que cerró la presentación.

Basilio López, Rafael Solaz, José A. Garzón, María Ángeles Vidal, Nicolás Bujeda, Luis Cervera, Emilio González y Luis Barona, F. Consorci de Museos GVA / SD

Producido por Altriam Media, el documental ahonda en la gran aportación valenciana al crearse en nuestra ciudad, hace 550 años, en el bello poema alegórico Scachs d´amor (Fenollar, Castellví y Vinyoles) las nuevas reglas del ajedrez moderno, con la introducción de una nueva y poderosa pieza, la Dama, que modificó para siempre la práctica del juego-ciencia. También nos acerca al gran momento que vive el ajedrez en nuestros días, en cuanto a actividades, torneos y practicantes en todo el mundo, con reglas, en lo esencial, genuinamente valencianas.

Sin duda, devendrá en una magnífica pieza divulgativa, accesible a toda la sociedad, del importante legado valenciano: origen y difusión del ajedrez moderno, que es la razón primordial, como recordó Luis Cervera, director general de Deporte, de haber impulsado el mismo.

Al acabar el acto, la Fundación Valencia Cuna del Ajedrez entregó a todos los asistentes la reciente edición internacional, en lengua inglesa, del cómic sobre la vida y obra de Francesch Vicent, autor del primer tratado de ajedrez moderno publicado en el mundo, en Valencia, el 15 de mayo de 1495 (hoy Día del Ajedrez en la Comunitat Valenciana).

Notable asistencia de público en la Sala Refectorio del CCCC (Fuente, Consorci de Museos GVA) / SD

Todos los intervinientes, como también se subraya en el documental, señalaron la necesidad de que es necesario continuar en la difusión y reivindicación del origen valenciano del ajedrez moderno, hito que trasciende el mundo del ajedrez y del que no es fácil encontrar un logro similar en otro campo, para orgullo de todos los valencianos.