La Federació de Vela de la Comunitat Valenciana presenta en el RCN Dénia la nueva edición de la Comunitat Valenciana Olympic Week

La Federació de Vela de la Comunitat Valenciana ha presentado oficialmente la XI edición de la Comunitat Valenciana Olympic Week, una regata de carácter internacional que cada mes de febrero reúne en la Comunitat Valenciana a relevantes regatistas de vela ligera de clases olímpicas y preolímpicas. El acto de presentación se ha celebrado en el Real Club Náutico de Dénia, sede principal del evento deportivo, y ha contado con la presencia de representantes institucionales y de los clubes implicados en la organización. Las inscripciones ya están abiertas.

Han asistido Valentín Alcalá, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Dénia; Pepa Font, comisionada de la Generalitat en el Puerto de Dénia; Carlos Torrado, presidente de la FVCV y representante de la RFEV; Jaime Portolés, presidente del RCN Dénia; Luis Mira, gerente del CD Marina El Portet; Pedro Quiroga, director deportivo del RCN Valencia; Carlos Carmona, presidente del RCN Torrevieja; y J. Manuel Ruiz, director deportivo del RCR Alicante.

Jaime Portolés, presidente del Real Club Náutico de Dénia, ha señalado que "es un honor para el club y para la ciudad acoger a regatistas de alto nivel", destacando que "Dénia reúne unas condiciones técnicas y excepcionales para la práctica de la vela". Asimismo, ha agradecido el impulso de la Federació, subrayando que "su trabajo es inmenso", y ha añadido que "desde el club ponemos a disposición nuestras instalaciones y todo el esfuerzo humano necesario para que la competición sea un éxito".

Carlos Carmona, presidente del Real Club Náutico de Torrevieja, ha agradecido "que se haya contado con nosotros para acoger las categorías preolímpicas, una apuesta clara del club por el futuro de la vela", y ha señalado que "esperamos que los jóvenes regatistas disfruten plenamente de la competición".

Por su parte Valentín Alcalá, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Dénia, ha agradecido a la FVCV "que haya elegido a nuestros clubes para acoger una cita de estas características, ya que en Dénia, todo lo que se organiza en el ámbito náutico es sinónimo de éxito". Además, ha destacado que este tipo de competiciones "dan reconocimiento al municipio en el ámbito deportivo y proyectan el nombre de Dénia asociado a valores positivos vinculados al deporte y al esfuerzo".

En representación de la Generalitat Valenciana ha participado la comisionada en el Puerto de Dénia, Pepa Font, quien ha remarcado que "el puerto cuenta con una vertiente deportiva muy relevante, representada por el Real Club Náutico de Dénia y Marina El Portet, que apuestan firmemente por el deporte náutico, clave para la ciudad, el turismo y la salud".

Novedades

La gran novedad de esta edición es el estreno de un formato renovado y más especializado. En su 11.º aniversario, la Comunitat Valenciana Olympic Week adopta un modelo competitivo dividido en dos bloques diferenciados y una mayor especialización por sedes, con el objetivo de reforzar su proyección internacional y optimizar las condiciones de preparación y competición.

Carlos Torrado, presidente de la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana ha subrayado que "la concentración de las clases olímpicas en una única sede responde a un objetivo estratégico para optimizar recursos, reforzar la seguridad y dar un salto cualitativo que nos permita competir con grandes citas internacionales", agradeciendo además "el respaldo institucional y la implicación de los clubes en una edición concebida con vocación de continuidad bajo este nuevo formato".

Una edición que representa un salto cualitativo

La primera fase, CVOW Youth, se celebrará del 13 al 15 de febrero y estará dirigida a las principales clases juveniles de vela ligera. Tres sedes de la Comunitat Valenciana acogerán las pruebas, cada una especializada en distintas modalidades para favorecer la tecnificación y la detección de talento:

Real Club Náutico de Valencia : ILCA 4 y 29er

: ILCA 4 y 29er Real Club de Regatas de Alicante : 420

: 420 Real Club Náutico de Torrevieja: BIC Techno 293 e iQFoil Juvenil

Este bloque se concibe como un espacio de formación avanzada para las nuevas generaciones, alineado con los objetivos deportivos autonómicos y estatales.

La segunda fase, centrada exclusivamente en las clases olímpicas, se disputará del 19 al 22 de febrero y tendrá como sedes al Real Club Náutico de Dénia y Marina El Portet, reforzando el papel de la Comunitat Valenciana como enclave estratégico para la vela de alto nivel:

Real Club Náutico de Dénia : ILCA 6, ILCA 7 e iQFoil

: ILCA 6, ILCA 7 e iQFoil Marina El Portet: Fórmula Kite

Esta estructura permite ofrecer condiciones óptimas adaptadas a las exigencias del entorno olímpico, mejora la especialización de cada sede y aumenta el atractivo del evento para equipos y selecciones internacionales.

La Comunitat Valenciana Olympic Week se posiciona, además, como una de las citas más relevantes de la temporada, al albergar competiciones de máximo nivel como el Campeonato de España de ILCA 7, el Campeonato de España de Fórmula Kite, el Campeonato de España de iQFoil y la Eurocup de 29er.

De este modo, la regata se consolida como una cita imprescindible tanto para los mejores regatistas nacionales que aspiran a los títulos estatales, como para los equipos internacionales que buscan competir por el título europeo en la clase 29er.