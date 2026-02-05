Las Redsticks caen ante Bélgica en València

La Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana dio el pistoletazo de salida de la FIH Pro League 2026. El campo de hockey del poliesportiu Verge del Carme-Beteró desplegó su alfombra azul para acoger los dos primeros partidos de un evento internacional que se desarrollará en los próximos días, hasta el 10 de febrero.

La FIH Pro League cuenta con la participación de España, Países Bajos e Inglaterra que se verán las caras en el cuadro masculino, y Bélgica, Alemania y España en la categoría femenina.

Derrota de las Redsticks

En el segundo partido de la jornada, la FIH Pro League estrenaba la categoría femenina en València con un partido que enfrentaba a España y Bélgica. Un duelo que comenzaba con un primer cuarto muy disputado donde ambos equipos no pudieron sacarse diferencias en el luminoso. El conjunto belga estrenaba el marcador en el segundo parcial, con dos tanto consecutivos de Alexi Van Remortel y Louise Dewaet que ponía las cosas cuesta arriba para España. Sin embargo, el equipo de Carlos García Cuenca reaccionaba con un tanto de Flor Teves que dejaba a su equipo a un tanto del empate en el descanso.

Las Redsticks no pudieron llevarse la victoria en el primer partido de la semana. / Vicente Vidal

Ya en el tercer parcial, nuevamente Alexi Van Remortel y Camille Belis incrementaron la diferencia belga con dos tantos que dibujaron el 1-4. Posteriormente, Delphine Marien ponía el 1 a 5 que parecía sepultar las esperanzas españolas. Lejos de rendirse, las Redsticks subieron su intensidad logrando dos goles de Berta Agulló y Patricia Álvarez que le dieron emoción al final. Un desenlace que confirmaba el 3 a 5 tras el pitido final a favor de una selección belga que quiere volver a ser protagonista. España sufrió los flicks de un rival que buscó los pases en profundidad y, a pesar de la buena renta de ocasiones desde el PC, no pudo materializar sus oportunidades desde la bola parada encontrándose con una veloz y solvente defensa visitante.

Revés ante Países Bajos

En la primera jornada, celebrada este jueves, se enfrentaron las selecciones absolutas masculinas de España y Países Bajos. Un encuentro inaugural que se caracterizó por la intensidad, el duelo táctico y la gran destreza física de ambos combinados nacionales.

Los Redsticks de Max Caldas, -ex seleccionador neerlandés- sorprendieron desde los primeros compases firmando un primer cuarto soberbio, con un dominio de bola y acierto de cara a portería. Desde el penalty corner, España aprovechó sus ocasiones para dibujar el 2-0 a través de las anotaciones de Marc Vizcaíno y Pepe Cunill. El segundo cuarto mantuvo la misma tónica, con una selección española lanzada que tuvo opciones de aumentar su renta goleadora. España quería ser protagonista y, prueba de ello, fue su gran desempeño en la primera parte.

Acción del partido entre España y Países Bajos en Beteró. / JM López

Sin embargo, Países Bajos sacó a relucir su músculo ofensivo y contrarrestó los sendos intentos de su rival a base de goles. Pepijn Van der Heijden recortaba distancias, Koen Bijen igualaba el partido mientras que Thierry Brinkman y Tijmen Reyenga certificaban la remontaban en el último cuarto firmando el 2-4 parcial. Una gran respuesta del cuadro oranje que fue contrarrestado por Guillermo Fortuño que mantuvo la intensidad del partido con una diana que mantenía la ilusión de los anfitriones. Pese a los esfuerzoa, el tanto sería insuficiente para lograr el empate, a pesar del gran sacrificio y merecimiento de unos Redsticks de demostraron carácter, velocidad y juego colectivo. Victoria para la vigente campeona olímpica y subcampeona del mundo por 3-4 en el primer duelo del torneo.

El espectáculo se cita en Beteró

Más de 1000 personas disfrutaron desde la grada de Beteró los dos primeros partidos que ofrecieron un gran espectáculo deportivo para los asistentes. La FIH Pro League comienza una nueva andadura en València y ya se prepara para una segunda jornada con otra doble sesión de partidos de alto voltaje. Todos los partidos se jugarán en el campo de hockey del poliesportiu Verge del Carme-Beteró, con entradas ya disponibles en la web oficial del evento: https://www.enterticket.es/eventos/fih-pro-league-valencia-2026-987385

Las selecciones de España y Países Bajos, antes del partido que les midió en Beteró. / JM López

Calendario de partidos

06 de febrero 11.00 hs: Inglaterra vs Países Bajos (masc.)

06 de febrero 13.30 hs: Alemania vs Bélgica (fem.)

07 de febrero, 11:00 hs: España vs Inglaterra (masc).

07 de febrero, 13:30 hs.: España vs Alemania (fem).

08 de febrero, 11:00 hs: España vs Países Bajos (masc).

08 de febrero, 13:30 hs: España vs Bélgica (fem).

10 de febrero, 11:00 hs.: España vs Inglaterra (masc).

10 de febrero, 13:30 hs: España vs Alemania (fem).