Saludo de S.M. el Rey a los ganadores del Galardón Princesa de Girona a los Valores para Jóvenes Deportistas

En el marco del Tour del talento, celebrado hoy en Sant Boi de Llobregat, S.M. el Rey ha saludado a los galardonados con el oro en el Galardón Princesa de Girona a los Valores para Jóvenes Deportistas, Inés Bergua y Guillermo Gracia, en un encuentro en el que ha podido felicitarles personalmente por su trayectoria deportiva y su compromiso social.

En la categoría femenina, la gimnasta Inés Bergua fue reconocida por su excelencia deportiva, su liderazgo humano y su implicación social, cualidades que ha compaginado con una destacada trayectoria académica. Durante el acto de entrega, Bergua destacó que “los sueños grandes se construyen con sueños pequeños, llenos de perseverancia”. En la categoría masculina, el nadador Guillermo Gracia recibió el galardón de oro por su esfuerzo, constancia y labor como referente de inclusión y actitud positiva. Gracia subrayó que “la verdadera victoria es demostrar siempre que la capacidad es mayor que la discapacidad”.

En la categoría masculina, el nadador Guillermo Gracia recibió el galardón de oro por su esfuerzo, constancia y labor como referente de inclusión y actitud positiva. Gracia subrayó que “la verdadera victoria es demostrar siempre que la capacidad es mayor que la discapacidad”. Este reconocimiento, impulsado por la Fundación Princesa de Girona y que celebró su primera edición en diciembre pasado, promueve valores como la superación, el respeto, la tolerancia y el trabajo en equipo, reforzando el papel del deporte como herramienta de desarrollo integral de los jóvenes.

Noticias relacionadas

La jornada del CongresFest ha incluido también Ecuación Talento, un espacio de charlas y conferencias dedicado a los valores del deporte como motor educativo y vital, con la participación de jóvenes deportistas reconocidos por su compromiso, liderazgo y juego limpio, que ha contado con la participación de Juan Ozón, consultor de alto rendimiento y entrenador de tenis y Quino Colom, exjugador profesional de baloncesto.