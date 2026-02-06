Golpe de autoridad de Natalia Fischer y victoria al sprint de Wout Alleman en una jornada clave de la SCOTT Mediterranean Epic

La segunda etapa de la SCOTT Mediterranean Epic ha llevado al pelotón hasta Castellón de la Plana para disputar una jornada que, sin ser la más larga de la semana en términos de kilometraje, sí puede considerarse la más exigente tanto en lo técnico como en lo físico. La carrera se ha desarrollado bajo unas condiciones prácticamente ideales, con sol, buena temperatura y ausencia de polvo o barro excesivo. Un escenario que ha permitido a las corredoras y corredores disfrutar plenamente de un recorrido repleto de senderos, incluyendo varios tramos inéditos estrenados en esta edición.

En la competición femenina, la etapa partía con una igualdad máxima entre la neerlandesa Rosa van Doorn y la española Natalia Fischer. Todo apuntaba a un nuevo duelo directo entre ambas, pero el desarrollo de la carrera rompió cualquier previsión. Desde los primeros compases, Fischer logró abrir hueco y apostar por una larga escapada en solitario con un objetivo claro: hacerse con el maillot de líder. La corredora del Extremadura Ecopilas sostuvo un ritmo muy elevado durante toda la jornada, sin mostrar signos de debilidad y marcando diferencias especialmente en las zonas más duras del recorrido. Cruzó la meta como vencedora de la etapa y, lo más importante, como nueva y sólida líder de la general, con una ventaja de 6 minutos sobre Van Doorn. “Le tengo mucho cariño a Castellón de la Plana, en 2022 fue aquí cuando gané mi primera etapa en la carrera”, explicaba en meta. “Me he sentido bien, quiero dar las gracias a mi equipo y a todo el mundo que ha confiado en mí. En un año ha cambiado mucho mi estado físico y mental.”

La estadounidense Hannah Otto firmó también una actuación muy consistente, rodando en solitario durante gran parte del día para finalizar segunda en meta y situarse en esa misma posición en la clasificación general. Para Rosa van Doorn fue una jornada complicada, en la que cedió el liderato y cayó hasta la tercera plaza de la general provisional. Con dos etapas todavía por disputarse, Natalia Fischer se convierte en la referencia clara de la SCOTT Mediterranean Epic en categoría femenina.

En la prueba masculina

En la prueba masculina, David Valero tomaba la salida con el maillot de líder y con la sensación de dominio que dejó en la contrarreloj inaugural. Tras unos primeros kilómetros de control, la entrada en los primeros senderos rompió la carrera y comenzó la selección natural entre los corredores más fuertes. Valero parecía manejar la situación con solvencia, pero un percance le obligó a detenerse en una de las zonas de asistencia y, posteriormente, a remontar para volver a contactar con la cabeza de carrera. Lejos de pasarle factura, el español provocó la primera gran selección del día, dejando en cabeza a él mismo junto a Wout Alleman y Martin Stosek del Buff-BH, Luca Martin del Cannondale Factory Racing, Krzystof Lukasik del JBG-2 y Osten Brovold.

En uno de los descensos más técnicos de la etapa, Luca Martin, campeón del mundo de XCO sub-23 y uno de los corredores más técnicos del pelotón, lanzó su ataque asumiendo más riesgos que sus rivales. Logró abrir una ventaja que superó el medio minuto, una renta que parecía decisiva con menos de 20 kilómetros por delante y gran parte del trazado en bajada. Sin embargo, una caída le hizo perder gran parte de esa diferencia y permitió que el grupo de cabeza volviera a reagruparse antes de la última subida del día.

Alleman y Stosek endurecieron el ritmo para afrontar la bajada final en cabeza, pero Valero respondió y asumió el control en las últimas zonas técnicas. El grupo llegó compacto a los metros finales, donde el Buff-BH jugó sus bazas a la perfección. Wout Alleman fue el más rápido, con Martin Stosek entrando justo a continuación. Luca Martin completó el podio de la etapa, mientras que David Valero conservó el maillot de líder de la general sin ceder ni un solo segundo.

Etapa más larga

Este sábado, la SCOTT Mediterranean Epic se trasladará a Oropesa del Mar para afrontar la etapa más larga de la edición, con 82 km y 1.415 m de desnivel positivo. Una jornada que se perfila como una de las últimas grandes oportunidades para poner a prueba la solidez del líder de la general masculina, David Valero.

La prueba puede seguirse en directo y de forma gratuita a través de YouTube, con retransmisiones disponibles tanto en español como en inglés.