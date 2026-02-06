Los ingleses se imponen a Países Bajos y las Red Panthers suman otra victoria

La FIH Pro League vivió una nueva jornada en el campo de hockey del poliesportiu Verge del Carme-Beteró con dos partidos que ofrecieron emoción y contraste: en hombres, Inglaterra se enfrentó al último campeón de la liga Países Bajos, un duelo que se definió en los shootouts, mientras que, en la rama femenina Bélgica extendió su buen momento con una victoria sólida ante Alemania.

El evento internacional se desarrollará hasta el 10 de febrero, con dos encuentros por jornada (uno masculino y otro femenino) y cuenta con la participación de España, Países Bajos e Inglaterra en el cuadro masculino, y Bélgica, Alemania y España en la categoría femenina.

Inglaterra golpea primero

El primer partido del día era un reto importante para la selección masculina de Inglaterra, que se enfrentaba en su debut con el último campeón de la FIH Pro League: Países Bajos, además, es el equipo con mayor cantidad de títulos en esta prestigiosa liga y venía de vencer a España en la primera jornada. Sin embargo, los ingleses no flaquearon y golpearon rápido: a los 8 minutos, Zachary Wallace abrió el marcador con un gol de campo, y poco después, Samuel Hooper aprovechó un penalty corner para colocar el 2‑0 parcial.

Los neerlandeses reaccionaron en el segundo cuarto: Tijmen Reyenga descontó desde el corner y Miles Bukkens igualó desde el penalty stroke al minuto 57, justo después de que Conor Williamson viera una tarjeta amarilla que dejó a Inglaterra con uno menos durante cinco minutos.

Con el empate 2‑2 en el tiempo reglamentario, todo se definió en shootouts. En la tanda, Will Calnan, Stuart Rushmere y Zachary Wallace anotaron para Inglaterra, mientras que del lado de Países Bajos, solo Jorrit Croon logró convertir. Inglaterra se quedó así con el punto extra al imponerse 3‑1 desde los penales.

Bélgica supera a Alemania con autoridad

En el segundo encuentro del día, las Red Panthers de Bélgica reafirmaron su gran momento en la FIH Pro League con una victoria por 1‑3 frente a Alemania.

Las belgas comenzaron con gran intensidad y abrieron el marcador rápidamente gracias a un gol de campo de Delphine Marien a los 4 minutos. Alemania respondió con determinación y consiguió el empate en el minuto 20 por medio de Katharina Haid, quien definió con precisión para establecer el 1‑1 antes del descanso.

Bélgica sigue invicta en categoría femenina / FHCV

En la segunda mitad, Louise Dewaet se encargó de inclinar la balanza a favor de Bélgica. Primero puso el 1‑2 en el minuto 34 y luego amplió la ventaja con su segundo tanto personal a los 49’, lo que ha reflejado la eficacia ofensiva del conjunto belga.

Alemania buscó la remontada, pero no logró concretar sus oportunidades, ni siquiera en los tres ocaciones de penalty corner que tuvo a favor. Además, en los minutos finales, Linnea Weidemann recibió una tarjeta verde, lo que restó opciones al equipo alemán para presionar en busca del descuento.

Con este resultado, Bélgica suma su segunda victoria en Valencia y se mantiene como una de las selecciones más sólidas del certamen.

Este sábado, nuevo turno para España

La FIH Pro League sigue desplegando hockey de primer nivel en el poliesportiu Verge del Carme‑Beteró, donde este viernes se disputaron dos nuevos encuentros internacionales. La jornada tuvo un ambiente más tranquilo en las gradas, influido por la ausencia de la selección local, aunque la calidad deportiva volvió a estar garantizada con partidos intensos y definidos en los detalles.

La acción continuará este sábado 7 de febrero con una nueva doble jornada que promete emociones fuertes. España volverá al campo y eso se espera que revitalice el ambiente en Beteró. Los aficionados podrán seguir disfrutando del mejor hockey internacional hasta el 10 de febrero, con entradas disponibles en la web oficial del evento: https://www.enterticket.es/eventos/fih-pro-league-valencia-2026-987385

Próximos partidos en Valencia:

07 de febrero, 11:00 hs: España vs Inglaterra (masc.)

07 de febrero, 13:30 hs: España vs Alemania (fem.)

08 de febrero, 11:00 hs: España vs Países Bajos (masc.)

08 de febrero, 13:30 hs: España vs Bélgica (fem.)

09 de febrero, 11:00 hs: Países Bajos vs Inglaterra (masc.)

09 de febrero, 13:30 hs: Bélgica vs Alemania (fem.)

10 de febrero, 11:00 hs: España vs Inglaterra (masc.)

10 de febrero, 13:30 hs: España vs Alemania (fem.)