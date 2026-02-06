El Léleman Conqueridor se la juega este febrero en casa

Este sábado empieza la recta final de la temporada para un Léleman Conqueridor que se juega gran parte de los objetivos en este mes. Con la ilusión de acoger y disputar por primera vez la Copa del Rey en Valencia a finales de febrero, los de Zanini tienen la imperiosa necesidad de volver a ganar en Superliga. Tres partidos antes del torneo del KO que pondrán a prueba el estado en el que llega el equipo. Nou Moles será el punto de partida este 7 de febrero a las 19:00 horas contra Cisneros La Laguna.

Desde el 10 de enero el Conqueridor no ha vuelto a experimentar la sensación de ganar tras caer ante Grupo Herce Soria (3-0), UC3M Voleibol Leganés (2-3) y contra Bus Leader San Roque (3-1). En la CEV Challenge Cup acumuló otras dos derrotas que acabaron con la primera participación europea y son cinco partidos que han mermado la moral del equipo. Todavía no es tarde para cumplir los objetivos y febrero será clave para iniciar una remontada a la que se sumarán muy pronto Rubén López y Manu Furtado. Las bajas y constantes viajes de enero acabaron pasando factura a una plantilla mermada que ha tenido que realizar un sobreesfuerzo y que terminando descolgándose en la tabla.

El Léleman Conqueridor, con 22 puntos, ya se encuentra a nueve de la cuarta plaza que dominan CV Melilla (31) en constante rotación con Conectabalear CV Manacor (32). Pamesa Teruel (22) también ha pasado en la clasificación a los valencianos, que este sábado tendrán que hacer frente a su amenaza más directa, Cisneros La Laguna. Los tinerfeños solo tienen dos puntos menos y desafían la sexta plaza que poseen los de Nou Moles. “No nos vale otra cosa que no sea ganar. No podemos regalar más puntos y vamos con la mentalidad de sacar los tres. Hoy en día, si somos realistas, es un enfrentamiento directo contra ellos”, advierte Rubén López en la previa a un partido trampa.

La plantilla del Léleman Conqueridor antes de iniciar un partido. / LÉLEMAN CONQUERIDOR VALENCIA

Igualdad en la ida de la Superliga

El partido en la ida de la Superliga dejó clara la igualdad entre ambos conjuntos, que tuvieron que decidir la victoria en el quinto set. Conqueridor acabó llevándose el partido tras un ajustado 2-3 (22-25/25-20/25-19/18-25/12-15). Entre Sergio Noda y Thomas Pieter completaron prácticamente dos sets para el conjunto lagunero, mientras que Manu Furtado estuvo extraordinario con 17 puntos (5 bloqueos) para frenar las aspiraciones rivales. Zanini no contará todavía con el caboverdiano pero espera ir recuperando efectivos.

Es un mes trascendental para el Conqueridor que no puede permitirse más errores si quiere garantizarse estar en los playofff. Nou Moles acogerá los partidos del 7 y 21 de febrero contra Cisneros La Laguna y el derbi de la Comunitat Valenciana contra Servigroup Playas de Benidorm. Solo una salida en todo el mes, contra CV Melilla, rival a batir también en los esperados cuartos de final de la Copa del Rey 2026.