El Medio y el Maratón Valencia y la Fundación “la Caixa”, entregaron los trofeos a los atletas con discapacidad

El Medio Maratón y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich celebraron este martes el acto de entrega de premios a los vencedores de las categorías de personas con discapacidad de sus ediciones de 2025. La ceremonia, organizada junto a la Fundación “la Caixa”, CaixaBank y la Federació d’Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana (FESA), reconoció el esfuerzo y la participación de 84 corredores populares.

Medio Maratón

En el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, disputado el pasado 26 de octubre, finalizaron la prueba 43 atletas con discapacidad, repartidos entre las categorías de diversidad funcional (13), intelectual (tres) y sensorial (27), además de la participación de 14 guías. Por su parte, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, celebrado el 7 de diciembre, contó con 41 corredores con discapacidad y 16 guías. De los atletas que completaron los 42 kilómetros, 14 pertenecían a la categoría funcional, 26 a la sensorial y uno a la intelectual.

El acto tuvo lugar en la sede central de CaixaBank en València, entidad que patrocina ambas pruebas desde hace 14 años. A la entrega asistieron, además de los atletas galardonados, Paco Borao, presidente de la SD Correcaminos, club organizador de las carreras; Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia; y Soraya Casado, responsable territorial de la Fundación “la Caixa” en la Comunitat Valenciana.

Charla de Elena Congost

La jornada incluyó también una intervención de la atleta paralímpica Elena Congost, quien en el Maratón Valencia 2025 logró el récord de Europa en la categoría T12 con un tiempo de 2:54:36. Congost compartió su experiencia personal y deportiva, destacando el papel del esfuerzo y la resiliencia ante las dificultades vividas tras los Juegos Paralímpicos de París.

Elena Congost contó sus experiencias / Francisco Calabuig

Durante el acto, Paco Borao, presidente de la SD Correcaminos subrayó la importancia de reconocer a estos deportistas, asegurando que este tipo de iniciativas refuerzan el compromiso de las pruebas con la inclusión y la igualdad en el deporte, una línea de trabajo que la organización pretende seguir impulsando en el futuro: “Es muy importante el reconocimiento a estos corredores, ya que nos permite seguir trabajando por la inclusión de todas las personas en nuestras pruebas y en el deporte en general, un objetivo que vamos a seguir impulsando en los próximos años”.

La Caixa acogió el acto / Francisco Calabuig

Por su parte, Olga García felicitó a los premiados y puso en valor su ejemplo de superación, destacando el compromiso social de CaixaBank y de la Fundación “la Caixa” con el deporte inclusivo. Según señaló, este apoyo refleja la apuesta de ambas entidades por valores como el esfuerzo, la igualdad de oportunidades y la integración: “un año más, nos enorgullece apoyar estas pruebas y estas categorías porque esta colaboración refleja el firme compromiso social de CaixaBank y de la Fundación “la Caixa” con el deporte inclusivo y con la integración a través de valores compartidos como el esfuerzo, la igualdad de oportunidades y la superación personal”.

Noticias relacionadas

Apuesta por la inclusión

Desde hace años, la Fundación “la Caixa”, a través de CaixaBank, colabora activamente en la promoción de la participación de deportistas con discapacidad en el Medio Maratón y el Maratón Valencia, tanto en la vertiente competitiva como en la implicación del voluntariado, consolidando ambas citas como referentes de inclusión en el atletismo popular.