España vence a Alemania en los shoot outs en València

València celebró su tercera jornada de la FIH Pro League con dos nuevos partidos de una competición internacional que continúa disputándose en el campo de hockey del poliesportiu Verge del Carme-Beteró y se extenderá hasta el 10 de febrero, con dos partidos por jornada —uno masculino y uno femenino— y la participación de España, Países Bajos e Inglaterra en la categoría masculina, y Bélgica, Alemania y España en la femenina.

El segundo partido del día enfrentó a España y Alemania en la categoría femenina, en un encuentro muy igualado que se resolvió en los shoot outs tras el empate en el tiempo reglamentario.

El primer cuarto transcurrió sin acciones destacadas. En el segundo, España recibió dos tarjetas verdes para Constanza Amundson (21’) y Berta Serrahima (28’). Poco después de la primera amonestación, Alemania dispuso de una oportunidad desde el penalty corner que no logró convertir y, en el minuto 24, Lynn Krings adelantó al conjunto alemán para poner el 0-1 antes del descanso.

En el tercer cuarto, Alemania vio una tarjeta verde para Johanna Hachenberg en el minuto 31, mientras que Paula Jiménez fue amonestada con tarjeta verde en el minuto 39.

El último cuarto comenzó con una tarjeta verde para Lilly Stoffelsma (47’) y, un minuto después, España se quedó en inferioridad tras la tarjeta amarilla a Clara Badia. A pesar de ello, el conjunto español consiguió forzar un penalty corner que Laura Bosch transformó en el minuto 50, estableciendo el empate 1-1 y llevando el partido a los shoot outs.

Partido entre España e Inglaterra en el Poliesportiu Verge del Carme-Beteró. / JM López

En la tanda, España se mostró más eficaz. Paula Jiménez, Laia Vidosa, Marta Segu y Lucía Jiménez anotaron para el equipo español, mientras que Alemania solo logró convertir dos lanzamientos. España se impuso por 4-2 y sumó el punto extra.

Inglaterra vence a España en el duelo masculino (1-3)

En el encuentro masculino de la jornada, Inglaterra se impuso a España por 1-3 en un partido marcado por la eficacia del conjunto inglés.

Inglaterra abrió el marcador en el primer cuarto tras transformar un penalty corner de Jack Waller en el minuto 5. España logró el empate en el segundo cuarto con un gol de Marc Miralles en el minuto 18, pero Inglaterra volvió a adelantarse poco después gracias a un tanto de Nicholas Bandurak en el minuto 24.

Tras un tercer cuarto sin goles, Sam Ward cerró el marcador en el minuto 53, sellando la victoria inglesa.

Ambas selecciones volverán a enfrentarse el próximo 10 de febrero a las 11:00 horas en el mismo escenario.

Los jugadores españoles celebran su gol ante Inglaterra. / JM López

Próximos partidos en València

La FIH Pro League continuará en el poliesportiu Verge del Carme-Beteró con el siguiente calendario de encuentros:

• 08 de febrero, 11:00 h: España vs Países Bajos (masc.)

• 08 de febrero, 13:30 h: España vs Bélgica (fem.)

• 09 de febrero, 11:00 h: Países Bajos vs Inglaterra (masc.)

• 09 de febrero, 13:30 h: Bélgica vs Alemania (fem.)

• 10 de febrero, 11:00 h: España vs Inglaterra (masc.)

• 10 de febrero, 13:30 h: España vs Alemania (fem.)