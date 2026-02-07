El Léleman Conqueridor se reencuentra con la victoria en València

El Léleman Conqueridor volvió a la senda de la victoria en esta jornada 16 de Superliga tras derrotar por 3-0 (25-21/25-23/25-20) al Cisneros La Laguna. Un triunfo por todo lo alto para recuperar sensaciones en las que participaron todos los jugadores disponibles de la plantilla liderados por un Facu Funes intratable en defensa y ataque.

La imagen del equipo fue reconocible desde el primer set con un Joaquín Monteagudo y Facu Funes que se convirtieron en protagonistas en los primeros compases. El central con varios bloqueos de mucho mérito y el argentino haciendo daño desde el saque, contagiaron al equipo en un primer set muy convincente. Al Conqueridor le costó marcharse en el marcador pero lo logró cuando el marcador más lo exigía. Sin hacer ruido la diferencia se fue abriendo hasta el 15-12 y se mantuvo progresivamente hasta el 24-19. A los valencianos les costó cerrar el set pero un envío a la red de sus rivales permitió sumar la primera manga por 25-21.

Remate de Javier Monfort en el partido ante el Cisneros La Laguna. / Léleman

El partido se fue apretando a medida que transcurría el segundo set. La entrega de Facu Funes luchando cada defensa abría hasta tres puntos de diferencia y Rivera solicitaba el tiempo muerto (13-10). Los tinerfeños se fueron acercando con un peligroso Frąc al saque. Cisneros La Laguna igualaba a 19 y tras unos puntos más de igualdad, Zanini optó por darle entrada a Juanmi González y Nacho Huerta. El colocador realizó el saque y el receptor con un bloqueo puso por delante a los valencianos. Otro saque directo de Fraç hizo aparecer los fantasmas en Nou Moles, pero Zanini pidió tiempo muerto y Facundo Funes se encargó de cerrarlo con un gran remate (25-23).

Segundo y tercer set

Los visitantes se lo empezaron a creer desde el inicio del segundo set reflejando su máxima diferencia en el marcador (2-5). Maxi Scarpin apareció al rescate con la calma para poner las tablas. El central argentino continuó tirando del equipo mientras Javier Monfort, Pernambuco y Joaquin iban sumando anotaciones. El Léleman Conqueridor estaba muy cómodo y con la confianza que se le había atascado en partidos anteriores. Cisneros La Laguna se estaba dejando llevar ante el vendaval y terminó cediendo también en el tercero por 25-20.

Noticias relacionadas

Ascenso en la clasificación

El Léleman Conqueridor asciende a la quinta plaza con esta victoria aprovechando la derrota de Pamesa Teruel ante Grupo Herce Soria por 3-0. Los valencianos se ponen con 25 puntos y vuelven a mirar la cuarta plaza que recae en el CV Manacor, a siete puntos de diferencia. Atrás queda ya una mala racha de resultados, en la que el Léleman Conqueridor no ganaba desde el 10 de enero.