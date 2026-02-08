Las Redsticks ‘doman’ a las Red Panthers y siguen en estado de gracia

La FIH Pro League vivió una nueva jornada en el campo de hockey del poliesportiu Verge del Carme-Beteró con protagonismo para la selección española femenina, que logró su primera victoria en Valencia al imponerse por 1-0 a Bélgica. En el encuentro masculino, España cayó de forma ajustada ante Países Bajos por 2-3 en un duelo que se decidió en los minutos finales.

El evento internacional se desarrolla en Valencia hasta el 10 de febrero, con dos encuentros por jornada —uno masculino y uno femenino— y la participación de España, Países Bajos e Inglaterra en el cuadro masculino, y Bélgica, Alemania y España en la categoría femenina.

España supera a Bélgica y suma una valiosa victoria (1-0)

España y Bélgica volvieron a verse las caras en la parada de Valencia de la FIH Pro League, en el segundo y último duelo entre ambas selecciones en esta ventana. El conjunto español llegaba a este encuentro tras la derrota en el primer partido ante Bélgica (3-5) y el empate frente a Alemania (1-1), resuelto a su favor en los shoot outs.

El primer cuarto estuvo marcado por el dominio belga en el penalty corner, con hasta cuatro lanzamientos consecutivos que no lograron materializar. En el segundo cuarto, Bélgica volvió a disponer de otra oportunidad desde el penalty corner sin éxito y, poco después, España aprovechó una de sus llegadas para abrir el marcador: Sofía Rogoski anotó el 1-0 en el minuto 27.

En el tercer cuarto, Bélgica volvió a acumular ocasiones desde el penalty corner, con cinco lanzamientos consecutivos que no encontraron portería. En el minuto 41, Mireia Herrero recibió la tarjeta verde.

El último periodo mantuvo la misma tónica. España dispuso de un penalty corner que no logró convertir, mientras que Bélgica volvió a tener otra oportunidad a balón parado a cuatro minutos del final, sin éxito. En este cuarto se mostraron tarjetas verdes a Judith Vandermeiren (51’) y a Lucía Jiménez (52’). El marcador no se movió y España cerró el encuentro con una victoria por 1-0.

Competición masculina

El primer encuentro del día enfrentó a España y Países Bajos en la categoría masculina, en un duelo marcado por la igualdad y que se decidió en los minutos finales. Ambas selecciones ya se habían enfrentado en Valencia el pasado 5 de febrero, con victoria neerlandesa por 3-4.

El primer cuarto transcurrió sin goles y fue en el segundo cuando Países Bajos logró abrir el marcador: Pepijn van der Heijden transformó un penalty corner en el minuto 24 y, apenas un minuto después, Duco Telgenkamp amplió la ventaja neerlandesa con el 0-2.

España reaccionó en el tercer cuarto. Tras un nuevo penalty corner para Países Bajos que fue despejado por la defensa española, José Basterra recortó distancias en el minuto 36. Poco después, Ignacio Abajo anotó el 2-2 en el minuto 39, devolviendo la igualdad al marcador.

España cayó con Países Bajos / OSCAR J. MATHEU TOMAS

En el último cuarto, Países Bajos dispuso de otro penalty corner que no logró convertir. En el tramo final del partido se produjeron tarjetas verdes para Miles Bukkens (54’) y para Iñaky Zaldua (55’). Ya en el minuto 58, Duco Telgenkamp anotó su segundo gol del encuentro para poner el 2-3 definitivo. En el último minuto, David Huussen vio la tarjeta amarilla antes del final del partido.

Próximos partidos en Valencia

La FIH Pro League continuará en el poliesportiu Verge del Carme-Beteró con el siguiente calendario de encuentros:

Noticias relacionadas