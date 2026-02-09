C.D.T. Resistentia T3, campeón autonómico de Duatlón Contrarreloj por Equipos en categoría masculina y femenina

La localidad de Mascarell fue escenario este domingo del Campeonato Autonómico de Duatlón Contrarreloj por Equipos, una de las citas más espectaculares del calendario autonómico, donde la coordinación, la estrategia y el trabajo colectivo marcan la diferencia.

La competición dio comienzo a las 9:15 horas , con un recorrido exigente compuesto por 5 kilómetros de carrera a pie , 20 kilómetros de ciclismo y un último segmento de 2,5 kilómetros de carrera . Cerca de 400 duatletas , distribuidos en 70 equipos, se desplazaron hasta Mascarell para disputar el campeonato en una intensa jornada deportiva.

Los primeros en tomar la salida fueron los equipos de la categoría Open, con participación masculina, femenina y mixta. Posteriormente, fue el turno de los 22 clubes que competían por los títulos autonómicos. La modalidad contrarreloj por equipos, con salidas escalonadas, mantuvo la emoción hasta el final, ya que la clasificación definitiva no se decidió hasta que el último conjunto cruzó la línea de meta.

Duatlón Mascarell. / SD

Doblete autonómico para el C.D.T. Resistentia T3

El gran protagonista de la jornada fue el C.D.T. Resistentia T3, que logró proclamarse campeón autonómico tanto en categoría masculina como femenina, firmando así un destacado doblete.

Campeonato Autonómico

Duatlón Contrarreloj por Equipos – Femenino

1.º C.D.T. Resistentia T3

2.º CEC Antella

3.º 3PW Almazora

Podi autonnòmic Femení en Mascarell. / SD

Campeonato Autonómico

Duatlón Contrarreloj por Equipos – Masculino

1.º C.D.T. Resistentia T3

2.º Tricanet de Berenguer

3.º C.E.A. Bétera

La prueba volvió a demostrar el alto nivel de los clubes de la Comunitat Valenciana, consolidando esta modalidad como una de las más atractivas del calendario, tanto para deportistas como para el público.

El próximo Campeonato Autonómico se celebrará el 29 de marzo en Segorbe, localidad que se estrenará como sede del Duatlón por Relevos, en una nueva cita que seguirá marcando el ritmo de la temporada 2026.