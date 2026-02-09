La cantera valenciana lleva a la FTCV al bronce nacional absoluto

El pasado fin de semana, Torrevieja fue escenario del Campeonato de España Absoluto de Taekwondo 2026, el evento más importante a nivel senior del país. Allí, la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana (FTCV) firmó una actuación destacada, consolidándose entre los mejores equipos del torneo. Con una combinación de juventud y experiencia en el plantel, el equipo valenciano logró subir al podio general con un valioso tercer puesto, impulsado por resultados sólidos tanto en la rama masculina como femenina.

La cantera valenciana toma el timón: oros para Jairo Agenjo y Violeta Díaz

El presente de la FTCV está en manos de los más jóvenes. En Torrevieja, la cantera valenciana fue protagonista absoluta, demostrando que el futuro ya es ahora. Jairo Agenjo, en la categoría -54 kg, y Violeta Díaz Arribas, en -46 kg, se alzaron con las únicas medallas de oro para el equipo, confirmando que el trabajo en categorías inferiores da sus frutos cuando más cuenta. Ambos talentos de 17 años fueron clave para posicionar a la Comunitat Valenciana en el podio nacional.

Seleccion FTCV Torrevieja. / SD

Podios clave para asegurar el tercer puesto por equipos

El equipo masculino no solo celebró el oro de Agenjo, sino también un subcampeonato para Iván Lysenko Serrano en +87 kg. A esto se sumaron los bronces de Nicolás Fernández en -63 kg y Daniel Murillo Rubio en +87 kg, lo que terminó de asegurar la tercera posición por equipos.

En la rama femenina, Julia Martínez (también en -46 kg) y Vanessa Shestopalka (-67 kg) se colgaron sendas medallas de bronce. También, a la puerta del podio, quedaron Alba Ruiz Rosell (-49 kg) y Rocío Anahí Hernández (-62 kg) con sus cuartos puestos.

Otros resultados destacados

Por otro lado, tres taekwondistas se situaron dentro de los primeros cinco mejores: Alejandro Martín (4º en -87 kg), Marcos De Lucas (5º en -74 kg) y Andrea Diéguez (5° en -73 kg). Asimismo, Álvaro Montoya fue 8º en -63 kg y Paula López fue 9° en +73 kg.

Además, un numeroso grupo de deportistas completó su participación con buen nivel competitivo, pusieron su granito de arena al equipo: en hombres, Alejandro Benítez Doñate, Pepe Ortiz, Hugo Arillo Vázquez, Alejandro Cires, Adam Benchahba Benoukhaye y Álvaro Córdoba Villarte, y, en mujeres, Alejandra De Frutos y Paine Juanes de Fez.

Noticias relacionadas

Una FTCV consolidada en el podio nacional

Con una medalla de oro en cada rama, cinco podios adicionales y una destacada presencia en los primeros ocho puestos, la FTCV ratifica su papel como una de las potencias del taekwondo nacional. Su tercer lugar en la clasificación general del Campeonato Absoluto 2026 es un reflejo del trabajo constante de entrenadores, atletas y cuerpo técnico. Desde Torrevieja, el futuro del taekwondo valenciano parece más prometedor que nunca.