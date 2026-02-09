El CAU cumple con los pronósticos ante Hospitalet (69-15)

El CAU Rugby Valencia cumplió con los pronósticos y firmó una victoria contundente ante Rugby Club L'Hospitalet por 69-15, en el encuentro correspondiente a la penúltima jornada de la primera fase del Grupo B de División de Honor B. Un triunfo que consolida al conjunto valenciano en lo más alto de la clasificación y certifica que es un serio candidato al ascenso a la División de Honor Élite.

El duelo, disputado en Campo del Río, tuvo poca historia desde los primeros compases. El CAU impuso un ritmo alto, dominó las fases estáticas y mostró una clara superioridad física y táctica frente a un Hospitalet que, como colista del grupo, se vio superado en prácticamente todas las facetas del juego. El marcador reflejó pronto la diferencia entre ambos equipos y fue ampliándose con el paso de los minutos gracias a la eficacia ofensiva del conjunto local.

Los valencianos desplegaron un juego dinámico y profundo, con continuidad en ataque y solidez defensiva, lo que les permitió acumular ensayos y dejar el partido sentenciado mucho antes del descanso. Pese al esfuerzo visitante, el CAU no bajó la intensidad tras el paso por vestuarios y continuó ampliando la renta hasta cerrar el encuentro con un claro 57-8.

Con este resultado, el CAU Rugby Valencia se mantiene firme en el liderato del Grupo B y afrontará la última jornada sin más presión clasificatoria que ser primero, ya que el objetivo principal está cumplido. El equipo valenciano cerrará la primera fase visitando al BUC de Barcelona, en un encuentro que servirá como preparación para la exigente promoción de ascenso a la División de Honor Élite, donde el CAU buscará culminar de manera sobresaliente el año.