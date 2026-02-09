Sara Fernández

El guiño de Bad Bunny a Liam Conejo, el niño de 5 años detenido por el ICE, en la final de la Super Bowl

Durante la actuación de Bad Bunny apareció un niño que, tras observar en una televisión como el puertorriqueño recibía el Grammy, veía como la estrella puertorriqueña se lo entregaba en medio de la actuación. Todo un guiño al pequeño Liam Conejo, arrestado por el ICE días atrás con su padre luciendo un gorrito azul con grandes orejas, que ya se ha convertido en todo un símbolo de la brutal policía migratoria de Trump.