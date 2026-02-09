El Huesitos La Vila cae en la semifinal de la Copa del Rey
El conjunto vilero no aprovecha la ventaja que llevaba al descanso (3-21) y pierde ante Complutense Cisneros en una gran segunda mitad local (39-21)
El Huesitos La Vila se queda sin el pase a la final del NTT Data Copa del Rey tras caer en el estadio del Complutense Cisneros por 39-21. Decepción en la expedición vilera tras un desenlace que no se esperaba en absoluto cuando el equipo de Falu Quirelli llegaba al descanso con un marcador favorable de 3-21. El paso por los vestuarios cambió por completo el decorado y el Huesitos no fue capaz de sumar ni un solo punto ante un rival muy apoyado por el público local.
Pese a la entrega de los jugadores, el conjunto vilero fue muy inferior a su rival y la remontada era cuestión de tiempo. El Huesitos no encontró en toda la segunda parte la forma de defender su renta y el paso de los minutos fue fatal. No pudo ser pese a la ilusión de todo el club pero la entidad ya pone todos los sentidos en el encuentro de la División de Honor ante el Liceo el próximo día 22 en el Pantano.
- El Madrid necesita lo mínimo para vencer a un vergonzoso Valencia
- Multa al Real Madrid antes de Mestalla
- Los onces oficiales del Valencia CF - Real Madrid
- Última hora: Corberán se queda sin laterales derechos contra el Real Madrid
- ¿Cuándo se jugará el Rayo Vallecano-Real Oviedo?
- CRÓNICA: Mestalla señala a Corberán en la derrota con el Madrid
- Las notas de los jugadores del Valencia CF en la derrota contra el Real Madrid
- Las bajas condicionan al Valencia CF ante el Real Madrid: Corberán respalda a Foulquier y espera a Thierry