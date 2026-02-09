Rahm vuelve a ser el mejor español en el ránking al empezar a sumar los torneos de LIV

El jugador Jon Rahmvuelve a ser el mejor español en el ránking mundial de golf (OWGR, en sus siglas en inglés) después de que los torneos de LIV, el circuito financiado por Arabia Saudí, hayan empezado a sumar puntos y el golfista vasco quedara segundo en el de Riad, el primero de la temporada.

Rahm cedió la condición de mejor español en la clasificación mundial la semana pasada en favor de David Puig, pero la actuación del 'León de Barrika' en Riad le ha permitido escalar treinta puestos -del 97 al 67-.

Puig, que fue cuarto empatado en la primera prueba de LIV de este curso, también avanza en el ránking, pero solo del 95 al 89. Con los 23 puntos sumados en Riad, acumula 67.24012 puntos, con una media de 1.6810, mientras que el jugador catalán tiene 59.63226, con una media de 1.4908.

El siguiente español es el malagueño Ángel Ayora, con 63.52729 puntos, en el puesto 113 -sube seis posiciones- después de que quedara quinto ayer, domingo, en el Masters de Catar. Justo a continuación está el cántabro Nacho Elvira, que pasa del 117 al 114.

Al frente del ránking se mantiene el estadounidense Scottie Scheffler, con 681.47097 puntos (17.0368 de media), después de ser tercero ayer en el torneo de Phoenix del PGA Tour. Le siguen el norirlandés Rory McIlroy, con 395.08198 puntos, y el británico Justin Rose, con 22.95148. La novedad en el top diez es la irrupción del estadounidense Chris Gotterup, ganador en Phoenix, que pasa del puesto 16 al quinto. El australiano Elvis Smylie, vencedor en el torneo de LIV de Riad en su estreno en la liga saudí, es uno de los que más asciende en la clasificación, al pasar del puesto 134 al 77.