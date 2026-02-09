Léleman Conqueridor supera la primera prueba en un mes de Copa

Es uno de los meses más esperados de la temporada y en las filas del Léleman Conqueridor son conscientes. Después de completar la primera experiencia por Europa, el equipo ha puesto las miras en la Copa del Rey. Una competición que este año es más especial que nunca y donde los valencianos ejercerán de anfitriones desde el 26 de febrero y esperan estar también en la gran final del 1 de marzo.

Los valencianos venían de una mala racha de resultados

El Conqueridor no llegaba en sus mejores momentos a este mes tras cinco derrotas. Tres de ellas en Superliga y dos en la CEV Challenge Cup. Las jornadas intersemanales con viajes largos a Polonia y Hungría, las lesiones de los tres centrales o la ausencia de Aharón Gámiz durante varias semanas por molestias, generaron una mala racha que ha pasado factura en la clasificación. El equipo fue perdiendo puestos en la tabla hasta caer a la sexta plaza. A siete puntos de diferencia de la cuarta que regenta Conectabalear CV Manacor y con un CV Guaguas que dobla prácticamente con 45 puntos.

Mejorando sensaciones

Las malas señales para esta recta final parecen estar remitiendo tras la victoria por 3-0 (25-21/25-23/25-20) ante Cisneros Alter La Laguna. Un rival directo a estas alturas de la temporada y que el conjunto de Zanini pudo desquitarse sin grandes problemas. Jugadores como Facu Funes o Joaquín Monteagudo rindieron a un gran nivel para completar una victoria que se resistía desde el 10 de enero. El argentino cubrió con garantías el descanso de Juanmi González y contagió con su intensidad al resto de sus compañeros para ganar un partido trampa. Además, Rubén López o Manu Furtado también están cerca de completar sus recuperaciones y eso será vital para que el equipo vuelva a disponer todas sus piezas en la fase clave de la temporada.

Noticias relacionadas

La derrota de Pamesa Teruel también permitió al equipo dormir en quinta posición antes de poner el verdadero termómetro de febrero. Y es que este sábado día 14, Conqueridor viaja al Pabellón Javier Imbroda para medirse a uno de los equipos más en forma de la Superliga. CV Melilla ha dado un golpe sobre la mesa esta temporada con una tercera posición que le convierte en uno de los grandes favoritos también para la Copa. Los de Abdelkader Salim se llevaron un 1-3 (25-19/28-30/25-27/21-25) del Polideportivo Miquel Àngel Nadal y se consagran como la gran alternativa a Grupo Herce Soria y CV Guaguas. Los de Zanini necesitan demostrar en esta jornada que las sensaciones ante Cisneros son reales y que pueden hacer frente a los melillenses. Ambos se verán las caras en dos ocasiones este mes y pase lo que pase en Superliga, el equipo necesita demostrarse a sí mismo que podrán competir de tú a tú en los cuartos de final de la Copa del Rey el próximo 27 de febrero.