Los Redsticks ante su última oportunidad de sumar en València y las Redsticks buscan la segunda

La selección española masculina de hockey hierba tiene este martes ante Inglaterra (11.00 horas) su última oportunidad para sumar sus primeros puntos en la FIH Pro League que se disputa en el polideportivo Virgen del Carmen-Beteró de València después de tres derrotas consecutivas.

Los 'Redsticks' no fueron capaces de puntuar en el doble enfrentamiento ante Países Bajos, con un 3-4 en la primera jornada y un 2-3 en la tercera, ni en el primer encuentro ante Inglaterra, donde la selección británica superó a la española por 1-3.

Estos resultados dejan al equipo de Max Caldas en la penúltima posición de la tabla sin ningún punto, solo por delante de Pakistán, que ha jugado ya cuatro encuentros y ha perdido los cuatro.

Inglaterra afrontará el partido con menos descanso que los españoles, pues este lunes jugó en la hierba azul valenciana contra Países Bajos, pero con más confianza. Además de derrotar a España ha sacado dos empates a dos contra la selección neerlandesa y además si el viernes se llevó los 'shoot-outs' por 3-1, este lunes lo hizo por 3-4.

La selección femenina busca la segunda victoria

La selección española femenina de hockey hierba buscará sumar los tres puntos ante Alemania este martes (13.30 horas) en el polideportivo Virgen del Carmen-Beteró para cerrar con una segunda victoria la FIH Pro League de València.

Después de perder contra Bélgica en la primera jornada por un resultado de 3-5, las 'Redsticks' de Carlos García Cuenca se impusieron en los shoot-out a Alemania 1-1 (4-2) y ganaron a Bélgica (1-0) en el segundo enfrentamiento entre ambas para sumar dos y tres puntos, respectivamente, que les han permitido ponerse terceras en la clasificación.

Este martes cerrarán la serie de partidos ante la selección alemana con el objetivo de sumar una victoria por segundo partido consecutivo para marcharse de Valencia con un buen colchón de puntos en sus primeros cuatro partidos en la Liga Mundial de selecciones.

Para Alemania, el duelo será el sexto en la FIH Pro League y, además, llegará con menos descanso, puesto que este lunes se mide a Bélgica, contra quien perdió el viernes por 1-3. Hasta la fecha, la selección germana ha jugado seis partidos con dos empates y cuatro derrotas como balance.

La jornada del lunes

La FIH Pro League abrió una nueva jornada en el campo de hockey del poliesportiu Verge del Carme-Beteró con un partido empapado de drama: fueron los segundos shootouts entre Inglaterra y Países Bajos, el último campeón de la liga y el mayor ganador de títulos en esta competición (3). Los ingleses iban perdiendo por la mínima, empataron en el último minuto y vencieron otra vez a los neerlandeses en lo shootouts.

Más tarde, fue el turno del hockey femenino, donde Bélgica volvió a imponerse a Alemania, esta vez por 1-0, con un tanto de Delphine Marien en el último cuarto. Las Red Panthers cierran así una destacada ventana en Valencia con tres victorias en cuatro presentaciones, mientras que el conjunto alemán deberá reenfocarse rápidamente: mañana volverá a jugar ante España, que ya lo venció en shootouts.

Última función en Beteró: España busca despedirse con protagonismo

10 de febrero, 11:00 hs: España vs Inglaterra (masc.)

10 de febrero, 13:30 hs: España vs Alemania (fem.)