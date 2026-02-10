Un año más, la Carrera 10KFem y Cárnicas Serrano ponen en marcha los entrenamientos "Al 10KFem con Serrano", con el objetivo de acompañar a las corredoras inscritas en su preparación de cara a la prueba, que llega a su 12ª edición el domingo 29 de marzo.

Esta nueva edición de "Al 10KFem con Serrano" comenzará el sábado 21 de febrero, a las 10:30 horas, en las pistas de calentamiento anexas a las pistas de atletismo del río Turia, y los entrenamientos se celebrarán cada sábado hasta el 21 de marzo. Las sesiones estarán dirigidas por las entrenadoras de Nosotras Deportistas y contarán con la participación de las atletas del Club de Atletismo Cárnicas Serrano, ofreciendo a las corredoras la oportunidad de entrenar junto a referentes del atletismo femenino valenciano y bajo una metodología profesional, adaptada a las dos modalidades de inscripción disponibles: "Mi primera 10K", para quienes que se estrenan en esta distancia emblemática, y "Mejorar mi marca", para las corredoras que quieran dar un salto de calidad en su rendimiento. Todas las participantes recibirán una camiseta conmemorativa.

La Carrera 10KFem abre las inscripciones para los entrenamientos oficiales "Al 10KFem con Serrano". / Carrera 10KFem

Inscripciones

La inscripción a los entrenamientos tiene un coste único de cinco euros, destinados íntegramente a la entidad solidaria de la prueba, que este año es la Asociación Red Aminata. Las plazas son limitadas y las interesadas pueden inscribirse en la web: https://www.carrera10kfem.com/al-10kfem-con-serrano-2/

La 10KFem es actualmente la única carrera femenina homologada de España y cada año atrae a cerca de 3.000 mujeres de todo el país y de muchos otros rincones del mundo para recorrer las calles de València, consolidando la carrera como uno de los eventos deportivos femeninos más importantes de España.

Las sesiones estarán dirigidas por las entrenadoras de Nosotras Deportistas y contarán con la participación de las atletas del Club de Atletismo Cárnicas Serrano. / Carrera 10KFem

Compromiso solidario

Como cada edición, la organización ha elegido una entidad solidaria a la que las participantes en la carrera pueden destinar 1 o 3 euros, que en 2026 será la Asociación Red Aminata. Esta asociación, establecida en València, trabaja por la prevención y erradicación de la Mutilación Genital Femenina, a través de cuatro servicios: acompañamiento para el cumplimiento de los tratamientos sanitarios, cuidados de enfermería comunitaria, mediación intercultural en relaciones socio sanitarias e intervención social con enfoque interseccional.

La Carrera 10KFem – Día de la Mujer... ¡Deportista! es una carrera popular de categoría femenina organizada por Nosotras Deportistas, que pretende fomentar el deporte femenino e impulsar la presencia de más mujeres en todos los ámbitos de decisión del deporte, desde la base hasta la élite. Cuenta además con la colaboración de diversas entidades tanto públicas como privadas y está dirigida a todas las aficionadas al running, principiantes o expertas, que quieran disfrutar del deporte en primera persona e inspirar a mujeres y niñas a hacer deporte.