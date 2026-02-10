Los atletas nucieros brillan en el Provincial Sub-16 en casa

El pasado sábado el Estadi Olímpic Camilo Cano de La Nucía acogió el Campeonato Provincial Individual Sub-16 de Atletismo JECV, con 452 atletas. En él participaron 9 atletas del Club Atletismo La Nucía CAB, que compitieron a un gran nivel “en casa y ante su afición”, logrando tres medallas, destacando el oro de Erik Faltet en pértiga con 2.95m., y tres cuartos puestos.

Esta competición fue organizada por la FACV (Federació d’Atletisme de la Comunitat Valenciana) y els Jocs Esportius CV de la Generalitat Valenciana y el Club de Atletismo La Nucía-CAB con la colaboración de la concejalía de Deporte de La Nucía. En este provincial participaron 452 jóvenes promesas del atletismo alicantino en 11 disciplinas atléticas: 60 m., 300 m., 600 m., 1.000 m., 3.000 m., 60 m vallas, salto altura, salto pértiga, salto de longitud, lanzamiento peso (4kg) y 3.000 m marcha.

Los concejales Sergio Villalba y Miguel A. Ivorra participaron en la entrega de medallas de esta competición provincial de Atletismo, quienes felicitaron al Club Atletismo La Nucía CAB por sus excelentes resultados y al voluntariado por hacer posible el evento.

3 medallas y 3 cuartos puestos

Los 9 atletas del Club de Altetismo La Nucía-CAB rindieron a un gran nivel en este provincial Sub-16, que se desarrolló en el Estadi Olímpic Camilo Cano, logrando 3 medallas en “casa” y ante “su afición”. También destacar los 3 cuartos puestos, “medalla de chocolate”, de los atletas nucieros.

El atleta nuciero Erik Falquet se proclamó campeón Provincial, en la prueba de Salto con Pértiga Masculina, logrando saltar por encima de los 2 metros y 95 centímetros. Por otra parte la nuciera Lucía González logró la medalla de bronce en los 60 metros lisos con una marca de 8 segundos con 36 centésimas y rozó el podio en los 60 m. vallas, quedando cuarta con 9,70, logrando su mejor marca personal.

La tercera medalla nuciera fue para Ander Moreno que fue bronce en los 3.000 m. marcha con un tiempo de 18:03.37, mejor marca personal.

También destacar el cuarto puesto de Aitana Tor en los 1.000 metros lisos, en una carrera muy táctica que se decidió en la última vuelta, llegando la nuciera a meta muy cerca de la medalla de bronce, con una marca de 3:32.70. Nain Sánchez también rozó la medalla de bronce en la prueba de los 300 metros lisos, en la que obtuvo un cuarto puesto, con 41'57".

Finalizó también cuarto el lanzador de peso Manuel con un lanzamiento de 10,35 m., mejor marca personal. Nathan Fraile logró una 12ª posición en la prueba de 600 metros lisos, con 1:57. Isaac Limongi completó los 1000 metros lisos llegando en 23ª posición, con un tiempo de 3 minutos con 31 segundos.