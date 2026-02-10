ACROBACIAS SOBRE RUEDAS
El Freestyle World Tour llega a Roig Arena el 21 de marzo
El espectáculo de acrobacias y trucos vertiginosos correrá a cargo de cinco de los pilotos más exitosos en el freestyle a nivel mundial. Las entradas para Freestyle World Tour ya están a la venta en la web www.roigarena.es.
El Roig Arena acogerá el 21 de marzo el Freestyle World Tour, un espectáculo de acrobacias y trucos vertiginosos a cargo de cinco de los pilotos más exitosos en el freestyle a nivel mundial.
Auténticos especialistas harán rugir sus motores mientras realizan sorprendentes movimientos en los que el equilibrio y la habilidad son claves. Acrobacias como back flips, supermans, trucos increíbles y saltos imposibles serán algunos de las protagonistas del evento. El aparente endeble chasis o la suspensión y amortiguación de estas motocicletas será manejado por cinco pilotos de renombre internacional que desplegarán todas sus destrezas en el recinto valenciano.
Un cartel de estrellas
En el espectáculo, participarán Dany Torres (campeón del mundo de Red Bull X-Fighters), Pedro Morente (cuatro veces campeón de España), Guillem Navas (medalla de plata en los X Games), Raül Lerena (leyenda del freestyle) y José Di Dio. Los pilotos saltarán a alturas de hasta 15 metros y a distancias de más de 30 metros en el interior del Roig Arena.
Sobre Roig Arena
El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.
