Llega la VII Volta a Peu Runners Ciutat de València, tercera cita del Circuit de Carreres Caixa Popular

El Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València continúa su calendario este domingo, 15 de febrero, con la celebración de la VII Volta a Peu Runners Ciutat de València, una prueba que reunirá a miles de corredores y corredoras en el entorno de la Avenida de Aragón y la Gran Vía Marqués del Turia. La carrera, tercera cita dentro de la programación de la XXI edición del Circuit, volverá a acercar el running popular a los barrios de la ciudad, consolidando el carácter participativo y saludable del evento.

“Este domingo, Valencia volverá a correr por el autismo y lo haremos de la mano de la asociación ASPAU, una de las entidades benéficas de esta 21ª edición tan emocionante del circuito de carreras”, ha recordado la concejala de Deportes, Rocío Gil. “Desde el Ayuntamiento de València, queremos animar a la ciudadanía a participar en una prueba tan especial en familia, donde todos los corredores y corredoras pueden disfrutar del recorrido a su ritmo”, ha insistido la edil.

Hora y lugar de salida

La prueba contará con un recorrido de 5 kilómetros homologados por la Real Federación Española de Atletismo (segundo de la temporada), con salida prevista a las 09:00 horas en la Avenida de Aragón, a la altura del número 15. Esta cita es una de las cuatro pruebas del calendario que dispone de homologación oficial en la distancia 5K, lo que la convierte en una carrera especialmente atractiva para quienes buscan mejorar marcas personales en un trazado urbano rápido. La organización corre a cargo de la Fundación Deportiva Municipal de València, con la colaboración del club Runners Ciutat de València.

La jornada incluirá, además, las habituales carreras infantiles dirigidas a menores de 14 años, con recorrido adaptado a su franja de edad, y la modalidad participativa ‘A tu Ritmo’, pensada para facilitar que cualquier persona pueda completar el recorrido sin carácter competitivo, fomentando la práctica deportiva entre todos los perfiles de participantes y reforzando el carácter inclusivo del Circuito.

Lema solidario

En esta ocasión, la prueba incorpora el lema solidario ‘Respeta mis sentidos: Ajusta tu ritmo’, una iniciativa destinada a sensibilizar a la ciudadanía sobre las necesidades sensoriales de las personas con autismo. Con el apoyo de la Asociación ASPAU, una de las cinco entidades solidarias que acompañan este año al Circuit, la carrera pretende promover entornos deportivos más accesibles y respetuosos con la diversidad sensorial, utilizando el deporte popular como herramienta de concienciación social y de impulso hacia una participación más inclusiva.

Noticias relacionadas

El Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València, impulsado por la Fundación Deportiva Municipal, continúa consolidándose como una de las grandes plataformas del running popular en la ciudad, promoviendo hábitos saludables, la práctica deportiva y la convivencia entre corredores y corredoras de todos los niveles a lo largo de sus diferentes pruebas programadas durante la temporada.