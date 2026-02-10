El noruego Sturla Holm Laegreid hace pública su infidelidad tras ganar bronce en biatlón

El noruego Sturla Holm Laegreid, que ganó este martes la medalla de bronce en la prueba combinada de esquí de fondo y tiro con rifle de veinte kilómetros en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina (Italia), hizo pública entre lágrimas una infidelidad a su pareja.

La surrealista escena tuvo lugar al finalizar la prueba, en una entrevista posterior, donde, llorando y sin ser cuestionado por ello, confesó el desliz amoroso, el cual se produjo tres meses atrás.

"Hay alguien con quien me gustaría compartir esto, aunque quizá hoy no esté viendo la televisión. Hace seis meses conocí al amor de mi vida. La persona más hermosa y maravillosa del mundo. Hace tres meses cometí el mayor error de mi vida y le fui infiel, y se lo conté hace una semana. Ha sido la peor semana de mi vida", dijo con lágrimas en los ojos un emocionado Laegreid.

"Tenía una medalla de oro en mi vida, y seguramente hay mucha gente que me ve con otros ojos, pero yo sólo tengo ojos para ella", continuó.

Su peor semana

Como reconoció, el deporte pasó "a un segundo plano estos últimos días" después de contarle a su pareja, una mujer de identidad desconocida, su infidelidad, aunque, según él mismo, está dispuesto a no "rendirse": "Se lo conté hace una semana y, por supuesto, se acabó. No estoy dispuesto a rendirme. Espero que cometer suicidio social demuestre lo mucho que la quiero. Asumo las consecuencias de lo que he hecho. Lo lamento de todo corazón".

"Me he dado cuenta de que esta es la mujer de mi vida y que no puedo vivir toda mi vida ocultándoselo. Mi única forma de alcanzar mi objetivo es contarlo todo y ponerlo todo sobre la mesa, y esperar que ella siga queriéndome. Lo he hecho por ella y ahora por todo el mundo. No tengo nada que perder", apostilló.

Sturla Holm Laegreid fue tercero en la prueba de los Juegos de Invierno tras su compatriota Johan-Olav Botn, oro, y el francés Eric Perrot, plata. Laegreid sólo falló un blanco en la carrera y terminó a 48.3 segundos del ganador.