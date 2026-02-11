Demi Vollering, la gran favorita para reinar de nuevo en la Setmana Ciclista

La Setmana Ciclista - Volta Femenina de la Comunitat Valenciana afronta desde mañana jueves 12 en Gandia, hasta el próximo domingo 15 en Valéncia, su 10ª edición con la misma exigencia de siempre, pero con un recorrido abierto a las sorpresas y un plantel de equipos y corredoras de lujo.

Afianzada como una de las carreras más importantes del mundo, la Setmana contará con 13 equipos UCI WorldTeam y grandes escuadras internacionales y nacionales, que garantizan una participación con las mejores corredoras del pelotón.

Entre las grandes estrellas que estarán presentes destaca la neerlandesa Demi Vollering (FDJ United - SUEZ), que tratará de revalidar su brillante triunfo de 2025.

Grandes rivales para la victoria final: Ashleigh Moolman-Pasio, subcampeona de la Setmana en 2023, Magdeleine Valleires, campeona del mundo, y Liane Lippert, quinta en 2025.

Recorrido / Setmana Ciclista

La nómina de participantes es de lujo, al nivel de las grandes vueltas del ciclismo, con algunas de las mejores ciclistas del pelotón internacional.

Con un recorrido muy abierto, Ashleigh Moolman-Pasio (AG Insurance - Soudal Team), subcampeona de la Setmana en 2023, será una de las rivales más potentes de Vollering en la montaña. Además de la sudafricana, la 10ª edición de la Setmana Ciclista contará con la campeona del mundo Magdeleine Valleires, del equipo EF Education-Oatly. La canadiense lucirá el maillot arcoíris por las carreteras valencianas y peleará en un recorrido idóneo para sus características.

Otra de las grandes favoritas será la alemana Liane Lippert (Movistar Team), quinta en 2025, y una ciclista que se encuentra en un estado de forma pletórico.

Junto a ellas, la Setmana tendrá una startlist de lujo en la que destacan ciclistas como Cecilie Uttrup Ludwig (CANYON//SRAM zondacrypto), Thalita de Jong (Human Powered Health), la campeona de España Sara Martín (Movistar Team), Urška Žigart (AG Insurance - Soudal Team), Pauliena Rooijakkers y Maeva Squiban (UAE Team ADQ), Maron Bunel (Team Visma | Lease a Bike) o Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa - Fundación Euskadi).

Imagen de la última edición / Setmana Ciclista

Balsamo quiere seguir reinando en los sprints

La italiana Elisa Balsamo (Lidl-Trek), campeona del mundo en 2021, vuelve a la carrera con el récord de más victorias de etapa en la historia (7) y con el objetivo de seguir sumando triunfos al sprint.

Sus principales rivales en las llegadas masivas serán la británica Cat Ferguson (Movistar Team), Nienke Veenhoven (Team Visma | Lease a Bike) y Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco), entre otras velocistas presentes en la carrera.

Un recorrido abierto a los ataques y las sorpresas

481,5 kilómetros repartidos en 4 etapas que ofrecerán oportunidades para ciclistas de diferente perfil. Sprints, oportunidades para las cazaetapas y dos jornadas montañosas que dejan una carrera muy abierta en la que la fortaleza individual se une con la colectiva y la capacidad estratégica de los equipos.

1ª etapa: Gandia - Gandia 121 km

2ª etapa: Vila-real - Vila-real 115,5 km

3ª etapa: Agost - La Nucia 128 km

Noticias relacionadas

4ª etapa: Sagunt - València - 117 km