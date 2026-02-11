El Luis Puig acoge el Campeonato de España de Clubes de Short Track

València volverá a convertirse en el epicentro del atletismo español este sábado 14 de febrero con la celebración del Campeonato de España Absoluto de Clubes de Short Track, que se disputará desde las 17:30 horas en el Palau Velódrom Luis Puig. La cita, que repite sede por segundo año consecutivo, congregará a los mejores atletas del panorama nacional tanto en categoría masculina —Copa Joma— como femenina —Copa Iberdrola—.

Un gran programa

La competición presenta un programa completo que abarca pruebas de velocidad, medio fondo, saltos y lanzamientos. El Salto con Pértiga será el encargado de inaugurar la jornada, seguido de las pruebas de longitud y altura. A partir de las 18:15 horas comenzarán las carreras de 400 y 800 metros, mientras que el lanzamiento de peso, los 200 metros y el Triple Salto tomarán el relevo en el calendario vespertino.

Los 60 metros vallas se disputarán a las 18:55 y, ya en el tramo final de la jornada, llegará el turno de las pruebas más explosivas. Desde las 19:05 horas se celebrarán los 60 metros lisos, así como las finales de 1.500 y 3.000 metros. El tradicional relevo 4x400 metros pondrá el broche definitivo a una intensa tarde de atletismo.

Diputación Valencia CA y Playas quieren revalidar los títulos

En categoría masculina, el Facsa-Playas de Castellón defenderá su título tras imponerse en las dos últimas ediciones. Sus principales rivales serán el CA Fent Camí Mislata, subcampeón en la pasada edición, y la Real Sociedad de San Sebastián. También competirán Trops-Cueva de Nerja, FC Barcelona, Atletismo Albacete, Unicaja Jaén Paraíso Interior y CAPEX.

En el cuadro femenino, el CA Diputación de Valencia parte como defensor del título logrado el pasado año en esta misma pista. El conjunto valenciano, que suma 28 campeonatos en su palmarés, tendrá como grandes aspirantes al podio a Facsa-Playas de Castellón y FC Barcelona. Completarán la nómina de clubes participantes At. San Sebastián, Trops-Cueva de Nerja, Unicaja Jaén Paraíso Interior, Atletismo Piélagos y Grupompleo Pamplona.

Un clásico en el Luis Puig

Esta será la vigésimo segunda ocasión en la que Valencia acoge el Campeonato de España Absoluto de Clubes en pista cubierta, consolidando al Velódromo Luis Puig como uno de los escenarios de referencia del atletismo nacional. La prueba servirá además como antesala del Campeonato de España Absoluto Individual, que regresará a la ciudad el próximo fin de semana tras siete años de ausencia.

El campeonato llega apenas unos días después de la celebración del Gran Premio Internacional de Atletismo 2026, en una intensa agenda deportiva que forma parte de la preparación de Valencia para albergar el Campeonato de Europa de Atletismo en 2027.