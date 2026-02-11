Ricardo Ten, galardonado en los Premios Nacionales del Deporte

El Palacio Real de El Pardo en Madrid ha acogido la entrega de los Premios Nacionales del Deporte correspondientes a las ediciones de 2023 y 2024, en las que fueron galardonados Ricardo Ten, Alberto Jofre y Luis Cayo, entre otros. Los Premios han sido entregados en presencia de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y del presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes.

Luis Cayo, en representación del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), ha recogido el Premio Infanta Sofía, que pone en valor el impulso del deporte practicado por personas con discapacidad, en su edición de 2023. El CERMI ha recibido este galardón por su contribución y apoyo a las políticas públicas de impulso a la inclusión, en especial, durante el proceso de elaboración y el desarrollo reglamentario de la Ley del Deporte.

Tres medallas en los Juegos Paralímpicos de París

El ciclista Ricardo Ten recibió este galardón en la edición de 2024, año en que se adjudicó tres medallas en los Juegos Paralímpicos de París: oro en la contrarreloj individual C1, plata en velocidad por equipos mixto C1-5 y bronce en persecución individual C1. Con este resultado, el valenciano alcanzó las once medallas paralímpicas entre natación y ciclismo, los dos deportes en que ha competido.

Por su parte, Alberto Jofre recogió el Premio Nacional Francisco Fernández Ochoa de 2024 por toda una vida dedicada al deporte. Jofre fue director gerente del Comité Paralímpico Español durante 30 años y bajo su dirección el CPE consiguió más de 840 medallas en los distintos Juegos. Además, fue el promotor del Plan ADOP. Previamente participó en los Juegos Paralímpicos de Nueva York 1984, en los que logró cuatro medallas y un récord mundial.

Otros premiados

Rodrigo Hernández ‘Rodri’ y Aitana Bonmatí han conseguido los premios Rey Felipe y Reina Letizia, que los reconocen como el mejor deportista y la mejor deportista de 2023, respectivamente. Por su parte, los atletas Álvaro Martín y María Pérez resultaron galardonados con los mismos premios correspondientes a 2024.

El Premio Princesa Leonor, que reconoce al o la mejor deportista menor de 18 años, ha recaído en las baloncestistas Iyana Martín para la edición de 2023 y Awa Fam en 2024, mientras que el rider Álvaro Romero y el futbolista Lamine Yamal fueron condecorado con el Premio Rey Juan Carlos, con el que se reconoce al o la deportista revelación.

La selección española femenina de fútbol, campeona del mundo en 2023, consiguió la Copa Barón de Güell, que premia al mejor equipo o selección del año. En la edición de 2024, este premio se concedió a la selección española femenina de waterpolo, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París.