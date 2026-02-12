Calendario polideportivo del fin de semana

Baloncesto

En la actualidad hay cinco competiciones masculinas diferentes en la pirámide nacional: la primera es la Liga ACB, la segunda es la Primera FEB, la tercera la Segunda FEB, la cuarta es la Tercera FEB y la quinta que se trata de la Primera División (Liga Foster's Hollywood). En competición femenina, tenemos la Liga Femenina, la Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2 y la 1ª División Fem (Liga Foster's Hollywood).

Euroliga masculina: Valencia Basket - ASVEL Villeurbanne, jueves 12 de febrero a las 20:30 horas en el Roig Arena. El Valencia Basket se prepara para recibir al colista de la Euroliga y un viejo conocido.

Clasificación.

Liga ACB: Andorra - Valencia Basket, domingo 15 de febrero a las 12:30 horas.

Clasificación.

Primera FEB: Flexicar fuenlabrada - HLA Alicante, domingo 15 de febrero a las 18:00 horas.

Clasificación.

Segunda FEB: Sol Gironès Bisbal Bàsquet - Proinbeni UPB Gandía, sábado 14 de febrero a las 18:10 horas; Class Bàsquet Sant Antoni - Maderas Sorlí Benicarló, sábado 14 de febrero a las 19:30 horas; Lobe Huesca La Magia - Club Esportiu Bàsquet Llíria, sábado 14 de febrero a las 20:15 horas; CBZ - Amics Castelló, domingo 15 de febrero a las 18:00 horas.

Así va la clasificación.

Tercera FEB: Grupo EA, CB Morvedre - Amics Castelló B, sábado 14 de febrero a las 18:00 horas; Bauhaus Godella - Picken Claret, sábado 14 de febrero a las 18:30 horas; CB Puerto Sagunto - CB Tabernes Blanques Fernando Gil, sábado 14 de febrero a las 18:30 horas; Halal Food Quality Uixó Bàsquet - Socage Jovens L'Eliana, sábado 14 de febrero a las 19:00 horas; Topsurface NB Paterna - BC Peñíscola, domingo 15 de febrero a las 18:00 horas; Cemalu Aldai - Fundació Caixa Rural Vila-real, domingo 15 de febrero a las 18:00 horas; The Fitzgerald el Pilar - CB Jovens Almàssera, domingo 15 de febrero a las 19:00 horas.

Así va la clasificación.

Grupo EB: Velabasket CB Sueca - ESET Ontinet, sábado 14 de febrero a las 19:00 horas; Decprocon Carolinas - CMG Hidráulica NB Torrent, domingo 15 de febrero a las 12:00 horas; Personalhome Adesavi - Servigroup Benidorm, domingo 15 de febrero a las 12:00 horas; CA Montemar - CBI Elche, domingo 15 de febrero a las 18:00 horas; Rigalli Alginet - Lucentum Alicante, domingo 15 de febrero a las 18:00 horas; Estudiantes Cartagena - CB Jorge Juan Castelló Since 1907, domingo 15 de febrero a las 19:00 horas. Descansa: Maristas Valencia.

Así va la clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood)

Grupo A: Horarios y clasificación.

Grupo B : Horarios y clasificación.

Liga Endesa Femenina: Valencia Basket - Joventut de Badalona, domingo 15 de febrero a las 12:15 horas.

Clasificación.

Liga Femenina Challenge: Recoletas Zamora - La Cordà NB Paterna, sábado 14 de febrero a las 17:00 horas; Fustecma Amics Castelló - MCR Lima-Horta Barcelona, sábado 14 de febrero a las 19:30 horas en el Pabellón municipal Grapa de Castellón.

Clasificación.

Liga Femenina 2: Elsamex CB Andratx - CB Claret Benimaclet, sábado 14 de febrero a las 17:30 horas.

Así va la clasificación.

Primera División Femenina Liga Foster's Hollywood).

Grupo A: Horariosy clasificación.

Grupo B: Horarios y clasificación.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: 17ª jornada, Horneo EÓN Alicante - Sanicentro BM Guadalajara, domingo 15 de febrero a las 17:00 horas en el Pabellón Pitiu Rochel.

Clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola: Elda Prestigio - Conservas Orbe Zendal BM Porriño, sábado 14 de febrero a las 18:00 horas en el Pabellón Ciudad de Elda - Florentino Ibáñez; Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife - BM. Morvedre, sábado 14 de febrero a las 19:30 horas; Caja Rural Aula Valladolid - Atticgo Elche, domingo 15 de febrero a las 13:00 horas.

Así va la clasificación.

División de Honor Oro Femenina: Grupo USA Handbol Mislata - Schar Colores Zaragoza, sábado 14 de febrero a las 18:00 horas en el Pabellón de La Canaleta de Mislata.

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Masculina: Derbi autonómico entre el Fertiberia Puerto Sagunto - Fundación Agustinos Alicante, sábado 14 de febrero a las 18:30 horas en el Pabellón Port de Sagunt; Servigroup Benidorm - Trasmapi Gobycar Citubo HC Eivissa, domingo 15 de febrero a las 12:30 horas en el Pabellón Garganes.

Así va la clasificación.

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: OAR Gracia Sabadell - Atticgo Elche, sábado 14 de febrero a las 16:30 horas; Club Almassora Balonmano - MGC Mutua Handbol Ribes, sábado 14 de febrero a las 19:00 horas en el Pabellón B de La Garrofera; derbi autonómico Handbol Onda - BM Marni Rosval, sábado 14 de febrero a las 19:00 horas en el Pabellón Polideportivo Víctor Cabedo.

Así va la clasificación.

Primera División masculina, Grupo E: Horarios y clasificación.

Rugby

División de Honor: El Huesitos La Vila descansa en esta décima jornada.

Clasificación.

División de Honor Élite Masculina: Pasek Belenos - FibraValencia Les Abelles, domingo 15 de febrero a las 12:00 horas; Valencia RC - Gernika Rugby Taldea, domingo 15 de febrero a las 12:30 horas en el Polideportivo Quatre Carreres.

Así va la clasificación de Liga.

División de Honor B Masculina, Grupo B: Barcelona Universitari Club - CAU Valencia, sábado 14 de febrero a las 16:00 horas.

El CAU Rugby Valencia se mantiene firme en el liderato del Grupo B y afronta la última jornada de la fase regular sin más presión clasificatoria que ser primero, ya que el objetivo principal está cumplido. El equipo valenciano cierra la primera fase visitando al BUC de Barcelona, en un encuentro que servirá como preparación para la exigente promoción de ascenso a la División de Honor Élite, donde el CAU buscará culminar de manera sobresaliente el año.

Así va la clasificación.

División de Honor B Femenina: Rugby Turia - CR Atlético Portuense, sábado 14 de febrero de 2026 a las 16:00 horas en el Polideportivo Quatre Carreres.

Así va la clasificación .

Voleibol

Superliga Masculina: Club Voleibol Melilla - Léleman Conqueridor Valencia, sábado 14 de febrero de 2026 a las 16:30 horas; Servigroup Playas de Benidorm - Conectabalear CV Manacor, sábado 14 de febrero de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón Raúl Mesa.

Clasificación.

Superliga 2 Masculina

Grupo B: CV GEMAVI Vinaròs - Cisneros La Laguna, viernes 13 de febrero a las 20:00 horas en el Pabellón Polideportivo de Vinaroz; Arona Spring in Motion - CV Mediterráneo Castellón, sábado 14 de febrero de 2026 a las 19:30 horas; Barça Voleibol - UBE L'Illa Grau, domingo 15 de febrero a las 11:00 horas.

Así va la clasificación del Grupo B.

Grupo C: Almendralejo Extremadura - Conqueridor Valencia, sábado 14 de febrero a las 18:00 horas; Familycash Xátiva Voleibol - CDE Parla Vóley, sábado 14 de febrero a las 19:00 horas en el Pabellón Municipal de Xàtiva; AD Voleibol Rivas - Club Voleibol Almoradí, sábado 14 de febrero a las 20:00 horas.

Así va la clasificación del Grupo C.

Superliga 2 Femenina

Grupo B: La jornada 18 se disputa el fin de semana del 21 de febrero de 2026.

Así va la clasificación del Grupo B.

Grupo C: Universidad de Granada - Grupo Renovak CV Sant Joan, sábado 14 de febrero a las 17:00 horas; CDU Atarfe - Servigroup Playas Benidorm, sábado 14 de febrero a las 18:00 horas; Universidad de Granada - Servigroup Playas Benidorm, domingo 15 de febrero a las 12:00 horas; CV Paterna Liceo - Mairena Vóley club, domingo 15 de febrero a las 14:00 horas en el Pabellón Municipal Viña del Andaluz; Camporrosso Finestrat Medsur - CV Emalsa Gran Canaria, domingo 15 de febrero a las 19:00 horas en el Pabellón municipal Finestrat.

Así va la clasificación del Grupo C.

1ª División masculina, Grupo C. Consulta los horarios y la clasificación

1ª División Femenina Grupo C Subgrupo Ascenso. AD Voleibol Rivas - Ahora Vóley Xátiva, sábado 14 de febrero a las 17:30 horas.

Clasificación.

Hockey hierba

Hockey FIH Pro League: Las RedSticks se despiden de Valencia con un heroico triunfo ante Alemania y los RedSticks se van en blanco.

Se cerró la primera fase en la División de Honor B Masculina y la División de Honor B Femenina.

En la competición femenina, el CD Giner de los Ríos jugará la Fase de Ascenso a Liga Iberdrola por primera vez en su historia, en una fase en la que también estará el Valencia CH. Por la permanencia lucharán el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el Xaloc.

El Valencia Club de Hockey, encaminado hacia el ascenso a la Liga Iberdrola .

En la masculina, el CH Carpesa jugará por el ascenso a la máxima categoría del hockey español. Mientras, el Universitat d'Alacant - Atlético San Vicente y el CD Giner de los Ríos jugarán por la permanencia en esta categoría de plata.

La Fase Final comenzará a mediados de marzo de 2026.

Hockey patines

Liga OK: AITEX PAS Alcoi - Pons Lleida, sábado 14 de febrero a las 19:30 horas en el Pabellón Miguel Sarasa de Alcoy.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur: La competición no vuelve hasta el 21 de febrero.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina: La 16ª jornada se jugará el 28 de febrero de 2026.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur: La competición no vuelve hasta el 21 de febrero.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División: Barça - Family Cash Alzira FS, viernes 13 de febrero a las 20:30 horas; Servigroup Peñíscola - Noia Portus Apostoli, sábado 14 de febrero a las 18:00 horas en el Pabellón Juan Vizcarro.

Clasificación.

Segunda División: Levante UD FS - Inagroup El Ejido FS, sábado 14 de febrero a las 18:30 horas en el Pabellón Polideportivo Municipal de Paterna.

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2: AECS L'Hospitalet - Feme Castellón CFS, sábado 14 de febrero a las 20:00 horas.

Así va la clasificación.

Segunda División B: Grupo 2, FS Albelda - FS Picassent, domingo 15 de febrero a las 13:00 horas.

Así va la clasificación del Grupo 2.

Grupo 3, CFS Bisontes de Castellón - Nunsys El Pilar, sábado 14 de febrero a las 17:00 horas en el Pabellón Ciutat de Castelló; Hospitalet Bellsport FS - Ye Faky FS, sábado 14 de febrero a las 18:00 horas; Futsal Ibi Jypal Hogar - Canet FS, domingo 15 de febrero a las 12:00 horas en el Pabellón Rubén Plaza.

Así va la clasificación del Grupo 3.

Grupo 4, GH Distribución Moral FS - CD Sporting La Nucía, sábado 14 de febrero a las 18:00 horas.

Así va la clasificación del Grupo 4.

Bádminton

Top10 Iberdrola: No hay competición hasta el 21 de febrero de 2026: Astures - San Fernando Valencia; Recreativo IES La Orden - Alicante Intercity.

Clasificación Grupo A.

Waterpolo

Primera División Masculina, Grupo A: La Segunda división española masculina vivió el pasado fin de semana la disputa de la última jornada de la Primera Fase. En este Grupo A milita el Waterpolo Turia.

Así va la clasificación.

Primera División Femenina, Grupo A: Se cerró la Fase 1 de la competición. El Waterpolo Turia afronta dos semanas de descanso antes de retomar la Liga el sábado 28 de febrero, ya dentro de la siguiente fase del campeonato.

Clasificación Grupo A.

Grupo B: Se cerró la Fase 1 para los equipos de esta competición, entre los que está el Club Waterpolo Elx Manolet.

Clasificación Grupo B.

Segunda División Masculina, Grupo B: Se cerró la primera fase en la Tercera categoría del waterpolo masculino español. En el Grupo B acaba en lo más alto el Club Waterpolo Elx Selecte con 31 puntos. el otro integrante de la Comunitat Valenciana en este Grupo B es el Club Nou Godella Natación.

Así va la clasificación.

Fútbol americano

La Liga Nacional Femenina de Fútbol Americano (LNFA Femenina) 2025-2026: No hay jornada este fin de semana.

Clasificación.

XXXII Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA): Valencia Firebats - Terrassa Reds, sábado 14 de febrero a las 17:00 horas en el Estadio Municipal Jardín del Turia (Tramo III).

Clasificación.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Atletismo : . LXII Campeonato de España Absoluto de Clubes Short Track en categoría masculina ‘Copa Joma’ y femenina ‘Copa Iberdrola’, sábado 14 de febrero, a partir de las 17:30 horas en el Palau Velòdrom Luis Puig. En el cuadro masculino, compiten Facsa-Playas de Castellón, CA Fent Camí Mislata, Real Sociedad de San Sebastián, Trops-Cueva de Nerja, FC Barcelona, Atletismo Albacete, Unicaja Jaén Paraíso Interior y CAPEX extremeño. En el cuadro femenino participan Diputación de Valencia CA, Facsa-Playas de Castellón, FC Barcelona, At. San Sebastián, Trops-Cueva de Nerja, Unicaja Jaén Paraíso Interior, Atletismo Piélagos y Grupompleo Pamplona At.

Campeonato Autonómico Individual Sub-16 en Short Track JECV / Valencia (P.D.Luis Puig). Fecha: 15/02/26 / Hora: 10:30 / Jornada: M / Pista Cubierta / Juegos Deportivos / Organiza: A designar

. VII Volta a Peu Runners Ciutat de València, domingo 15 de febrero a las 09:00 horas con salida en la Avenida de Aragón. Llega la VII Volta a Peu Runners Ciutat de València, tercera cita del Circuit de Carreres Caixa Popular.

Recorrido de la Volta a Peu Runners Ciutat de València. / AYTO. DE VALENCIA

. XVI Carrera Parque Natural del Turia, domingo 15 de febrero a las 10:00 horas. Pedralba celebra la XVI Carrera Parque Natural del Turia con una edición histórica y la incorporación del 5K.

. XVI Gegant de Pedra, Ondara, CTM 25/26, domingo 15 de febrero de 2026 a las 08:30 horas en Alberg de Segària.

. VI Control Federado Tipo B - Delegación de Valencia / Valencia (Luís Puig) - Valencia. Fecha: 13/02/26 / Jornada: T / Pista Cubierta / Nacional / Organiza: C.A.Poblats Maritims

. Campeonato Provincial Combinadas Sub-12 + II Control Sub-16 ST JECV Alicante / Alicante - Alicante. Fecha: 14/02/26 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: C.A.Apol-Ana

. Campeonato Provincial Sub-14 JECV Castellón / Castellón (Gaetá Huguet). Fecha: 14/02/26 / Hora: 10:00 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: Delegación Castellón

. VI Control Federado Tipo A - Delegación de Castellón / Castellón (Gaetá Huguet). Fecha: 14/02/26 / Hora: 16:00 / Jornada: T / Aire Libre / Nacional / Organiza: Delegación Castellón

. V Control Federado Tipo A - Delegación de Alicante / Petrer - Alicante. Fecha: 14/02/26 / Jornada: T / Aire Libre / Nacional / Organiza: C.A.Petrer Capet

. Campeonato Provincial Sub-14 Individual ST JECV Alicante / Alicante. Fecha: 15/02/26 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: C.A.Alicante

Campeonato de España 10Km Ruta Absoluto y Máster / Ibiza - Balears. Fecha: 15/02/26 / Ruta / Nacional / Organiza: RFEA

. Campeonato de España de Marcha Maratón, 10 km Sub-20/Sub-18 y 5 km Sub-16 / Cieza (Murcia) - Fecha: 15/02/26 / Jornada: M / Marcha / Nacional / Organiza: RFEA

Campeonato de España de Marcha en Ruta Maratón Absoluto y Máster, 10km S20 y S18 y 5km Sub-16 / Cieza - Murcia. Fecha: 15/02/26 / Marcha / Nacional / Organiza: RFEA

Montañismo y escalada : . 11ª VMLL Volta Muntanya de Llaurí, Lliga de Muntanya València Sud. 25/26, sábado 14 de febrero a las 09:30 horas en Llaurí (Valencia).

.1ª Prueba de Copa de MN FEMECV 2026, domingo 15 de febrero de 2026 a las 10:00 horas en el Pabellón Deportivo Félix Candela de Crevillent.

Ciclismo : Setmana Ciclista - Volta Femenina de la Comunitat Valenciana. Las mejores ciclistas del mundo volarán por las carreteras de la Comunitat Valenciana desde el jueves 12 de febrero hasta el domingo 15. Entre las grandes estrellas que estarán presentes destaca la neerlandesa Demi Vollering (FDJ United - SUEZ), que tratará de revalidar su brillante triunfo de 2025. Ashleigh Moolman-Pasio, subcampeona de la Setmana en 2023, Magdeleine Valleires, campeona del mundo, y Liane Lippert, quinta en 2025 son otras de las candidatas al triunfo.

1ª etapa: Gandia - Gandia 121 km

2ª etapa: Vila-real - Vila-real 115,5 km

3ª etapa: Agost - La Nucia 128 km

4ª etapa: Sagunt - València - 117 km

. Internacionales Chelva 2026, carrera de XCO (ross-Country olímpic) con la máxima categoría de la Unión Ciclista Internacional que se celebrará durante el fin de semana del 14 y 15 de febrero en la localidad valenciana. Estarán presentes más de 700 corredores y, entre ellos, el público contará con la presencia de 30 equipos UCI y 32 campeones nacionales de XCO.

. Challenge de La Plana 2026 - Almenara 3ª etapa, sábado 14 de febrero desde las 15:30 horas y Vilafamés 4ª etapa, domingo 15 de febrero desde las 10:30 horas.

. IV Memorial Pere Joan Caragol, domingo 15 de febrero en Altea (Alicante). Esta prueba que dará el banderazo de salida a la Challenge FCCV Ruta de Cadetes y la novedosa Júnior/Sub-23. El Club Ciclista Pere Joan Caragol tiene preparado un recorrido de 4.400 metros para arrancar a las 10:00 horas, con la categoría Cadetes y, a continuación, sobre las 11:15, dar la salida a los Júnior/S23.

Motor : Winter Series, del 13 al 15 de febrero en el circuit Ricardo Toromo. Turno para el gran referente de las competiciones de invierno en Europa. En su séptima temporada reúne campeonatos para jóvenes promesas, pilotos profesionales y equipos de alto nivel con carreras GT, GT4, prototipos LMP3 y la nueva Sports Prototypes Winter Series.

Natación: Campeonato Autonómico de invierno de Natación Artística, días 14 y 15 de febrero en la Picina Olímpica de Castellón. La competición arrancará el sábado 14 de febrero a las 13:45 horas con las primeras rutinas. A lo largo de la jornada se disputarán pruebas como Solo Técnico Júnior, Figuras Infantil, Dúo Técnico Júnior, Combo Infantil y Equipo Técnico Júnior, entre otras modalidades. La entrega de medallas pondrá el broche al día a partir de las 20:15 horas.

El domingo 15, la actividad se retomará desde las 08:00 horas con las competiciones de Solo y Dúo Libre Alevín, Júnior y Sénior, además de las espectaculares rutinas acrobáticas júnior y sénior y el combo infantil.