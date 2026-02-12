Castelló se sumerge en el gran espectáculo de la natación artística

La piscina olímpica de Castelló será el epicentro de la natación artística de la Comunitat Valenciana los próximos 14 y 15 de febrero con la celebración del Campeonato Autonómico de Invierno para las categorías Alevín, Infantil, Júnior y Sénior. Un total de 217 deportistas, pertenecientes a nueve clubes, se darán cita en una de las competiciones más destacadas del calendario autonómico.

El evento, organizado por la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana, reunirá a algunas de las jóvenes promesas más brillantes de esta disciplina, así como a nadadoras consolidadas que buscarán reafirmar su progresión en un campeonato que cada año eleva el nivel competitivo.

Cartel del evento. / FNCV

Equipos y nombres propios

El club con mayor representación será Azahar Sincro, con 41 deportistas inscritos, seguido de PS Water Benidorm (38), Atlantis (34) y Stadio Alicante (33). También participarán Nou Godella (25), Acqua Sincro El Puig (22), La Murtera (12), Acuático Morvedre Sagunto (10) y Safor Gandia (2), completando así una amplia representación territorial de la Comunitat.

Uno de los grandes focos de atención estará en la categoría Infantil, donde competirán seis nadadoras becadas en el centro FNCV de Cheste que recientemente participaron en la última concentración de la selección española. Se trata de Lola Aparicio (2013) y Amaia Elman (2012), ambas del Stadio Alicante; Claudia García (2010), del Atlantis; y Balma García (2011), Valeria González (2012) y Kira González (2011), del Azahar Sincro.

Su presencia añade un atractivo especial al campeonato, al tratarse de deportistas que ya han sido convocadas en dinámicas nacionales y que representan el futuro inmediato de la natación artística valenciana y española.

Calendario

Durante dos intensas jornadas, el público podrá disfrutar de rutinas técnicas y libres que combinarán exigencia, precisión y expresión artística, en un campeonato que no solo pondrá en juego los títulos autonómicos de invierno, sino que también servirá como termómetro del nivel competitivo de cara a las próximas citas nacionales.

Castelló volverá así a convertirse en escenario de referencia para la natación artística, acogiendo un evento que promete espectáculo, talento y una firme apuesta por la base y el desarrollo deportivo en la Comunitat Valenciana.