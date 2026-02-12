Diputación Valencia CA y FACSA Playas de Castellón defienden sus coronas en Valencia

La 45ª edición del Campeonato de España de Clubes femeninos, Copa Iberdrola, se celebra este sábado en el Palau Velódrom Luis Puig donde el Diputación Valencia CA buscará revalidar la corona para sumar su 29º título y además como equipo anfitrión. Mientras, el Facsa-Playas de Castellón, defiende la corona lograda el pasado año en el 45ª edición del Campeonato de España de Clubes, Copa Joma.

Copa Iberdrola

El Diputación Valencia CA, el más laureado en la competición, tendrá como su principal rival al Facsa-Playas de Castellón, campeón en 2020, 2021 y 2024, en una edición en la que también aspiran a todo el F.C. Barcelona, At. San Sebastián, Atletismo Piélagos, Grupompleo Pamplona At., Trops-Cueva de Nerja y Unicaja Jaén Paraíso Interior.

La competición se desarrollará desde las 17:30 horas hasta las 19:55 horas, con un total de trece pruebas, cerrando el programa el relevo 4x400 metros.

El equipo de Diputación Valencia CA

Las anfitrionas presentan un bloque de enorme solidez y talento internacional. En triple salto competirá la cubana Liadagmis Povea, doble finalista olímpica y mundial, y vigente subcampeona del mundo short track (Nanjing 2025), que ya ha debutado este año con 13.40 m y posee 14.81 m de marca personal.

En velocidad, Elena Guiu (60 m), internacional Absoluta con el relevo 4x100 m y ya ha mejorado su marca personal este año (7.27 en Valencia quinta de todos los tiempos), y Esperança Cladera (200 m), plusmarquista nacional con el relevo 4x100 m y finalista en el Mundial de Tokio 2025 (quintas).

En el 400 m estará Ana Prieto, subcampeona de Europa Sub-23 de 4x400 m en Bergen y Paula Blanquer, líder nacional del año con 8.11 en 60 m vallas y vigente campeona de España de la especialidad, será una de las grandes bazas en las vallas cortas.

En peso tendrán a la portuguesa Eliana Bandeira, bronce en la Copa de Europa de lanzamientos en Leiria 2024 que lanzó el pasado domingo 18.58 m estableciendo su marca personal, y, además, el club contará con un bloque competitivo que se completa con Carla Masip (1500 m), Beatriz Álvarez (3000 m) y un potente relevo 4x400 m del que forma parte la olímpica Berta Segura.

Equipo del Facsa Playas de Castellón

El Facsa-Playas de Castellón vuelve a presentar un equipo equilibrado y con referentes internacionales. Ona Rossell competirá en 60 m, mientras que Esther Navero (200 m), campeona nacional short track en 2023 y 2024, y Carmen Avilés (400 m), integrante del relevo 4x400 m finalista europea en Roma 2024, liderarán la velocidad larga.

En mediofondo, Andrea Rodríguez (800 m) y Mara Rolli (1500 m), ambas internacionales en el Europeo Sub-23 de Bergen 2025, y Rolli subcampeona de Europa por equipos en el Eurocross de Lagoa 2025 y séptima en el Mundial de cross de Tallahassee 2026.

En 60 m vallas, Claudia Villalante, campeona nacional en La Nucía 2024 (100 m vallas), llega a una centésima de la líder del año Paula Blanquer (8.12 y 8.11 respectivamente). En pértiga, Naiara Pérez viene de proclamarse campeona nacional Sub-23 en Sabadell con 4.30 m estableciendo el récord del campeonato.

La múltiple campeona nacional búlgara Milena Mitkova competirá en longitud, mientras que en peso sobresale Belén Toimil, finalista europea, doble olímpica y plusmarquista nacional.

Resto de equipos participantes

El F.C. Barcelona contará con la presencia estelar de Yulimar Rojas (triple), campeona olímpica, cuatro veces campeona mundial y plusmarquista mundial con 15.74 m logrado en Belgrado 2022, que no compite desde septiembre del pasado año en lo que será su debut invernal esta temporada.

En 60 m, Laura Martínez, campeona de España Sub-23 de longitud y cuarta en los 60 m hace apenas unos días, reforzará la velocidad, junto a Alba Borrero (200 m), habitual en finales nacionales en 60 m y 100 m.

En el 800 m estará Julia Maroto, campeona de España Sub-23 en Sabadell en 1500 m e internacional en el Europeo Sub-20 de Tampere 2025. En 3000 m, Claudia Gutiérrez, plusmarquista nacional Sub-20 (9:14.65) en esta misma pista hace unas semanas, finalista mundial por equipos de cross en Tallahassee 2026 y cuarta en el Europeo Sub-20 de Tampere 2025 en 1500 m.

En vallas contarán con Elba Parmo, campeona nacional en 2020 (100 m vallas), y en concursos veremos a Ona Bonet (altura), plusmarquista nacional Sub-20 con 1.91 m y bronce europeo Sub-20 en Tampere 2025, y Carmen Rosales (longitud), vigente campeona nacional bajo techo, completan el equipo.

Del resto de clubes participantes destacan en el Atlético San Sebastián el concurso de Aitana Rodrigo (60 m), campeona de España de 100 m en Tarragona 2025 y de 60 m en 2020, e Irati Mitxelena (longitud), mundialista en Tokio 2025 y líder española del año con 6.76 m (novena de todos los tiempos).

El Grupompleo Pamplona At. alineará a Gift Okunrobo (triple), campeona iberoamericana Sub-18; Nerea Bermejo (200 m), campeona de España en 2021 en 200 m, Laila Lacuey (longitud), bronce en el nacional de Tarragona 2025, y Fiona Mar Villarroel (peso), hija de la ex plusmarquista nacional Margarita Ramos, que en estos comienzos de temporada se ha ido ya hasta los 15.59 m para llevarse el título sub23 short track.

En cuanto al Trops-Cueva de Nerja, sus principales bazas serán Herminia Parra (400 m), integrante del relevo largo nacional, Amanda Román (1500 m), séptima con el equipo Sub-20 de en el Mundial de cross de Tallahassee 2026, Una Stancev (altura), vigente campeona de España al aire libre y campeona del mundo universitaria en 2025 y que con 1.84 m es la líder española del año, Ana Carrasco (pértiga), campeona de España bajo techo en 2022, que volvió a la competición el pasado sábado en Madrid saltando 4.00 m, y Sandra Ferriz (peso), combinera habitual en campeonatos nacionales.

El Atletismo Piélagos competirá con atletas de nivel como Bárbara Camblor (400 m), integrante del 4x400 m en los JJOO de París 2024; Elena Martín (1500 m); Carmen Sánchez (60 m vallas); Osasere Eghosa (triple); y Andrea Njimi Tankeu (peso), campeona de Europa Sub-20 de disco en Tampere 2025.

Por su parte, el Unicaja Jaén Paraíso Interior alineará a Ana Estrella de León (triple), campeona nacional en Tarragona 2025 siendo Sub-18 (13.15 m este año), Lucía Vaquero (200 m), Valme Prado (800 m) y Sheila Prados (60 m vallas).

Copa Joma

El vigente campeón, el Facsa-Playas de Castellón, defiende la corona lograda el pasado año en esta misma pista y aspira a conquistar su tercer título consecutivo, un hito que nunca ha logrado hasta la fecha. Enfrente tendrá a rivales de máximo nivel como el F.C. Barcelona (campeón en 2023), el C.A. Fent Camí Mislata (segundo el pasado año), la Real Sociedad (tercero en la pasada edición), Unicaja Jaén Paraíso Interior, Atletismo Albacete, Trops-Cueva de Nerja y CAPEX.

La competición se disputará entre las 14:00 horas y las 16:20 horas, con un total de trece pruebas que culminarán con el relevo 4x400 m. La Copa Joma será retransmitida en directo a través de la plataforma LaLiga+.

Valencia coronara al mejor club en la 45ª Copa Joma del Campeonato de España de Clubes. / RFEA | Sportmedia

En la relación de inscritos destacan cuatro líderes españoles del año: Andoni Calbano (200 m), Markel Fernández (líder en 400 m, competirá en 200 m), Artur Coll (pértiga) y Lester Lescay (longitud), así como tres vigentes campeones de España short track: David González (altura), Juan Luis Bravo (pértiga) y José Ángel Pinedo (peso).

Equipo del Facsa Playas de Castellón

Con siete títulos en su historial, el conjunto castellonense del Facsa-Playas de Castellón vuelve a presentar un equipo de altísimo nivel. Entre sus principales bazas figura Lester Lescay en longitud, bronce europeo short track en Apeldoorn 2025 y finalista mundial en Tokio 2025, que lidera el ránking nacional de la temporada con 8.03 m. En velocidad destaca Jaime Sancho (60 m), bronce europeo sub23 de 200 m en Bergen 2025, así como Juan Carlos Castillo (200 m), reciente campeón nacional Sub-23 short track por segunda vez consecutiva e internacional absoluto con #EspañaAtletismo en el 4x100 m.

En 400 m estará Iker Moreno, subcampeón de Europa Sub-20 de 400 m vallas con récord nacional y reciente plata en el nacional Sub-23 de Sabadell en 400 m y marca personal de 46.77 que le mete en el top-20 histórico. En mediofondo y fondo contarán con José Ignacio Pérez (800 m), internacional en categorías menores, y Miguel Ángel Martínez (3000 m), también internacional con #EspañaAtletismo en categorías menores en campo a través. En las vallas cortas competirá Daniel Cisneros (60 m vallas), subcampeón iberoamericano 2022. En los concursos, David González (altura), vigente campeón de España bajo techo e internacional en el Europeo por Equipos Madrid 2025, además de finalista europeo Sub-23 en Bergen 2025, y Juan Luis Bravo (pértiga), internacional en el Europeo por Equipos Madrid 2025 y vigente campeón nacional short track, liderarán las aspiraciones. En peso, Miguel Gómez, internacional con #EspañaAtletismo y plusmarquista nacional Sub-23, será otra pieza clave. Además, el relevo 4x400 m contará con nombres como Julio Arenas, olímpico con el 4x400 m de #EspañaAtletismo en París 2024, que vuelve a competir bajo techo después de 5 años, y Víctor Blanco, finalista en el Europeo Sub-23 de Bergen en 400 m vallas.

Equipo del Fent Camí Mislata

Subcampeones en la pasada edición, el conjunto del C.A. Fent Camí Mislata volverá a pelear por las primeras posiciones. Destaca David José Pineda (400 m), subcampeón paralímpico en París 2024 en 400 m. En pértiga, Artur Coll, mundialista en Tokio 2025, vigente campeón nacional al aire libre y líder nacional del año con 5.63 m, será una de las grandes referencias. Sobresalen igualmente Eric Guzmán (1500 m), que este año ha batido todas sus marcas personales short track (800 m, 1500 m y 3000 m), y Aleix Vives (3000 m), que llega tras establecer su marca personal de 7:51.61 en esta misma pista y tras lograr el bronce con #EspañaAtletismo en el Eurocross de Lagoa 2025. Raúl Matilla (altura), mundialista Sub-20 en Lima 2024, y Maximilian Entholzner (longitud), internacional alemán en Campeonatos de Europa al aire libre (2018, 2022, 2024) y quinto europeo indoor (2021), aportarán solidez en los concursos. En peso, José Ángel Pinedo, vigente campeón nacional indoor, será uno de los pilares del equipo.

El resto de equipos masculinos

Terceros el pasado año, los donostiarras de la Real Sociedad acuden con un bloque competitivo. Andoni Calbano (200 m), vigente campeón de España al aire libre, líder del año (20.95 igualando su marca personal) e internacional con el equipo 4x100 m de #EspañaAtletismo en los World Relays de 2025, encabeza la expedición. En 800 m competirá Marco Rufo, vencedor de esta prueba en la pasada edición y campeón de España sub23 short track el año pasado. Martín Segurola (3000 m), sexto en el Europeo sub23 de Bergen 2025 y bronce con #EspañaAtletismo en el Eurocross de Lagoa 2025, ya ha rebajado su marca hasta 7:52.04 esta temporada. Destacan igualmente John Canbang (60 m vallas), reciente bronce en el campeonato de Asia short track con Filipinas y; Ander Martínez de Rituerto (pértiga), internacional en categorías menores; Lucas Rodríguez (longitud), internacional en el Europeo sub23 de Bergen 2025; Eneko Carrascal (triple salto), que este año ya ha superado los 16 m con 16.10 m en esta pista en enero; y Fabrizio Scontrini (peso).

F.C. Barcelona, el club más laureado de la competición, con 20 títulos, vuelve a aspirar al máximo. Markel Fernández competirá en 200 m tras liderar el ranking español del año en 400 m. Campeón de Europa sub23 con el 4x400 m, donde batieron el récord de Europa de la categoría, es además internacional Absoluto en Mundiales y Europeos. Bernat Erta (400 m), subcampeón del mundo de 4x400 m short track en 2022 y subcampeón de Europa short track de 4x400 m en Apeldoorn 2025 junto a Markel, será otro de los referentes. Contarán también con Pol Moya (800 m), internacional andorrano, y Pablo Sánchez-Valladares (1500 m), olímpico en Tokio 2020. En pértiga estará Adrià Ripollés, internacional en el Europeo Sub-20 de Tampere 2025, y en longitud, Héctor Santos, vigente campeón de España al aire libre.

El Unicaja Jaén Paraíso Interior alineará a Manuel Bea (400 m), internacional en el Europeo por Equipos de Madrid 2025; David Carbón (200 m); Sebastián Martos (3000 m), obstaculista internacional con cinco títulos nacionales; Gerson Vidal Izaguirre (60 m vallas), combinero venezolano; Fabián Mesa (longitud), con una marca personal de 8.00 m lograda en 2024; y el veterano Alejandro Noguera (peso).

El Trops-Cueva de Nerja contará con Yahya Aouina (3000 m), campeón de España de cross en Getafe 2025 que viene de hacer marca personal (7:56.61) este pasado miércoles en Belgrado; Ignacio Hernández, internacional en 100 m en el Europeo Sub-20 de Tampere 2025; Alejandro Guerrero (400 m); Eric Nzikwinkunda (800 m), burundés y mundialista en 2022; Carlos Ángel (3000 m), especialista en 3000 m obstáculos y quinto en el Europeo Sub-23 de Bergen 2025; e Isidro Leiva (pértiga), tres veces campeón de España short track (201-2023-2024) y subcampeón iberoamericano en 2024.

El Atletismo Albacete estará representado por Alberto Calero (60 m), internacional en 100 m y 4x100 m con #EspañaAtletismo, y Jorge García (400 m), especialista en 400 m vallas y subcampeón de España en esa prueba en Tarragona 2025.

El CAPEX presentará a David Barroso (800 m), campeón del mundo universitario y mundialista en Tokio 2025; Arnau Monne (60 m), medallista europeo Sub-23 en 100 m y 4x100 m en 2021; Daniel Rodríguez (200 m), internacional en el Europeo indoor de 2021 y 2023 y con siete títulos nacionales; Gonzalo Sabín Lamborena (60 m vallas), semifinalista en el Europeo Sub-23 de Bergen 2025; e Ignacio Bernardo (altura), con una marca personal de 2.17 m.