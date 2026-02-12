Dos eventos deportivos afectan al tráfico este domingo en Valencia

La ciudad de València vivirá este domingo, 15 de febrero, una intensa jornada deportiva con la celebración de dos pruebas que marcarán la actividad en distintos puntos de la ciudad. Por un lado, la capital recibirá la cuarta y última etapa de la décima edición de la Setmana Ciclista – Volta Femenina de la Comunitat Valenciana, cuya llegada al término municipal está prevista entre las 13:53 y las 14:26 horas. Además, se celebrará la ‘VII Volta a Peu Runners Ciutat de València’, lo que conllevará afecciones puntuales a la circulación en algunas de las principales vías.

VII Volta a Peu Runner Ciutat de València

La ‘VII Volta a Peu Runners Ciutat de València’, prueba incluida en el XXI Circuito de Carreras Populares, se celebrará de 9:00 a 10:20 horas con salida y meta en la avenida d’Aragó, a la altura del estadio de Mestalla. El recorrido discurrirá por el puente d’Aragó, la Gran Vía Marqués del Túria y la avenida Jacinto Benavente, entre otras vías principales, con tramos de ida y vuelta por el mismo itinerario.

La avenida d’Aragó en dirección al centro, entre el estadio de Mestalla y la calle José Edmundo Casañ, permanecerá sin tráfico hasta las 11:15 horas con motivo de las carreras Infantiles. Desde las 8:00 horas está prevista la concentración de participantes en este punto.

En cuanto al estacionamiento, desde las 22:00 horas del sábado 14 y hasta las 13:00 horas del domingo 15 estará prohibido aparcar en la avenida d’Aragó (entre Amadeu de Savoia y José Edmundo Casañ), en la mediana central de la calle Finlàndia y en ambos lados de la calle Joan Reglà.

Por su parte, EMT València ha previsto itinerarios alternativos para acercar a las personas usuarias a sus destinos. .

Setmana Ciclista – Volta Femenina de la Comunitat Valenciana

La ciudad de València acogerá este domingo, 15 de febrero, la cuarta y última etapa de la décima edición de la Setmana Ciclista – Volta Femenina de la Comunitat Valenciana, una cita deportiva de referencia en el calendario ciclista femenino internacional. La llegada al término municipal está prevista entre las 13:53 y las 14:26 horas, con entrada por la CV-315, Camino de Montcada, avenida Germans Machado, CV-30, salida por ronda sur/Mestre Rodrigo y final en la avenida Camp de Túria.

Con motivo de la instalación de la infraestructura necesaria para la meta, la avenida Camp de Túria permanecerá sin tráfico en el tramo comprendido entre Corts Valencianes y Mestre Rodrigo desde las 6:30 hasta las 20:30 horas del domingo. No obstante, se habilitará un carril para garantizar la salida del vecindario del barrio de Beniferri.

En cuanto al estacionamiento, estará prohibido aparcar en ambos sentidos de la avenida Camp de Túria, entre Corts Valencianes y Mestre Rodrigo, así como en ambos sentidos de Mestre Rodrigo, desde Camp de Túria hasta La Safor, desde las 22:00 horas del sábado 14 hasta las 20:00 horas del domingo 15.

Por su parte, EMT València ha informado de que la celebración de la prueba deportiva implicará ajustes puntuales en las líneas 62 y 67. Para facilitar los desplazamientos hasta la zona, la ciudadanía podrá utilizar las líneas 62, 64, 67, 92 y 99.

