Las hermanas Pérez Manglano (CN Jávea) entran en el equipo nacional de la RFEV

Las regatistas del Club Náutico de Jávea, Begoña Pérez Manglano Sánchez y Elena Pérez Manglano Sánchez, han sido seleccionadas para formar parte del equipo nacional de la Real Federación Española de Vela en la clase ILCA 4, con el que competirán esta temporada en el Campeonato del Mundo, que se celebrará en Aarhus (Dinamarca) del 1 al 9 de agosto, y en el Campeonato de Europa, que se celebrará del 11 al 18 de abril en Los Alcázares (Murcia).

Resultados destacados

Esta convocatoria es fruto de los destacados resultados obtenidos por ambas deportistas, tanto en la Copa de España como en el Campeonato de España de ILCA 4, donde Begoña Pérez Manglano se proclamó subcampeona de España en ambas competiciones. Unos resultados que evidencian el alto nivel de regularidad, progresión y rendimiento mostrado por las regatistas a lo largo de la temporada. Gracias a este desempeño, ambas han logrado plaza para representar a España en las principales competiciones internacionales de esta modalidad preolímpica.

Elena Pérez Manglano Sánchez. / CN JÁVEA

Junto a ellas, el Club Náutico de Jávea también estará representado en el ámbito técnico, de la mano de Joan Ravie, entrenador del club, que formará parte del equipo técnico nacional y acompañará a las deportistas durante estas regatas internacionales.

Gran trabajo

Esta convocatoria supone un reconocimiento al trabajo constante y estructurado desarrollado por las regatistas y por el equipo técnico del Club Náutico de Jávea, y pone en valor el proyecto deportivo del club, sobre el que se viene trabajando de forma continuada en los últimos años. Un proyecto orientado a la formación y proyección de jóvenes talentos, que ha permitido al club contar de manera recurrente con deportistas integrados en equipos nacionales y con presencia destacada en campeonatos europeos y mundiales, reforzando su posición como referente en la vela ligera a nivel nacional.