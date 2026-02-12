Iker Moreno y Naiara Pérez, ante un prometedor futuro

Durante el Campeonato de España Sub-23 en pista corta, en Sabadell, dos jóvenes deportistas del Proyecto FER, ambos son componentes del Playas de Castellón, ascendieron al podio en sus respectivas pruebas y se reivindicaron como activos de futuro. Naiara Pérez Galindo e Iker Moreno se están fraguando como atletas muy prometedores.

Oro para Naiara Pérez

Naiara Pérez Galindo (Castelló de la Plana, 20 años, Sub-23 de segunda temporada) se proclamaba campeona de España Sub-23 en salto con pértiga. Revalidaba el oro conseguido en 2025, pero añadía un plus nada desdeñable. Naiara ganaba el concurso con un vuelo de 4 metros y 30 centímetros, marca personal. Hasta el pasado sábado, el mejor registro de la deportista FER era 4:25, registro que le concedió el bronce en el Nacional Absoluto bajo techo del pasado año.

“Sabía que tenía en mis piernas una gran marca. Pocos días antes, había experimentado muy buenas sensaciones en el Gran Premio Internacional de Valencia, donde me quedé muy cerca de superar los 4:20. Franquear el listón situado en 4:30 y, además, hacerlo en el primer intento me dejó muy contenta y me da mucha moral de cara al siguiente gran reto del año: convertirme, dentro de dos semanas en Valencia, en campeona de España absoluta. Sinceramente, creo que tengo muchas opciones y voy a intentar aprovecharlas”, comenta Naiara en declaraciones al Proyecto FER.

Naiara Pérez Galindo se proclamaba campeona de España Sub-23 en salto con pértiga. / PROYECTO FER

Plata para Iker Moreno

Iker Moreno Morata (Betxí, 19 años) logró la medalla de plata en los 400m vallas del certamen continental, con récord de España Sub-20 incluído, pese a ser debutante en la categoría Sub-23. Su crono, 46:77. Sólo cedió ante el gran favorito, David García Zurita. “Esta medalla de plata representa mucho para mí. Llegaba al Campeonato de España a dispuesto a disfrutar y a medirme con rivales muy fuertes. No descartaba el podio, pero la segunda plaza y el crono conseguido superan mis expectativas. Aunque todavía afrontaré el Nacional Absoluto en Valencia, donde también intentaré disfrutar y competiré sin presión, ya empiezo a mirar la temporada de aire libre. Si mantengo mi crecimiento y progresión en los 400m vallas, mi nueva prueba de referencia, ¿por qué no soñar con clasificarme para el Campeonato de Europa absoluto de Birmingham?”, comentó Iker Moreno en declaraciones al Proyecto FER. Cabe recordar que la Federación española exige 49:15. El pasado verano, en el Europeo Sub-20, Iker paró el crono en 49:66.