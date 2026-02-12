El Real Club Náutico de Valencia levanta el telón de la Comunitat Valenciana Olympic Week 2026 Youth un año más. La regata, organizada por la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana, cuenta con cinco sedes: el RCN de Valencia, el RCN Dénia, el RCR Alicante, el RCN Torrevieja y Marina Portet, y se divide en dos fases.

Dos fases

La primera fase arranca este jueves 12 y se prolongará hasta el domingo 15 de febrero, con el RCNV como gran protagonista, ya que inicia la competición con la clase doble 29er, en el marco de la Eurocup 29er. El viernes se incorporará la clase ILCA 4. Además del club valenciano, los clubes de Alicante y Torrevieja acogerán las clases 420, BIC Techno e iQFoil Juvenil en estos días.

La segunda fase se desarrollará del 19 al 22 de febrero en el RCN de Dénia y en Marina Portet, con las flotas de ILCA 6, ILCA 7, iQFoil y Fórmula Kite.

Clase 29er

La capital del Turia acoge una de las flotas más potentes e importantes como es la clase 29er, dentro del circuito internacional Eurocup. Hasta el RCNV se han desplazado 278 regatistas (139 embarcaciones) procedentes de 18 países: Austria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Hong Kong, Hungría, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Eslovenia, Suiza, Suecia y Estados Unidos.

El nivel de la flota es muy alto y destaca el regreso de quienes fueron campeones del mundo en 2021 en València. El tándem formado por Mateo y Simón Codoñer vuelve a subirse al barco con el que alcanzaron la gloria, compitiendo en casa y ante su público. No serán los únicos favoritos, ya que países como Francia, Suiza, Alemania, Italia y Polonia aportan un elevado número de regatistas y serán rivales a tener muy en cuenta.

ILCA 4

En cuanto a la flota ILCA 4, con 56 inscritos, se registran algunas ausencias destacadas, como la de los recién proclamados campeones de España. No obstante, sí estarán presentes la medalla de bronce SUB18, Blanca Ferrando, y la campeona SUB16, Marta Ferrando, ambas del Real Club Náutico de Valencia.

La meteorología puedes ser un elemento que juegue en contra, ya que los partes apuntan a vientos de intensidad variable a fuerte en las dos primeras jornadas.